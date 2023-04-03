Нобель о тренере для «Динамо»: «Про Черчесова кое-кто говорит. Клуб давно анализирует рынок»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Динамо Москва Миодраг Божович Славиша Йоканович Константин Генич Ференцварош Нобель Арустамян Марко Николич Футбол

Нобель Арустамян упомянул, что Станислав Черчесов может возглавить «Динамо»

– По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает.

– По твоим инсайдам?

– Да.

– Это будет россиянин или зарубежный специалист?

– Есть иностранные специалисты, которые работали в РПЛ.

Марко Николич?

– Да.

Миодраг Божович?

– Не знаю, может быть, тоже.

И я слышал... я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю, – сказал инсайдер Нобель Арустамян в ответ на вопросы комментатора Константина Генича в эфире «Коммент.Шоу».

Черчесов, сейчас возглавляющий «Ференцварош», уже тренировал «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015-го. Под его руководством команда выиграла 26 из 51 матча.

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24 комментария

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Ape1sin
было б интересно на Добровольского посмотреть во главе Динамо. Ну или Ролика Гусева:)
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Sword
Да какой божович! Проспись, энсайдер.
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Geo07
Мне кажется некоторые забыли про приглашения поговорить в душевую.. =)
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savik-A.M.
Ответ argentina10
да ну на хрен, Черчесов точно не наш тренер, один раз уже весь его аул в Динамо был, толку ноль....пускай Абаскаля заменяет..
Во первых , с чего ты взял что Абаскаля уходит . А во вторых - с чего ты взял что его кто то в Спартак ещё раз пригласит
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Юрий Кечко
Ответ Владимир Вербицкий
Наверное вам не понравится идея, но Слуцкий бы вписался.
Почему ? Лео топ тренер среди россиян , просто последние годы ехал с ярмарки, но какие его годы
В Динамо много молодёжи , это конёк лео
Если не результаты так для сборной топа вырастит ( зачем непонятно но вырастит 😅)
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Вербицкий
Наверное вам не понравится идея, но Слуцкий бы вписался.
Ну да, второй Лобановский на качелях.
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Viktor Martunov
Ответ Игорь Колупанов
Только не Стасик,пусть лучше уж Гогниев будет покрайне мере забавно,а если серьезно Николич не плохой вариант
Ну какой Гогниев, что за юмор? пол Осетии хочешь в нашем клубе.
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.ru
Ответ Екн Лор
Да и Австрия неподалеку, из Москвы летать туда будет непросто в нынешнее время)
или как вариант по Скайпу...
единственное неудобство... в душ никого не сводить
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Максим Семин
Ответ Ебздрогыч
А на фига это Черчесову? Он тренирует в Европе, играет в еврокубках. Ему в это болото обратно влезать совершенно ни к чему
Ферену слабо выглядит для гегемона Венгрии, по-моему. Могут Стаса оттуда попросить.
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Максим Семин
Такой инсайд и бабка у подъезда может выдать.
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kreator.vvv
Из полевого командира в комбата )
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Мукунку хороший
Черчесов нужен Химкам)
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Владимир Вербицкий
Наверное вам не понравится идея, но Слуцкий бы вписался.
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Петрович5%
Только не Черчесов!!!! На фиг...на фиг...
+4
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Lev Kondratchik
Нобель о тренере для «Челси»: «Про Черчесова кое-кто говорит. Клуб давно анализирует рынок
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Spaten
Во первых, здравия желаю!
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Игорь Колупанов
Только не Стасик,пусть лучше уж Гогниев будет покрайне мере забавно,а если серьезно Николич не плохой вариант
+9
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+9
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Екн Лор
Ответ Ебздрогыч
А на фига это Черчесову? Он тренирует в Европе, играет в еврокубках. Ему в это болото обратно влезать совершенно ни к чему
Да и Австрия неподалеку, из Москвы летать туда будет непросто в нынешнее время)
+5
0
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argentina10
да ну на хрен, Черчесов точно не наш тренер, один раз уже весь его аул в Динамо был, толку ноль....пускай Абаскаля заменяет..
+16
-6
+10
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Ебздрогыч
А на фига это Черчесову? Он тренирует в Европе, играет в еврокубках. Ему в это болото обратно влезать совершенно ни к чему
+6
-1
+5
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Леха Федя
было бы славно
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Евгений Громов 22
Какой инсайдер, такой и комментатор))
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Shpak Vladimir
Динамо попросило ференц слить для них усатого)
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Evgeny Trifonov
на манеже все те же
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