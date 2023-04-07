Гальтье о Мбаппе и видео «ПСЖ»: «Инцидент исчерпан. Килиан был в хорошем настроении на тренировке, улыбался»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что инцидент между Килианом Мбаппе и клубом исчерпан

Напомним, парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Килиан Мбаппе.

Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен». 

«Мне очень трудно выразить свое мнение, но это дело Килиана и клуба.

Килиан сегодня был в хорошем настроении, улыбался. Он пораньше завершил тренировку из-за дискомфорта в бедре, но это не повлияет на его участие в матче с «Ниццей».

Знаю, что между Килианом и руководством клуба было много разговоров. Мне кажется, что инцидент, если его можно так назвать, исчерпан», – сказал возглавляющий «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

8 комментариев

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Футбол_это_жизнь
«Скушай доченька яйцо диетическое…»

-« Ничего я не хочу»
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Timeofinjoy
Сказал директорам уволить Гальте и пошел с хорошим настроением тренироваться.
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Пако
Все должны очень очень стараться, чтобы у месье Килиана всегда было бы хорошее настроение. Только так!
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Виталий Ан
Ответ red hikkikomori
А Гальтье вообще вопросы по игре задают? Ощущение что у него только про настроение игроков спрашивают постоянно)
Он не компетентен в этом. Спрашивают что знает.
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Даниил Гутин
Ответ ConorNite
Вокруг пальца крутит целый клуб.. Видимо, сильно жалеет, что вовремя не перешел в Реал и срывает злость на парижанах)) Ведь Королевский Клуб его больше и близко не подпустит к себе
Как свободного агента, думаю, подпишут, грех отказываться, Бензема не молодеет, насчёт Холланда вообще ещё не всё ясно, там ему и мозги вправят
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Romeo Yankovich
ибо Мбаппе мастерски умудряется быть хорошим для всех
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red hikkikomori
А Гальтье вообще вопросы по игре задают? Ощущение что у него только про настроение игроков спрашивают постоянно)
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ConorNite
Вокруг пальца крутит целый клуб.. Видимо, сильно жалеет, что вовремя не перешел в Реал и срывает злость на парижанах)) Ведь Королевский Клуб его больше и близко не подпустит к себе
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