Чалов разрешил Геничу не приходить на игру ЦСКА в футболке «Спартака» после спора. Комментатор подарит форму армейцев болельщикам: «Это не слив. Прикройте свои...»
Федор Чалов предложил новое наказание для Константина Генича за поражение в споре
Нападающий ЦСКА и комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу» заключили пари на то, что футболист наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ в сезоне-2022/23. В случае проигрыша Генич должен будет прийти на матч ЦСКА на «ВЭБ Арене» в футболке «Спартака».
Чалов ранее забил «Зениту» в 20-м туре чемпионата России и набрал 13 (12+1) очков.
«Костя, привет. Рад, что тебя назначили на наш ближайший матч с «Химками». Как мы помним, спор остался за мной.
Но я не кровожадный, зла тебе не желаю. У меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе», – сказал Чалов.
«Федя, ну какой же ты лучший. Чалов – мой кумир. Я тебя еще раз поздравляют с выигранным спором. Ты выиграл честно. Желаю тебе не останавливаться на 13 голах и идти дальше.
В матче с «Химками», который мне предстоит комментировать на «ВЭБ Арене», желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня. Но Федя в полном порядке.
Так как ты выиграл спор, и ты выбираешь наказание. Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить наказание. Но если ты считаешь, что это не совсем корректно, то никаких вопросов.
Я согласен купить две официальные игровые майки в фан-шопе ЦСКА с твоей фамилией. И подарить их болельщикам на трибунах. Я как раз выйду к полю. И кому-то их презентуем.
И хотелось бы сразу обратиться к болельщикам, которые считают, что я сливаюсь со спора. Друзья, я понимаю, что вы кровожадные. Понимаю, что вам хочется, чтобы я в футболке «Спартака» пришел на фан-сектор – пусть там нет сейчас болельщиков.
Или просто в толпу болельщиков ЦСКА, чтобы это выглядело вызывающе, агрессивно, чтобы это было раздражающе для армейских болельщиков. Я готов был исполнить наказание.
Но условия спора были следующими: я прихожу в майке «Спартака», не иду на трибуны, а иду комментировать матч. Я возьму с собой эту футболку «Спартака».
Чтобы никого не раздражать – Федю, в частности – и в комментаторской на «ВЭБ Арене» обещаю эту майку надеть. Это не отменяет того, что две майки, которые мы с Федором улсловились подарить рандомным болельщикам, я это исполню.
Это никакой не слив. И прикройте свои [рты]...» – сказал Генич, изображая рукой жест, символизирующий закрытие рта.
Обычно его приплетают, когда требуют кого-то отстранить (посадить, заклеймить) после первого же, ещё не доказанного, обвинения
а смысл от этого спора например Чалову? почему бы не наоборот было сделать - в футболке ЦСКА прийти на трибуну Спартака?
то есть футболист ЦСКА выиграл спор и в качестве приза будет разозлить болельщиков ЦСКА? логика на уровне
https://youtu.be/65vegfXP3n4?t=2451
Кто его тянет вообще позориться?
так что забейте на этого не самого умного комментатора и давайте всё-таки похвалим Чалова за хорошее предложение - пусть говорящая голова раскошелится и купит майки болельщикам ЦСКА. Браво, Федя!