Гальтье после 2:0 с «Ниццей»: «Мбаппе сыграл слабо. Он не смог закончить тренировку за день до игры, но хотел быть на поле в сложный момент. Сильный посыл для «ПСЖ»

Кристоф Гальтье высказался о причинах слабой игры Килиана Мбаппе в последних матчах.

Вчера «ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (2:0) в матче 30-го тура Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Мбаппе провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

У Килиана 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». В 2023-м у него 6 мячей в 11 играх Лиги 1.

«Килиан провел 51-й или 52-й матч [в этом сезоне]. Поэтому период, когда все идет не так хорошо, – это нормально.

За день до матча он не смог провести тренировку целиком. Его участие в игре было под большим вопросом. Думаю, Мбаппе сыграл слабо, но он хотел выйти на поле в сложный момент. Это показывает, какой у него характер.

Матч для него был непростым. Еще утром мы не знали, выйдет ли он в старте. Но у него было желание сыграть, он очень хотел выйти на поле. Это сильный посыл для команды», – сказал тренер «ПСЖ».

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили