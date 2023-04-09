Хави о 0:4: «Когда прощаешь «Реал», он заставляет тебя дорого заплатить. «Барса» продолжит сражаться и сделает так, чтобы фанаты гордились»

Хави призвал «Барселону» проявить себя после крупного поражения от «Реала» в Кубке Испании

«Мы продолжим сражаться и постараемся сделать так, чтобы фанаты нами гордились. Команда оставляет на поле все, отдает все силы, даже проигрывая 0:4.

Мы не знали, как навязать борьбу, и соперник добился заслуженной победы. Теперь нужно думать о «Жироне».

Мы проанализировали, почему допускали ошибки, особенно в первом тайме. Мы должны были вести к перерыву, нельзя так часто прощать соперника. А когда ты прощаешь « », он заставляет тебя очень дорого заплатить за это.

Мы перевернули страницу и сосредоточены на . Когда мы вылетели из Лиги чемпионов, то нацелились на победу в чемпионате. Это самое справедливое соревнование, поскольку работать нужно на протяжении всего сезона. Мы сосредоточены на последних 11 матчах.

Я бы не сказал, что чемпионат уже выигран, надо набрать еще 16 очков. Мы отпразднуем, когда станем победителями, но пока этого не произошло. Надо побеждать завтра, это будет хорошая проверка нашей реакции, а три очка станут жизненно важными», – сказал главный тренер «Барселоны».