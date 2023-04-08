«Динамо» опустилось на 6-е место в РПЛ, пропустив вперед «Ахмат». У команды Йокановича 1 победа в 6 последних матчах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» переместилось на шестое место в таблице чемпионата России

Бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (3:3) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, «Динамо» опустилось на шестую строчку, пропустив на пятую позицию «Ахмат», который победил «Урал» (2:0) в этом туре. Клубы набрали по 36 очков.

Команда тренера Славишы Йокановича одержала одну победу в последних шести играх с учетом всех турниров. На этом промежутке московский клуб обыграл «Урал» (1:0).

В следующем туре РПЛ у «Динамо» запланирован матч против «Пари НН».

17 комментариев

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Railway/
Ответ argentina10
счет закономерен, именно сейчас можно сказать - играли два .....
Объективно
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гога11
Матчи в которых вратарь соперника делает такие подарки надо выигрывать, хотя судья Иванов конечно умело исправил ошибки Селихова.
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Денис Бояров
Ответ Кирилл Голивец
Динамо еще и везучее. С Уралом и Крыльями не играли лучше соперника, но выиграли. Сегодня две ошибки Селихова.
Ну с Сочи дико не фартануло, а сегодня был и пенальти и привоз перед вторым годом. Хотя по игре Динамо на своем месте
+4
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+4
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utsh44psmr
Ответ Red_Marlboro_
Иванов помог Спартаку сохранить своё очко
И подорвал ваше
+3
-3
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Peter Parker
Ответ Red_Marlboro_
Иванов помог Спартаку сохранить своё очко
Ну да, конечно, помог. Странно, что такой помощник не дал пенальти на Фомине и следом вторую жк для него. Или не дал вторую жк Сазонову за симуляцию, какая разница же, все равно же "помогает".
+4
-4
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FCDM
Очередной позор. Спасибо обстоятельствам, что не смог посмотреть это живьем.
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Злодей Спб
1. Зенит
2. Ростов
3. Ахмат
*какие-то столичные середняки*
*какие-то не столичные середняки*
15. Химки
16. Торпедо
+1
-3
-2
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mrSV
Дно мертвое. 3 подхода за игру, 3 гола, и все из-за чудовищных ошибок соперника.
+6
-1
+5
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инок
Ни Спартак ни Динамо не наиграли на свою победу.
Не матч, а сплошной бардак!
+2
-1
+1
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Mixos Demid
Срочно продлить контракт со Славишей! Он нереально хорош!!!
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Artem Piatkov
Банамо))
Опять упустили победу
0
-5
-5
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argentina10
счет закономерен, именно сейчас можно сказать - играли два .....
+7
-1
+6
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Ganibale
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
А «Спартак» весной горечь
0
0
0
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Chinese mafia
Судья 3 2 1
+4
-4
0
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леннорыч-абрамович
Дельфинарий
+5
-4
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Пако
Комментарий удален пользователем
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Кирилл Голивец
Динамо еще и везучее. С Уралом и Крыльями не играли лучше соперника, но выиграли. Сегодня две ошибки Селихова.
+5
-3
+2
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Red_Marlboro_
Иванов помог Спартаку сохранить своё очко
+18
-9
+9
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