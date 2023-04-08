Чалов разрешил Геничу не приходить на игру ЦСКА в футболке «Спартака» после спора. Комментатор подарит форму армейцев болельщикам: «Это не слив. Прикройте свои...»

Федор Чалов предложил новое наказание для Константина Генича за поражение в споре

Нападающий ЦСКА и комментатор « » в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир в сезоне-2022/23. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на « » в футболке «Спартака».

ранее забил «Зениту» в 20-м туре чемпионата России и набрал 13 (12+1) очков.

«Костя, привет. Рад, что тебя назначили на наш ближайший матч с «Химками». Как мы помним, спор остался за мной.

Но я не кровожадный, зла тебе не желаю. У меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе», – сказал Чалов.

«Федя, ну какой же ты лучший. Чалов – мой кумир. Я тебя еще раз поздравляют с выигранным спором. Ты выиграл честно. Желаю тебе не останавливаться на 13 голах и идти дальше.

В матче с «Химками», который мне предстоит комментировать на «ВЭБ Арене», желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня. Но Федя в полном порядке.

Так как ты выиграл спор, и ты выбираешь наказание. Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить наказание. Но если ты считаешь, что это не совсем корректно, то никаких вопросов.

Я согласен купить две официальные игровые майки в фан-шопе ЦСКА с твоей фамилией. И подарить их болельщикам на трибунах. Я как раз выйду к полю. И кому-то их презентуем.

И хотелось бы сразу обратиться к болельщикам, которые считают, что я сливаюсь со спора. Друзья, я понимаю, что вы кровожадные. Понимаю, что вам хочется, чтобы я в футболке «Спартака» пришел на фан-сектор – пусть там нет сейчас болельщиков.

Или просто в толпу болельщиков ЦСКА, чтобы это выглядело вызывающе, агрессивно, чтобы это было раздражающе для армейских болельщиков. Я готов был исполнить наказание.

Но условия спора были следующими: я прихожу в майке «Спартака», не иду на трибуны, а иду комментировать матч. Я возьму с собой эту футболку « ».

Чтобы никого не раздражать – Федю, в частности – и в комментаторской на «ВЭБ Арене» обещаю эту майку надеть. Это не отменяет того, что две майки, которые мы с Федором улсловились подарить рандомным болельщикам, я это исполню.

Это никакой не слив. И прикройте свои [рты]...» – сказал , изображая рукой жест, символизирующий закрытие рта.