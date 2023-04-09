Фанаты «Ниццы» вывесили баннер про мать Гальтье. Кристоф разозлился: «Маме 83 года, она лечилась от рака, подобное недопустимо. То, что эти люди смотрят еврокубковые матчи на стадионе, моя заслуга»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция болельщики Дидье Дигар Кристоф Гальтье Кефрен Тюрам Жан-Клер Тодибо Лига Конференций УЕФА Футбол

У тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье возник конфликт с болельщиками «Ниццы»

Французский специалист, с лета работающий в «Пари Сен-Жермен», возглавлял «Ниццу» в прошлом сезоне и занял с ней пятое место в чемпионате Франции.

Во время игры между клубами в 30-м туре Лиги 1 фанаты хозяев вывесили баннер оскорбительного характера, упоминающий мать Гальтье. Также они освистали Кристофа.

После матча тренер саркастично похлопал в адрес зрителей, после чего у него состоялся напряженный разговор с Кефреном Тюрамом и Жан-Клером Тодибо.

«Жан-Клер, ты видел баннер? А если бы наши фанаты такое сделали про тебя?» – приводит Le Parisien слова, прозвучавшие в эфире Canal+.

На пресс-конференции Гальтье прокомментировал ситуацию.

«Почему я так отреагировал? А вы видели, что там было? Прочитали? Все слышали? Моей маме 83 года, она прошла лечение от рака. Подобное недопустимо.

И то, что эти люди имеют возможность посмотреть еврокубковые матчи на своем стадионе – результат моей работы в прошлом сезоне.

Что бы они ни думали, это благодаря моей работе в прошлом сезоне и работе Дидье Дигара в нынешнем сезоне «Ницца» сейчас участвует в еврокубках», – заявил тренер «ПСЖ».

«Ницца» вышла в 1/4 финала Лиги конференций. 13 апреля она сыграет с «Базелем».

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12 комментариев

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Green grass
Любой из этих фанатов перешёл бы болеть за ПСЖ за хороший оклад
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Юрий Кечко
Как лицемерно тут выглядит от горных ребят читать что про мать нельзя и это святое , но при любом конфликте даже не значительном это первое в них ругательство))
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Abid_88
Мерзкий поступок фанатов Ниццы, и никто из их толпы это не остановил.
За такие вещи надо наказывать весь клуб
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Миша Воробьев
ой да хоспаде, обычная провокация в принципиальном матче,чее ныть то? чего он ждал? что ему радоваться будут?)
А он для Ниццы что-то плохое сделал? Вывел в еврокубки. А то, что ушёл на повышение, так это нормально, кто бы не пошел. Уважение должно быть.
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Rinat Seyfulin
Уроды
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Миша Воробьев
ой да хоспаде, обычная провокация в принципиальном матче,чее ныть то? чего он ждал? что ему радоваться будут?)
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King_X
Абсолютное свинство

Какой-то больной народ
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Se Ba
«Про мать жестко было»
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ХавиГави_Паратрупер
Мать-это святое©🙌
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Fan of Sport
Трогать близких в принципе очень низко, чтобы не случилось
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Renat Zagidullin
Шутки про маму недопустимы ! Это табу, даже если здорова мама
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QWertY
Про мать было лишнее
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