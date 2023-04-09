Гальтье после 2:0 с «Ниццей»: «Мбаппе сыграл слабо. Он не смог закончить тренировку за день до игры, но хотел быть на поле в сложный момент. Сильный посыл для «ПСЖ»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался о причинах слабой игры Килиана Мбаппе в последних матчах.

Вчера «ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (2:0) в матче 30-го тура Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Мбаппе провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

У Килиана 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». В 2023-м у него 6 мячей в 11 играх Лиги 1.

«Килиан провел 51-й или 52-й матч [в этом сезоне]. Поэтому период, когда все идет не так хорошо, – это нормально.

За день до матча он не смог провести тренировку целиком. Его участие в игре было под большим вопросом. Думаю, Мбаппе сыграл слабо, но он хотел выйти на поле в сложный момент. Это показывает, какой у него характер.

Матч для него был непростым. Еще утром мы не знали, выйдет ли он в старте. Но у него было желание сыграть, он очень хотел выйти на поле. Это сильный посыл для команды», – сказал тренер «ПСЖ».

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили

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20 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Совесть Черданцева
Вангую: лекипы и прочие лë паризьены поставят ему минимум 9 из 10 (за такой-то промах в пустые с 7 метров), а Лео, Рамосу и Джиджи - в районе 5
скорее пророналдувский спортс их здесь не опубликует, намного важнее следить за актуальностью аль-фейхоа, а оценки публиковать только когда у Мбоббо будут высокие
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Ascar Shatmanov
Ответ Отец Абду
Как только Мбаппе перестает забивать, его и тут же от тренера до президента клуба начинают оправдывать по полной:) Когда Месси не забивает, от ультраса ПСЖ до персофанов игрока Аль Насра: Месси виноват:)
Ахахах Роно снится вам небось в кошмарных снах😛🤭
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Ильнур Хасанов
С таким составом они должны всех во Франции выносить.
+1
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Mr.Trol
Ответ Экспертное мнение
Кстати, их же обычно моментально публиковали? Что стряслось)
На Месси хайп не поймаешь, а Мбаппе это несерьёзно.
+4
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Совесть Черданцева
Вангую: лекипы и прочие лë паризьены поставят ему минимум 9 из 10 (за такой-то промах в пустые с 7 метров), а Лео, Рамосу и Джиджи - в районе 5
+4
-1
+3
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Как только Мбаппе перестает забивать, его и тут же от тренера до президента клуба начинают оправдывать по полной:) Когда Месси не забивает, от ультраса ПСЖ до персофанов игрока Аль Насра: Месси виноват:)
Бремя лучшего игрока в истории
+6
0
+6
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SLEVIN
Ответ Axs Men
Как то жаль Месси, Неймара и Мбаппе. Уже сколько тухнут в этой невзрачной лиге. Представляю с какой же не охотой они выходят щас на матч . Перешли бы в слое время в АПЛ щас бы горя не знали. Про бабки не пишите, они в любом случае бабки бешеные сделали бы и там и там
они сами туда пришли бедненькие)) их не жаль ну вообще
+3
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Экспертное мнение
Ответ Mr.Trol
Оценки от французских СМИ будут?
Кстати, их же обычно моментально публиковали? Что стряслось)
+19
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ХавиГави_Паратрупер
"Мбаппе сыграл слабо. Он не смог закончить тренировку за день до игры, но хотел быть на поле в сложный момент, чтобы опять запороть несколько передач от Месси и прикрыться очередной популистской встречей с ультрас, пока те освистывают Лео"🤓
+1
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Отец Абду
Как только Мбаппе перестает забивать, его и тут же от тренера до президента клуба начинают оправдывать по полной:)
Когда Месси не забивает, от ультраса ПСЖ до персофанов игрока Аль Насра: Месси виноват:)
+15
-3
+12
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SLEVIN
Ответ Игорь Климов
Видимо, у Мбаппе идёт небольшой спад после Чемпионата Мира, но скоро он опять будет много забивать голов.
вообще похер
+1
0
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Axs Men
Как то жаль Месси, Неймара и Мбаппе. Уже сколько тухнут в этой невзрачной лиге. Представляю с какой же не охотой они выходят щас на матч . Перешли бы в слое время в АПЛ щас бы горя не знали. Про бабки не пишите, они в любом случае бабки бешеные сделали бы и там и там
+4
-1
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Пирс Морган
Ответ Фарид Харисов
Хотел нашакалить статку, но даже с гениальных пасов Месси не вышло. Пришлось Лёне самому победу добывать.
Месси вытягивает не вытягиваемое
+3
-4
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scuderiafan
Посыл таков. Мбаппе сам решает кто будет играть в старте, и когда ему выходить.
+4
0
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Фарид Харисов
Хотел нашакалить статку, но даже с гениальных пасов Месси не вышло. Пришлось Лёне самому победу добывать.
+3
-6
-3
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madrilenos
Гляду на результаты Холланд в АПЛ и учитывая что весь футбольный мир сейчас только его результативность и обсуждают, Мбаппе с каждым днём всё больше и больше понимает какую огромную ошибку он допустил, когда переподписал контакт и не перешёл в Мадрид и эти мысли явно сказываются на его игре в целом.
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-4
-4
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Барсик Юрана
Мбапе тормоз этого ПСЖ
+4
-5
-1
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Mr.Trol
Оценки от французских СМИ будут?
+20
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Пирс Морган
Мбаппе: "Уволен"
+1
-2
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Игорь Климов
Видимо, у Мбаппе идёт небольшой спад после Чемпионата Мира, но скоро он опять будет много забивать голов.
+2
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