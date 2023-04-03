Нобель о тренере для «Динамо»: «Про Черчесова кое-кто говорит. Клуб давно анализирует рынок»

Нобель Арустамян упомянул, что Станислав Черчесов может возглавить «Динамо»

– По разной информации, « » уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает.

– По твоим инсайдам?

– Да.

– Это будет россиянин или зарубежный специалист?

– Есть иностранные специалисты, которые работали в .

– ?

– Да.

– ?

– Не знаю, может быть, тоже.

И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про . Но я пока в это не очень верю, – сказал инсайдер Нобель Арустамян в ответ на вопросы комментатора Константина Генича в эфире «Коммент.Шоу».

Черчесов, сейчас возглавляющий «Ференцварош», уже тренировал «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015-го. Под его руководством команда выиграла 26 из 51 матча.