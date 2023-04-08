«Динамо» опустилось на 6-е место в РПЛ, пропустив вперед «Ахмат». У команды Йокановича 1 победа в 6 последних матчах
«Динамо» переместилось на шестое место в таблице чемпионата России
Бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (3:3) в матче 22-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, «Динамо» опустилось на шестую строчку, пропустив на пятую позицию «Ахмат», который победил «Урал» (2:0) в этом туре. Клубы набрали по 36 очков.
Команда тренера Славишы Йокановича одержала одну победу в последних шести играх с учетом всех турниров. На этом промежутке московский клуб обыграл «Урал» (1:0).
В следующем туре РПЛ у «Динамо» запланирован матч против «Пари НН».
2. Ростов
3. Ахмат
*какие-то столичные середняки*
*какие-то не столичные середняки*
15. Химки
16. Торпедо
Не матч, а сплошной бардак!
Опять упустили победу