Моуринью опасался, что «Торино» будет шпионить за тренировкой «Ромы», и внес изменения в занятия из-за этого

Жозе Моуринью изменил тренировку «Ромы» из-за боязни «шпионажа» со стороны «Торино»

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, тренер «Ромы» опасался, что сотрудник тренерского штаба будет «шпионить» за тренировкой римлян, из-за чего изменил привычный распорядок занятий.

Моуринью сообщил игрокам, что тактическая тренировка будет отличаться от обычной, из-за чего он изменит потенциальный стартовый состав на игру с «Торино», чтобы не дать никакого преимущества сопернику.

и его штаб по ходу тренировки шутили о способности помощника Юрича Микеле Ореккьо получить информацию о тренировках даже на базе «Ромы», где тренировочное поле не видно благодаря специально размещенным баннерам.

Помощник Моуринью Нуну Сантуш в шутку патрулировал территорию базы, что вызвало смех тренера и игроков.

« » примет «Рому» завтра, 8 апреля.