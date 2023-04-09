Андрей Мостовой о матче с «Локо»: «Они только длинными забросами на Дзюбу играли. Он цеплялся, но не забил»

Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» получилось нейтрализовать Артема Дзюбу

В 22-м туре Мир « » на выезде обыграл « ив» со счетом 2:1. Форвард железнодорожников , ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

– Кажется, первый тайм был больше на стороне «Локо», у нас была невынужденная ошибка. Важен был гол в конце первого тайма, хорошо, что ушли с ничейным счетом на перерыв. «Локомотив» только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали.

Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий, но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили.

– Согласен ли с наградой лучшему игрока матча, которую получил Вендел?

– Главное, как перестроился. И гол забил, и помог команде. Я согласен, что он лучший игрок матча, исправился на 100%, – сказал полузащитник «Зенита».

Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой