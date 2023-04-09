Андрей Мостовой о матче с «Локо»: «Они только длинными забросами на Дзюбу играли. Он цеплялся, но не забил»
Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» получилось нейтрализовать Артема Дзюбу
В 22-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Форвард железнодорожников Артем Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
– Кажется, первый тайм был больше на стороне «Локо», у нас была невынужденная ошибка. Важен был гол в конце первого тайма, хорошо, что ушли с ничейным счетом на перерыв. «Локомотив» только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали.
Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий, но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили.
– Согласен ли с наградой лучшему игрока матча, которую получил Вендел?
– Главное, как Вендел перестроился. И гол забил, и помог команде. Я согласен, что он лучший игрок матча, исправился на 100%, – сказал полузащитник «Зенита».
Дзюба не пожал Семаку руку после матча. Тренер «Зенита» пошел к игроку «Локо», а затем махнул рукой
"Если ты журналист, должен этого человека знать".
Все журналисты должны знать Громова - многолетний зам.адм. президента, многолетний куратор всех СМИ. На летучках нарративы создает. Только по его приказу федеральные канали могли отмазывать Дзюбу, все сотальные нахваливать каждый ляп, каждый отскок от дерева выдавать за классную передачу. Потому что начальник приказал. Примерно только Громов мог нагнуть Миллера прогнать Кокорина, не разрешать Зениту создавать даже минимум конкуренции ему в осн.составе, Черчесову приказать играть только на него.
Я давным давным просек. Но второй вариант был Кириенко. Только эти двое могли делать из него героя. Ни у кого такой власти больше нет.
Косвенно конечно, но Кокорину пришлось посидеть в пользу Дзюбы. Если бы Кокорина не закрыли -Дзюба посидел бы на лавке. Сам Миллер ждал его с тюряги, Саша-Саша- душа наша. Саша набирает сумасшедшкую форму и вдруг слив в Сочи? -такое только приказать могли лично Миллеру.
🤦
Именно после такого длинного заброса на Вендела Зенит и пропустил ....