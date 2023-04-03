Нобель о тренере для «Динамо»: «Про Черчесова кое-кто говорит. Клуб давно анализирует рынок»
Нобель Арустамян упомянул, что Станислав Черчесов может возглавить «Динамо»
– По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает.
– По твоим инсайдам?
– Да.
– Это будет россиянин или зарубежный специалист?
– Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ.
– Да.
– Не знаю, может быть, тоже.
И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю, – сказал инсайдер Нобель Арустамян в ответ на вопросы комментатора Константина Генича в эфире «Коммент.Шоу».
Черчесов, сейчас возглавляющий «Ференцварош», уже тренировал «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015-го. Под его руководством команда выиграла 26 из 51 матча.
В Динамо много молодёжи , это конёк лео
Если не результаты так для сборной топа вырастит ( зачем непонятно но вырастит 😅)
единственное неудобство... в душ никого не сводить