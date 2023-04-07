Моуринью опасался, что «Торино» будет шпионить за тренировкой «Ромы», и внес изменения в занятия из-за этого
Жозе Моуринью изменил тренировку «Ромы» из-за боязни «шпионажа» со стороны «Торино»
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, тренер «Ромы» опасался, что сотрудник тренерского штаба Ивана Юрича будет «шпионить» за тренировкой римлян, из-за чего изменил привычный распорядок занятий.
Моуринью сообщил игрокам, что тактическая тренировка будет отличаться от обычной, из-за чего он изменит потенциальный стартовый состав на игру с «Торино», чтобы не дать никакого преимущества сопернику.
Жозе и его штаб по ходу тренировки шутили о способности помощника Юрича Микеле Ореккьо получить информацию о тренировках даже на базе «Ромы», где тренировочное поле не видно благодаря специально размещенным баннерам.
Помощник Моуринью Нуну Сантуш в шутку патрулировал территорию базы, что вызвало смех тренера и игроков.
«Торино» примет «Рому» завтра, 8 апреля.
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