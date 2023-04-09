Хави о 0:4: «Когда прощаешь «Реал», он заставляет тебя дорого заплатить. «Барса» продолжит сражаться и сделает так, чтобы фанаты гордились»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Жирона Футбол

Хави призвал «Барселону» проявить себя после крупного поражения от «Реала» в Кубке Испании

«Мы продолжим сражаться и постараемся сделать так, чтобы фанаты нами гордились. Команда оставляет на поле все, отдает все силы, даже проигрывая 0:4.

Мы не знали, как навязать борьбу, и соперник добился заслуженной победы. Теперь нужно думать о «Жироне».

Мы проанализировали, почему допускали ошибки, особенно в первом тайме. Мы должны были вести к перерыву, нельзя так часто прощать соперника. А когда ты прощаешь «Реал», он заставляет тебя очень дорого заплатить за это.

Мы перевернули страницу и сосредоточены на Ла Лиге. Когда мы вылетели из Лиги чемпионов, то нацелились на победу в чемпионате. Это самое справедливое соревнование, поскольку работать нужно на протяжении всего сезона. Мы сосредоточены на последних 11 матчах.

Я бы не сказал, что чемпионат уже выигран, надо набрать еще 16 очков. Мы отпразднуем, когда станем победителями, но пока этого не произошло. Надо побеждать завтра, это будет хорошая проверка нашей реакции, а три очка станут жизненно важными», – сказал главный тренер «Барселоны».

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27 комментариев

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Ursa7
Ответ Alexey1406
Зачем так коверкать имя великого тренера
Тут три самых популярных персонажа именуются приколами связанными с ростом+врождённой болезнью, половой ориентацией+болезнью (крайний нарциссизм) и количеством водос на голове... А ты про коверкать
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Alexander Sragovich
Ответ QWertY
Трофей Чави в этом сезоне -победа в Ла Лиге Трофей Реала -разгром Барселоны)
Ну так посчитай сколько раз кто кого громил
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Homelender_666
Ответ белошип
Этого все никак не отпустит после 0:4 от хозяина)
🤦‍♂️
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Adam Almurzaev
Ответ QWertY
Трофей Чави в этом сезоне -победа в Ла Лиге Трофей Реала -разгром Барселоны)
Сезон окончен? Во первых КЧМ уже в кармане, а там еще и Кубок ждет и ЛЧ.
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sports!
Ответ Musashi Miyamoto
У фанатов майонеза опять истерика в комментариях
я мойеноз люблю и кетчуп тоже. почему у меня должна быть истерика?
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Falsegoalkeeper
Ответ белошип
Этого все никак не отпустит после 0:4 от хозяина)
Что-то «слуга» «хозяина» в этом сезоне много раз нятягивает
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& Co1366
Если так часто листать - книжка быстро закончится.
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mallowan
Ответ QWertY
Трофей Чави в этом сезоне -победа в Ла Лиге Трофей Реала -разгром Барселоны)
Реал так то в финале кубка и еще в ЛЧ играет
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jonnysilverhand01
Реал и Барса друзья на велике
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Musashi Miyamoto
У фанатов майонеза опять истерика в комментариях
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QWertY
Трофей Чави в этом сезоне -победа в Ла Лиге
Трофей Реала -разгром Барселоны)
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Взвешенный вомбат Китая
Блин, любит же хаве пафоса налить)

С кем он сражаться собирается? Осталось спокойно доехать до чемпионства))
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ljolik888
Побеждать надо и завтра и всегда - правда это очень тяжело . Чем быстрее станем чемпионами , тем быстрее Хави сможет дать поиграть молодёжи. Может кто-то из них выстрелит в последних турах и в следущем сезоне будет играть за основу .
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Игорь М.
Ответ Sevuska
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Победа в суперкубке Испании и выигранная Ла Лига с отрывом уже звучит получше
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Sevuska
Ответ Игорь Климов
Теперь Барселоне нужно досрочно выиграть Ла Лигу, и можно считать, что сезон для Хави был успешным.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Alexey1406
Зачем так коверкать имя великого тренера
Что взять с кулесов? )

БЧК - больше чем комплексы

😁
+4
-7
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Tristan...
Надо увеличивать отрыв. 12 как то мало будет. До -19 в последнем чемпионском 18/19 далеко, но впереди достаточно матчей, чтобы превзойти эту отметку...
+2
-7
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Кирилл
Ответ Raul14
чопи, ты кем себя возомнил? ты нормально обыграл Реал (и то проблемного)всего один раз в этом сезоне, остальные две отскоки)) Прощает он Реал..))
Самое забавное, что в первом матче в Кубке Барселона обыграла Реал в гостях без 4 игроков основы (Педри, Лева, Дембеле, Кристенсен) когда Реал был в полном составе, но об этом вы умолчите явно )

И смешно считать, что последнее Класико в чемпионате было для Барселоны «отскоком», когда сам Реал смог забить только после автогола )
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Эрнандес Эрнандес
Ответ sC@ryClown!
уважение Хави,пришел и за 1,5 года со слабейшей на минуту! Барселоной по составу в 21веке взял 2 трофея попутно нагнув великого физруочотти и Реал с ярдным составом лично.
Хави за 1.5 года вылетел из 4 еврокубков. Дважды из ЛЧ и дважды из ЛЕ, а ты пишешь о Реале, который при тренере Барселоны Хави, выиграл Чемпионат, ЛЧ, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, КЧМ и вышел в финал кубка Испании.

Чувствуешь разницу, 🤡?
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-6
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AnMe
Ответ sC@ryClown!
уважение Хави,пришел и за 1,5 года со слабейшей на минуту! Барселоной по составу в 21веке взял 2 трофея попутно нагнув великого физруочотти и Реал с ярдным составом лично.
Согласен насчет Барсы и трофеев. По Анчи называть физруком?? Серьезно? Таких тренеров было и есть очень мало.
+6
-2
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Игорь Климов
Теперь Барселоне нужно досрочно выиграть Ла Лигу, и можно считать, что сезон для Хави был успешным.
+5
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Сикарио
Ответ sC@ryClown!
уважение Хави,пришел и за 1,5 года со слабейшей на минуту! Барселоной по составу в 21веке взял 2 трофея попутно нагнув великого физруочотти и Реал с ярдным составом лично.
Хаве здесь совершенно не при чем, Реалу просто надоедает постоянно играть с деревенщиной в Примере, нет настроя. Вот на ЛЧ настрой всегда есть, но там топы.
+8
-9
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Alexey1406
Ответ sC@ryClown!
уважение Хави,пришел и за 1,5 года со слабейшей на минуту! Барселоной по составу в 21веке взял 2 трофея попутно нагнув великого физруочотти и Реал с ярдным составом лично.
Зачем так коверкать имя великого тренера
+32
-6
+26
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sC@ryClown!
уважение Хави,пришел и за 1,5 года со слабейшей на минуту! Барселоной по составу в 21веке взял 2 трофея попутно нагнув великого физруочотти и Реал с ярдным составом лично.
+12
-16
-4
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Raul14
чопи, ты кем себя возомнил? ты нормально обыграл Реал (и то проблемного)всего один раз в этом сезоне, остальные две отскоки)) Прощает он Реал..))
+5
-13
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