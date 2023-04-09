Андрей Мостовой о матче с «Локо»: «Они только длинными забросами на Дзюбу играли. Он цеплялся, но не забил»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Мостовой Матч ТВ Вендел Футбол

Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» получилось нейтрализовать Артема Дзюбу

В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Форвард железнодорожников Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

– Кажется, первый тайм был больше на стороне «Локо», у нас была невынужденная ошибка. Важен был гол в конце первого тайма, хорошо, что ушли с ничейным счетом на перерыв. «Локомотив» только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали.

Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий, но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили.

– Согласен ли с наградой лучшему игрока матча, которую получил Вендел?

– Главное, как Вендел перестроился. И гол забил, и помог команде. Я согласен, что он лучший игрок матча, исправился на 100%, – сказал полузащитник «Зенита».

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой

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14 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ Kivan1976
Кто?
Генич отвечает Биги :
"Если ты журналист, должен этого человека знать".
Все журналисты должны знать Громова - многолетний зам.адм. президента, многолетний куратор всех СМИ. На летучках нарративы создает. Только по его приказу федеральные канали могли отмазывать Дзюбу, все сотальные нахваливать каждый ляп, каждый отскок от дерева выдавать за классную передачу. Потому что начальник приказал. Примерно только Громов мог нагнуть Миллера прогнать Кокорина, не разрешать Зениту создавать даже минимум конкуренции ему в осн.составе, Черчесову приказать играть только на него.
Я давным давным просек. Но второй вариант был Кириенко. Только эти двое могли делать из него героя. Ни у кого такой власти больше нет.
Косвенно конечно, но Кокорину пришлось посидеть в пользу Дзюбы. Если бы Кокорина не закрыли -Дзюба посидел бы на лавке. Сам Миллер ждал его с тюряги, Саша-Саша- душа наша. Саша набирает сумасшедшкую форму и вдруг слив в Сочи? -такое только приказать могли лично Миллеру.
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Kivan1976
Ответ Максим Пантелеев
Предсказуемо игра Локо сваливается в примитивное говно. Как и в Зените было, как и в Сборной. Теперь тренер Локо будет терпеть навязанную деревягу. Генич кстати проговорился кто его крышует и продвигает после ЧМ.
Кто?
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An Kr
Ответ ТрактоПоктер
Сарказм, есть такое слово.... 🤦
Так научись его использовать правильно🤦‍♂️
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ТрактоПоктер
Ответ An Kr
🤔пас на 15 метров, это длинный заброс? Иди проспись.
Сарказм, есть такое слово....
🤦
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An Kr
Ответ ТрактоПоктер
Всё верно! Именно после такого длинного заброса на Вендела Зенит и пропустил ....
🤔пас на 15 метров, это длинный заброс? Иди проспись.
0
-2
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ТрактоПоктер
Ответ An Kr
Так можно сказать что Зенит только на Вендела играл.
Всё верно!
Именно после такого длинного заброса на Вендела Зенит и пропустил ....
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An Kr
Так можно сказать что Зенит только на Вендела играл.
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An Kr
Ответ Filipp Gorski
Родригао полностью сожрал рукастого
Пас пяткой на Глушенкова перед голом, куча выигранных единоборств и сбросов. Родригао валялся в конце матча как тряпку по газону.
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Джононбек Тоиров
А Дзюба был на поле? 🤣
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-1
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Циник Петербургский
Длинные забросы на Пиняева были достаточно опасными, между тем.
0
-1
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Максим Пантелеев
Чуть внимательнее защита, не играют договорняк - и Рукастая бабушка показывает свой настоящий "класс".
0
-6
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Максим Пантелеев
Предсказуемо игра Локо сваливается в примитивное говно. Как и в Зените было, как и в Сборной. Теперь тренер Локо будет терпеть навязанную деревягу. Генич кстати проговорился кто его крышует и продвигает после ЧМ.
+2
-7
-5
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Дурачок
Мостовой здорового человека.
+18
-3
+15
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Filipp Gorski
Родригао полностью сожрал рукастого
+16
-7
+9
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