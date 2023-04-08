Чалов разрешил Геничу не приходить на игру ЦСКА в футболке «Спартака» после спора. Комментатор подарит форму армейцев болельщикам: «Это не слив. Прикройте свои...»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ВЭБ Арена Константин Генич Федор Чалов Футбол

Федор Чалов предложил новое наказание для Константина Генича за поражение в споре

Нападающий ЦСКА и комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».

Чалов ранее забил «Зениту» в 20-м туре чемпионата России и набрал 13 (12+1) очков.

«Костя, привет. Рад, что тебя назначили на наш ближайший матч с «Химками». Как мы помним, спор остался за мной.

Но я не кровожадный, зла тебе не желаю. У меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе», – сказал Чалов.

«Федя, ну какой же ты лучший. Чалов – мой кумир. Я тебя еще раз поздравляют с выигранным спором. Ты выиграл честно. Желаю тебе не останавливаться на 13 голах и идти дальше.

В матче с «Химками», который мне предстоит комментировать на «ВЭБ Арене», желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня. Но Федя в полном порядке.

Так как ты выиграл спор, и ты выбираешь наказание. Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить наказание. Но если ты считаешь, что это не совсем корректно, то никаких вопросов.

Я согласен купить две официальные игровые майки в фан-шопе ЦСКА с твоей фамилией. И подарить их болельщикам на трибунах. Я как раз выйду к полю. И кому-то их презентуем.

И хотелось бы сразу обратиться к болельщикам, которые считают, что я сливаюсь со спора. Друзья, я понимаю, что вы кровожадные. Понимаю, что вам хочется, чтобы я в футболке «Спартака» пришел на фан-сектор – пусть там нет сейчас болельщиков.

Или просто в толпу болельщиков ЦСКА, чтобы это выглядело вызывающе, агрессивно, чтобы это было раздражающе для армейских болельщиков. Я готов был исполнить наказание.

Но условия спора были следующими: я прихожу в майке «Спартака», не иду на трибуны, а иду комментировать матч. Я возьму с собой эту футболку «Спартака».

Чтобы никого не раздражать – Федю, в частности – и в комментаторской на «ВЭБ Арене» обещаю эту майку надеть. Это не отменяет того, что две майки, которые мы с Федором улсловились подарить рандомным болельщикам, я это исполню.

Это никакой не слив. И прикройте свои [рты]...» – сказал Генич, изображая рукой жест, символизирующий закрытие рта.

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39 комментариев

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ДМ-1чемпион
Зря. Слово надо держать! Проспорил, выполняйте условие!
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Светлана Агейкина
Ответ Ramin Mamedov
боже, какие они тупые.. а смысл от этого спора например Чалову? почему бы не наоборот было сделать - в футболке ЦСКА прийти на трибуну Спартака? то есть футболист ЦСКА выиграл спор и в качестве приза будет разозлить болельщиков ЦСКА? логика на уровне
Чалов должен был игрой доказать, что он не лох. Это трудно, но доказал. А Генич огрести от болельщиков ЦСКА по полной. Всё логично.
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Recreated
Геничу в детском саду работать клоуном!
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Святослав Федорович
Да очевидно, что Генич очканул и попросил Федю в частной беседе. Хотя я думаю, что фанаты ЦСКА, зная о споре, кроме ржача, ничего не сделали бы... но Такой Генич смелый
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korysh
Генич сначала придумывает какие-то споры, которые нафиг никому не интересны, потому кучу шума делает по их исполнению и параллельно сразу быдлит. Просто уже достал со своей чушью.
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Игорь Новиков
Ответ Magico!
Вопросы к чалову. Он же заменил наказание
А Генич и рад - не проявил принципиальность. Оба "хороши".
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Rundatgame
Ответ Игорь Новиков
Это слив, что бы ни говорил Генич. Максимально далёкий итог от предмета спора. Зачем в принципе спорить тогда?
Думаю Гена с легкостью бы пришёл в футболке клуба, воспитанником которого он является. Тут же сам Чалов предложил ради более благого дела. Так что насчёт слива спорно. Собсна он и так собирается в ней комментить.
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.фигляр.
Ответ Игорь Новиков
Это слив, что бы ни говорил Генич. Максимально далёкий итог от предмета спора. Зачем в принципе спорить тогда?
люди живут в своём мире, это их приколы-нам так, от скуки развлечься)
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Magico!
Ответ Игорь Новиков
Это слив, что бы ни говорил Генич. Максимально далёкий итог от предмета спора. Зачем в принципе спорить тогда?
Вопросы к чалову. Он же заменил наказание
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Aleksei N?nik
Выражаясь культурно - Генич просто пустобрёх , уровня Уткина ,Газзаева и тд. Но мало того, еще и обладает крайне скудным интеллектом - споры то свои он так и будет всем пихать, как малолетка
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Антон Киселёв
Ответ градус ненависти
потому что в стране в целом ни в одной из профессиональных областей нет института репутации. Всякое фуфло востребовано как бы ни обсиралось
Наконец-то на спортсе по делу употребили термин "институт репутации"
Обычно его приплетают, когда требуют кого-то отстранить (посадить, заклеймить) после первого же, ещё не доказанного, обвинения
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Дмитрий Агалаков
Можно называть это как угодно, но ясно одно: за свои слова Генич не отвечает. К сожалению. Казалось, что порядочность у Кости имеется.
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Ramin Mamedov
боже, какие они тупые..
а смысл от этого спора например Чалову? почему бы не наоборот было сделать - в футболке ЦСКА прийти на трибуну Спартака?
то есть футболист ЦСКА выиграл спор и в качестве приза будет разозлить болельщиков ЦСКА? логика на уровне
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RembaXXX
Если Генич комментирует в футболке пятаков, то как бы это больше похоже, что спор он выиграл, а не проиграл, в майке любимого клуба троллит заклятых соперников. Абсурд.
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Pertinax Gandi
Как дети, ей богу.
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Severfan
Ответ sitnik
В этом весь Генич. Споришь с ним, потом начинается, условия были не такими, я должен был комментировать в футболке, а не идти на трибуны. Очевидно что Чалов имел ввиду именно присутствие на трибуне. Просто человек такой..как и комментатор,одного уровня.
Чалов ничего не имел ввиду, ему навязали Нобель и Казанский, причём Нобель предложил изначально прийти Геничу в майке ЦСКА на дерби, но тот сразу же заартачился.
https://youtu.be/65vegfXP3n4?t=2451
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sancho81
Ответ Tpy6kaMerlina
Это километровое заявление по поводу какого-то пустякового спора? Учился бы у Шавы выражать свои мысли: кратко, чётко и по существу. Ну и исполнять условия спора без всяких яких
А последнему можно поучиться у Линекера (думаю, его спор по поводу Лестера все помнят) или канадского журналиста, который съел свою статью после поражения сборной от СССР.
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Сергей Орлов
Вполне адекватное заявление, но только до последней фразы. Вот зачем это было сказано? Для чего? Показать всем что вы никто, а я Великий Генич? 🤦🏻‍♂️
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Superkenguroo
Лучше слиться до спора, чем после.
Кто его тянет вообще позориться?
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Evgeny
Чалов-молодец! Хороший поступок и пацанам радость будет. А вот Генич... Осквернил футболкой Спартака? Серьезно? Ты журналист вообще?
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Severfan
все тут пишут про слив Генича.. забейте на него вообще, давайте лучше оценим ход Феди Чалова, ведь заставить спартаковского комментатора прийти на матч в футболке его любимого клуба - это наказание? да и не Федя его выбирал в комент шоу, а навязал спартаковский напарник Генича Казанский. Причём изначально Нобел предложил Геничу прийти на дерби в майке ЦСКА, на что тот начал орать с возмущением: «неееееет, ни за что!».
так что забейте на этого не самого умного комментатора и давайте всё-таки похвалим Чалова за хорошее предложение - пусть говорящая голова раскошелится и купит майки болельщикам ЦСКА. Браво, Федя!
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Chernoy
Все было красиво до последней фразы. И прикройте свои… да просто свой в следующий раз держи закрытым. Ни проблем, ни хейта.
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2-12-85-06
с одной стороны — классно придумали. с другой — это обесценивает генича как личность и споры с ним как занятие. это просто неуважение к аудитории и репутационный провал. смеяться над геничем теперь нужно, он фуфло
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Леха Нету
зачем спорить, если не собирался выполнять?
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Valeriy Komarow
Был у меня такой случай, проспорил бутылку коньяка, но выигравший сменил первоначальное желание на два ящика пива, вроде мне послабуха, но и купленный мною заранее проспоренный коньяк, потом все равно тоже выпили..
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