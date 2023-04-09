У Мбаппе 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». В 2023-м у него 6 мячей в 11 играх Лиги 1

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не забил в матче Лиги 1 против «Ниццы» – у него 1 гол в 5 играх за «ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (2:0) в матче 30-го тура Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Мбаппе провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

На счету 24-летнего форварда 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». Он отличился в игре Лиги 1 с «Брестом» (2:1), но не забил «Баварии» (0:2), «Ренну» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Ницце» (2:0).

В 2023 году у Мбаппе 6 голов в 11 матчах Лиги 1. Он забил по два гола «Лиллю» (4:3) и «Марселю» (3:0) и по одному мячу в ворота «Нанта» (4:2) и «Бреста» (2:1).

Следующим соперником парижан станет «Ланс». Матч состоится 15 апреля.

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Мбаппе: 1 гол в последних 5-и матчах за ПСЖ.

Меси: те же самые 1 гол в последних 5-и матчах за ПСЖ.

Теперь читаем комменты и пытаемся понять как устроен мозг месибоя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ Universal1000
Это ты про 61 гол+пас Месси в 61 матче 2021 года и с блеском выигранным Кубком Америки? Почти угадал, феликс? Чистый ЗМ бесспорный. Конкурентов-то не было, не Жоржиньо же смешной. Надо было глорить на Евро и в ЛЧ против Италии и Челси хейтеркам ухаха.
Причём парадокс еще в том, что обычно все шишки сыплются на тех в команде, кто получает больше всех, кто лицо клуба. В ПСЖ это с огромным отрывом Мбаппе, особенно после переподписания контракта. Но шишки сыплются на Месси всегда 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ LNk O
Месси виноват, почему он не помогает Мбаппе забивать в пустые? Ой
Кончено виноват! Еще освистывать его надо сильнее чем было! Ну ка ты, ломает всю карьеру Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Alex Armstrong
Рядом с по- настоящему великими другие становятся лучше. Рядом с переоцененными и другие деградируют. Мбаппе пример.
Практически все суперзвёздные партнёры меси деградировали с ним в команде. Даже у Хави и Иньесты основные достижения были в сборной и до дебюта меси в клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Ilaman Myradow
Если Мбаппе не помогал бы Месси,то Месси ни фига не забивал
Точно подмечено. Много примеров таких матчей. Например в кубке с марселем без Мбаппе меси был худшим игроком на поле, ПСЖ вылетел, но через месяц опять марсель уже с Мбаппе в составе Париж победил разгромно, и даже меси капнул один гол. У лёньки вообще за все эти два сезона практически нет голевых действий в матчах без Неймара и Мбаппе, кажется один гол или около того. А у Мбаппе без меси всё отлично, до него и будет после.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Din Rizaev
Ответ Геннадий Тимченко
зря ты так о лучшем вратаре мира по версии мессионэров... по факту игры - была инфа на сайте, что плохо играющих (в том числе пешехода) вздрючили перед игрой, что если не возьмутся за ум, то контракты не продлят... вот пешеход и гол забил с перепугу🤣🤣🤣
игру смотрел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Din Rizaev
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе многим жертвовал ради меси в игровом плане. В прошлом сезоне меси почти всю свою стату набил за счёт его передач, заработанных пенок и сольных голов, которые капали лёньке в копилку халявных ассистов, не говоря уже о моментах, которые они с Неймаром для него создавали, меси нещадно их порол (худший финишёр топ-5 лиг), а Мбаппе всё равно стал одним из лучших ассистентов мира на клубном уровне, и отдал бы сильно больше, если бы не бездарная реализация пешехода меси. Летом аргентинская группировка во главе с месей слила легенду клуба Почеттино, на мой взгляд важнейшего тренера в карьере Мбаппе, и пригласила физрука Галтье, который практически сразу объявил, что он будет строить команду под меси. Галтье сам говорил в прессе, что отныне Мбаппе обычный ролевик и его единственная задача это стоять впереди и стягивать на себя защитников. По сути его тактическую роль уничтожили ради того, чтобы меси было удобнее, и всё равно Мбаппе практически не возмущался по этому поводу, продолжая блистать за сборную и доказывать, что он всё ещё хорош в нормальной команде. Какую благодарность мы видим теперь, меси делает с ним то же, что делал с Дембеле в барсе, прыгает как обезьяна перед камерами и строит гримасы после каждого его промаха, пытается создать ему отрицательную репутацию и как-то опозорить, Мбаппе вчера видите ли с офсайда не забил, и теперь благодаря меси и его неадекватному глорью эта мелочь разошлась по всем таблоидом. Просто почитайте комменты головастиков меси под любой новостью про Мбаппе и потом кто-то удивляется, что меси освистывают на Парк де Пренс. Мбаппе до него и после него это супер игрок, намного лучше лёньки, просто он как и все командные игроки без лишнего тщеславия оказался идеальной жертвой для алчного пешехода меси, и вся доброта с которой он принял лёньку в команде и пытался помочь ему адаптироваться, выходит ему боком.
бомба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Din Rizaev
черт с ним с Эмильеном , смотрю 18.12.2022 тебя до сих пор не отпустил.... так то держись ты не унывайся
зря ты так о лучшем вратаре мира по версии мессионэров... по факту игры - была инфа на сайте, что плохо играющих (в том числе пешехода) вздрючили перед игрой, что если не возьмутся за ум, то контракты не продлят... вот пешеход и гол забил с перепугу🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Имя Фамилия
Знаешь даже не вижу смысла с тобой спорить. Любой кто посмотрит финал Копы как там меси «урыл» Неймара, то просто убедится, что ты полный неадекват, как и все оставшиеся фаны меси. Я вот что заметил, что по мере того как меси закапывает себя всё глубже на дно, тем более маргинальные персонажи остаются за него болеть. Если раньше тут бегали вполне типичные персофаны, которые пытались хоть как-то оперировать фактами и что-то доказывать, просто не замечая своими наивными глазами каких-то вещей, то после прошлого жиденького сезона остались только совсем больные типы, которые несут полную околесицу без намёка на какую-либо связь с реальностью и поливают говном всех подряд. Если измерить средний IQ его фан-базы и составить график по годам, то можно будет наглядно увидеть, что сейчас его карьера находится на самом дне.
Это истерика? 🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilaman Myradow
Если Мбаппе не помогал бы Месси,то Месси ни фига не забивал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Din Rizaev
Ответ Геннадий Тимченко
Мбаппе в финале ЧМ Аргентине три отгрузил, да потом ещё в серии пенальти забил... вратаря Эмильена потом три месяца не отпускало🤣🤣🤣
черт с ним с Эмильеном , смотрю 18.12.2022 тебя до сих пор не отпустил.... так то держись ты не унывайся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kucerov664@gmail.com
Ответ Ilaman Myradow
Ты прав
Он 🐴, а не прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kucerov664@gmail.com
Дак вот кто на самом деле покоритель Бреста, а они Месси всё Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilaman Myradow
"Имя фамилия"что разви не правда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilaman Myradow
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе многим жертвовал ради меси в игровом плане. В прошлом сезоне меси почти всю свою стату набил за счёт его передач, заработанных пенок и сольных голов, которые капали лёньке в копилку халявных ассистов, не говоря уже о моментах, которые они с Неймаром для него создавали, меси нещадно их порол (худший финишёр топ-5 лиг), а Мбаппе всё равно стал одним из лучших ассистентов мира на клубном уровне, и отдал бы сильно больше, если бы не бездарная реализация пешехода меси. Летом аргентинская группировка во главе с месей слила легенду клуба Почеттино, на мой взгляд важнейшего тренера в карьере Мбаппе, и пригласила физрука Галтье, который практически сразу объявил, что он будет строить команду под меси. Галтье сам говорил в прессе, что отныне Мбаппе обычный ролевик и его единственная задача это стоять впереди и стягивать на себя защитников. По сути его тактическую роль уничтожили ради того, чтобы меси было удобнее, и всё равно Мбаппе практически не возмущался по этому поводу, продолжая блистать за сборную и доказывать, что он всё ещё хорош в нормальной команде. Какую благодарность мы видим теперь, меси делает с ним то же, что делал с Дембеле в барсе, прыгает как обезьяна перед камерами и строит гримасы после каждого его промаха, пытается создать ему отрицательную репутацию и как-то опозорить, Мбаппе вчера видите ли с офсайда не забил, и теперь благодаря меси и его неадекватному глорью эта мелочь разошлась по всем таблоидом. Просто почитайте комменты головастиков меси под любой новостью про Мбаппе и потом кто-то удивляется, что меси освистывают на Парк де Пренс. Мбаппе до него и после него это супер игрок, намного лучше лёньки, просто он как и все командные игроки без лишнего тщеславия оказался идеальной жертвой для алчного пешехода меси, и вся доброта с которой он принял лёньку в команде и пытался помочь ему адаптироваться, выходит ему боком.
Ты прав
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ rej1sta
А как он мог жадничать, если Мбаппе штатный пенальтист? Тут скорее француз отдал право пробить Месси. Или ты даже не знаешь, кто исполняет пенальти в ПСЖ?)
мож пешеход не знал, поэтому и полез и не забил ... хотя понимал же, что очкует... надо было Мбаппе дать ударить....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Геннадий Тимченко
ну вот к примеру Реал в прошлом 1/8 ЛЧ - знаковый матч.. Мбаппе два забил и мог вообще вывести ПСЖ в 1/4... но тут пешеход полез бить пенальти и незабил... если бы не жадничал и дал ударить Черепашке - была бы достойная победа, а так знаковый вылет
А как он мог жадничать, если Мбаппе штатный пенальтист? Тут скорее француз отдал право пробить Месси. Или ты даже не знаешь, кто исполняет пенальти в ПСЖ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Din Rizaev
правильно говоришь чувак... великий игроки таким слабым командам не забивают, они только грандам мирового футбола типа Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Кипр ит и тд
Мбаппе в финале ЧМ Аргентине три отгрузил, да потом ещё в серии пенальти забил... вратаря Эмильена потом три месяца не отпускало🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Va_BanK
ПСЖ стараются построить под Мбаппе, все условия для него, даже пенки, но почему то в поражениях виноват Месси который пришел недавно и играет из глубины.
Видимо ты знаешь лучше тренера, который публично говорит, что строит команду под меси.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Din Rizaev
Ответ Геннадий Тимченко
что касается последнего матча, то соперник был откровенно слабоват - как раз на таких и набивает стату пешеход... пока не поздно, может стоит рассмотреть вопрос о включении в Лигу 1 сборной Кюросау, хотя бы на время игры Лео в чемпионате Франции❓🤔
правильно говоришь чувак... великий игроки таким слабым командам не забивают, они только грандам мирового футбола типа Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Кипр ит и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Universal1000
Титулы надо было выигрывать, а не обтекать как лузер всюду. Пусть у Месси учится. Помнишь как ты стонал на ветке после финала Копы где Месси урыл Неймара? Тоже самое сделал с Мбаппе в финале ЧМ. Золото > серебра. Кубок больше дырки от бублика. Хотя в целом мне пофиг. По гол+пас у Месси уже было бы вроде около десяти ЗМ. Ну 8 так точно. Куда ни кинь крч…всюду Гоат.
Знаешь даже не вижу смысла с тобой спорить. Любой кто посмотрит финал Копы как там меси «урыл» Неймара, то просто убедится, что ты полный неадекват, как и все оставшиеся фаны меси. Я вот что заметил, что по мере того как меси закапывает себя всё глубже на дно, тем более маргинальные персонажи остаются за него болеть. Если раньше тут бегали вполне типичные персофаны, которые пытались хоть как-то оперировать фактами и что-то доказывать, просто не замечая своими наивными глазами каких-то вещей, то после прошлого жиденького сезона остались только совсем больные типы, которые несут полную околесицу без намёка на какую-либо связь с реальностью и поливают говном всех подряд. Если измерить средний IQ его фан-базы и составить график по годам, то можно будет наглядно увидеть, что сейчас его карьера находится на самом дне.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Походу звездочка пошла на спад, французский Неймар
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ mqh9pzrxgf
Блеск это когда ди Мария в очередной раз затащил финал
Димка хорош, просто шикарен я бы сказал. Но только в копе он забил без участия Лео. А в остальных они тащили вдвоем. И Лео часто ему под удары ассистировал. Не люблю, когда одного только хвалят. Но именно Леня до финала дотащил их. Как и в ЧМ. Ну голевые действия имею в виду. Каждый матч выкладывался и не пропадал. Именно он проявил характер, когда все сдулись на чм в групповом этапе, Лео боролся до конца и собрал дух команды, что никто не сдался. Это я про влияние. А так понятно любому дубу, что он без команды бы ничего не добился, каждый внес вой вклад. Командная игра.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Мбаппе многим жертвовал ради меси в игровом плане. В прошлом сезоне меси почти всю свою стату набил за счёт его передач, заработанных пенок и сольных голов, которые капали лёньке в копилку халявных ассистов, не говоря уже о моментах, которые они с Неймаром для него создавали, меси нещадно их порол (худший финишёр топ-5 лиг), а Мбаппе всё равно стал одним из лучших ассистентов мира на клубном уровне, и отдал бы сильно больше, если бы не бездарная реализация пешехода меси. Летом аргентинская группировка во главе с месей слила легенду клуба Почеттино, на мой взгляд важнейшего тренера в карьере Мбаппе, и пригласила физрука Галтье, который практически сразу объявил, что он будет строить команду под меси. Галтье сам говорил в прессе, что отныне Мбаппе обычный ролевик и его единственная задача это стоять впереди и стягивать на себя защитников. По сути его тактическую роль уничтожили ради того, чтобы меси было удобнее, и всё равно Мбаппе практически не возмущался по этому поводу, продолжая блистать за сборную и доказывать, что он всё ещё хорош в нормальной команде. Какую благодарность мы видим теперь, меси делает с ним то же, что делал с Дембеле в барсе, прыгает как обезьяна перед камерами и строит гримасы после каждого его промаха, пытается создать ему отрицательную репутацию и как-то опозорить, Мбаппе вчера видите ли с офсайда не забил, и теперь благодаря меси и его неадекватному глорью эта мелочь разошлась по всем таблоидом. Просто почитайте комменты головастиков меси под любой новостью про Мбаппе и потом кто-то удивляется, что меси освистывают на Парк де Пренс. Мбаппе до него и после него это супер игрок, намного лучше лёньки, просто он как и все командные игроки без лишнего тщеславия оказался идеальной жертвой для алчного пешехода меси, и вся доброта с которой он принял лёньку в команде и пытался помочь ему адаптироваться, выходит ему боком.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Мбаппе должен в матче с Лансом начать опять забивать голы, а Лео Месси ему в этом поможет своими идеальными передачами, удачи!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий