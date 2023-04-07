Моуринью опасался, что «Торино» будет шпионить за тренировкой «Ромы», и внес изменения в занятия из-за этого

Теги Рома Торино Жозе Моуринью серия А Италия Иван Юрич Футбол

Жозе Моуринью изменил тренировку &laquo;Ромы&raquo; из-за боязни &laquo;шпионажа&raquo; со стороны &laquo;Торино&raquo;

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, тренер «Ромы» опасался, что сотрудник тренерского штаба Ивана Юрича будет «шпионить» за тренировкой римлян, из-за чего изменил привычный распорядок занятий.

Моуринью сообщил игрокам, что тактическая тренировка будет отличаться от обычной, из-за чего он изменит потенциальный стартовый состав на игру с «Торино», чтобы не дать никакого преимущества сопернику.

Жозе и его штаб по ходу тренировки шутили о способности помощника Юрича Микеле Ореккьо получить информацию о тренировках даже на базе «Ромы», где тренировочное поле не видно благодаря специально размещенным баннерам.

Помощник Моуринью Нуну Сантуш в шутку патрулировал территорию базы, что вызвало смех тренера и игроков.

«Торино» примет «Рому» завтра, 8 апреля.

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7 комментариев

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Милан 19
А ещё постоянно симулировать, валяться, корчиться от боли при малейшем касании и выпрашивать карточки у судьи, вот и вся тактика от Моура ☝️ ...
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Милан 19
А что там шпионить, тактика Моура бей-беги, забей 1 гол и сразу в оборону 🤦‍♂️ ...
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QWertY
Дайте ему уже ПСЖ. Более идеальной кандидатуры парижанам не найти)
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Barca_mania
параноик, выжил из ума
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Savarona25
Состав Ромы на любой матч заранее понятен на 90+%. Ибо набор игроков в целом ограничен, особенно с учетом травм и дисквалификаций. Так что скрывай-не скрывай сюрпризов не будет. Я лично надеюсь, что снова выберут более атакующий вариант в 4 защитника и с 2-мя центральными.
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Милан 19
🤡🤦‍♂️
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Yakub25
Жозе, за твоими тренировками шпионит другой тренер.... Из Питера!
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