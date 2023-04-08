Киммих праздновал победу над «Фрайбургом» перед его фанатами и спровоцировал потасовку между игроками. Йозуа извинился после матча
Йозуа Киммих спровоцировал потасовку между игроками «Баварии» и «Фрайбурга»
Мюнхенская команда одержала победу в матче 27-го тура Бундеслиги (1:0) благодаря голу Маттейса де Лигта на 51-й минуте.
После финального свистка Йозуа решил отпраздновать победу перед трибуной, где находились болельщики соперников, те освистали его.
Нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич схватил хавбека «Баварии» за плечо и сердито заговорил с ним, Лукас Хелер тоже вступил в конфликт с Киммихом. Вскоре несколько игроков обеих команд столпились на поле и устроили потасовку. Судья Даниэль Зиберт показал желтую карточку Киммиху и Хелеру, после чего ситуация успокоилась.
Николас Хефлер прокомментировал инцидент после матча.
«Он должен радоваться трем очкам и не провоцировать болельщиков соперника! Это неспортивно и не нужно», – сказал полузащитник «Фрайбурга».
Киммих извинился за свое поведение.
«Было очень много эмоций, мы многое перенесли. Это была очень важная победа для нас. Поражение в Кубке глубоко засело. Я позволил эмоциям овладеть мной, не нужно было этого делать. Вы можете считать, что это было неспортивно», – сказал Йозуа.
4 апреля «Фрайбург» на выезде выбил «Баварию» из Кубка Германии на стадии 1/4 финала (2:1).
Человек реально "болеет" за команду и результат.
Как по мне ,много лучше нежели радостные обнимания игроков после разгромных поражений,типо "деньга капает" ,какие мол проблемы?
Киммих молодой,а страсть естественна.
Мудрый Мюллер всё со Штрайхом перетёрли.