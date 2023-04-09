У Мбаппе 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». В 2023-м у него 6 мячей в 11 играх Лиги 1
Килиан Мбаппе не забил в матче Лиги 1 против «Ниццы» – у него 1 гол в 5 играх за «ПСЖ»
«ПСЖ» выиграл у «Ниццы» (2:0) в матче 30-го тура Лиги 1 благодаря голам Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Мбаппе провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.
На счету 24-летнего форварда 1 гол в 5 последних матчах за «ПСЖ». Он отличился в игре Лиги 1 с «Брестом» (2:1), но не забил «Баварии» (0:2), «Ренну» (0:2), «Лиону» (0:1) и «Ницце» (2:0).
В 2023 году у Мбаппе 6 голов в 11 матчах Лиги 1. Он забил по два гола «Лиллю» (4:3) и «Марселю» (3:0) и по одному мячу в ворота «Нанта» (4:2) и «Бреста» (2:1).
Следующим соперником парижан станет «Ланс». Матч состоится 15 апреля.
Полную статистику Мбаппе можно изучить здесь.
«Это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе напал на «ПСЖ» из-за видео с собой – и его тут же удалили
Меси: те же самые 1 гол в последних 5-и матчах за ПСЖ.
Теперь читаем комменты и пытаемся понять как устроен мозг месибоя.