«Динамо» опустилось на 6-е место в РПЛ, пропустив вперед «Ахмат». У команды Йокановича 1 победа в 6 последних матчах

«Динамо» переместилось на шестое место в таблице чемпионата России

Бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (3:3) в матче 22-го тура Мир .

Таким образом, « » опустилось на шестую строчку, пропустив на пятую позицию «Ахмат», который победил «Урал» (2:0) в этом туре. Клубы набрали по 36 очков.

Команда тренера одержала одну победу в последних шести играх с учетом всех турниров. На этом промежутке московский клуб обыграл «Урал» (1:0).

В следующем туре РПЛ у «Динамо» запланирован матч против «Пари НН».