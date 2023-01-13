Жозе Моуринью: «Кубок Италии – худший турнир Европы, он не защищает маленькие команды. Было бы здорово сыграть на поле клуба Серии B или C»

раскритиковал формулу проведения Кубка Италии.

Вчера римляне в 1/8 финала дома обыграли « » (1:0) из Серии B.

« – это худший турнир Европы, он не защищает маленькие команды.

« » выиграл у « » [в гостях], но следующий матч ему [снова] придется сыграть на выезде, потому что « » в прошлом году финишировала седьмой [в Серии А], а они были восьмыми или девятыми. Я этого не понимаю.

Было бы здорово сыграть на поле команды или Серии C. Где же эмоции от игры на полном стадионе клуба Серии C? Почему этого не происходит? Тех, у кого есть мечта [в Кубке Италии], не защищают», – сказал главный тренер «Ромы».

Римляне в 1/4 финала на выезде сыграют с победителем пары «Наполи» – «Кремонезе», игра состоится 1 февраля.