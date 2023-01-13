Жозе Моуринью: «Кубок Италии – худший турнир Европы, он не защищает маленькие команды. Было бы здорово сыграть на поле клуба Серии B или C»

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Жозе Моуринью раскритиковал формулу проведения Кубка Италии.

Вчера римляне в 1/8 финала дома обыграли «Дженоа» (1:0) из Серии B.

«Кубок Италии – это худший турнир Европы, он не защищает маленькие команды.

«Торино» выиграл у «Милана» [в гостях], но следующий матч ему [снова] придется сыграть на выезде, потому что «Фиорентина» в прошлом году финишировала седьмой [в Серии А], а они были восьмыми или девятыми. Я этого не понимаю.

Было бы здорово сыграть на поле команды Серии B или Серии C. Где же эмоции от игры на полном стадионе клуба Серии C? Почему этого не происходит? Тех, у кого есть мечта [в Кубке Италии], не защищают», – сказал главный тренер «Ромы».

Римляне в 1/4 финала на выезде сыграют с победителем пары «Наполи» – «Кремонезе», игра состоится 1 февраля.

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12 комментариев

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RealJericho
Жозе, как всегда с великим высказыванием! Браво👏🏻👏🏻👏🏻
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St. Alex
Ответ corazón blanco
Абсолютно согласен в этом вопросе с Жозе. Для маленьких клубов и их болельщиков этот был бы праздник футбола + дополнительный доход от билетов и ТВ-трансляций.
Ещё до ковида все четыре дивизиона (серии) Италии играли за общий трофей и регионалы часто творили собственную сказку против грандов. Мне тоже совершенно непонятно, как эти FIGC пришли к расколу на три уровня (А+В, С и D), хотя играют в новом формате третий сезон.
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borodecky
На удивление по делу
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Giorgi Gio
Красава Жозе все о делу сказал
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corazón blanco
Абсолютно согласен в этом вопросе с Жозе. Для маленьких клубов и их болельщиков этот был бы праздник футбола + дополнительный доход от билетов и ТВ-трансляций.
+8
-3
+5
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Dastan Zhapar Uulu
Правильно рассудает
+2
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Виталий Коган
В принципе он прав. Формула Кубка Англии в этом плане идеальна.
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Мурат Морин
Все правильно говорит.
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Street Fighter
И в чём он не прав?
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Миша 51
По факту сказал.
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radik.khairullov
По факту сказал
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Фанат Аль-Насра
Старый добрый Моуринью :)
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