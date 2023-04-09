Фанаты «Ниццы» вывесили баннер про мать Гальтье. Кристоф разозлился: «Маме 83 года, она лечилась от рака, подобное недопустимо. То, что эти люди смотрят еврокубковые матчи на стадионе, моя заслуга»

У тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье возник конфликт с болельщиками «Ниццы»

Французский специалист, с лета работающий в « », возглавлял «Ниццу» в прошлом сезоне и занял с ней пятое место в чемпионате Франции.

Во время игры между клубами в 30-м туре Лиги 1 фанаты хозяев вывесили баннер оскорбительного характера, упоминающий мать Гальтье. Также они освистали .

После матча тренер саркастично похлопал в адрес зрителей, после чего у него состоялся напряженный разговор с и .

«Жан-Клер, ты видел баннер? А если бы наши фанаты такое сделали про тебя?» – приводит Le Parisien слова, прозвучавшие в эфире Canal+.

На пресс-конференции Гальтье прокомментировал ситуацию.

«Почему я так отреагировал? А вы видели, что там было? Прочитали? Все слышали? Моей маме 83 года, она прошла лечение от рака. Подобное недопустимо.

И то, что эти люди имеют возможность посмотреть еврокубковые матчи на своем стадионе – результат моей работы в прошлом сезоне.

Что бы они ни думали, это благодаря моей работе в прошлом сезоне и работе в нынешнем сезоне « » сейчас участвует в еврокубках», – заявил тренер «ПСЖ».

« » вышла в 1/4 финала Лиги конференций. 13 апреля она сыграет с «Базелем».