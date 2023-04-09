У Мбаппе 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». В 2023-м у него 6 мячей в 11 играх Лиги 1

Килиан Мбаппе не забил в матче Лиги 1 против «Ниццы» – у него 1 гол в 5 играх за «ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (2:0) в матче 30-го тура Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Мбаппе провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.

На счету 24-летнего форварда 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». Он отличился в игре Лиги 1 с «Брестом» (2:1), но не забил «Баварии» (0:2), «Ренну» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Ницце» (2:0).

В 2023 году у Мбаппе 6 голов в 11 матчах Лиги 1. Он забил по два гола «Лиллю» (4:3) и «Марселю» (3:0) и по одному мячу в ворота «Нанта» (4:2) и «Бреста» (2:1).

Следующим соперником парижан станет «Ланс». Матч состоится 15 апреля.

Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.

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