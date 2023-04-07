Гальтье о Мбаппе и видео «ПСЖ»: «Инцидент исчерпан. Килиан был в хорошем настроении на тренировке, улыбался»

Кристоф Гальтье заявил, что инцидент между Килианом Мбаппе и клубом исчерпан

Напомним, парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только .

Килиан раскритиковал этот ролик, заявив: « » – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

«Мне очень трудно выразить свое мнение, но это дело Килиана и клуба.

Килиан сегодня был в хорошем настроении, улыбался. Он пораньше завершил тренировку из-за дискомфорта в бедре, но это не повлияет на его участие в матче с «Ниццей».

Знаю, что между Килианом и руководством клуба было много разговоров. Мне кажется, что инцидент, если его можно так назвать, исчерпан», – сказал возглавляющий «ПСЖ» .