Киммих праздновал победу над «Фрайбургом» перед его фанатами и спровоцировал потасовку между игроками. Йозуа извинился после матча

Теги Бавария бундеслига Германия болельщики Фрайбург Николас Хефлер Михаэль Грегорич Даниэль Зиберт Йозуа Киммих Лукас Хелер Футбол

Йозуа Киммих спровоцировал потасовку между игроками «Баварии» и «Фрайбурга»

Мюнхенская команда одержала победу в матче 27-го тура Бундеслиги (1:0) благодаря голу Маттейса де Лигта на 51-й минуте. 

После финального свистка Йозуа решил отпраздновать победу перед трибуной, где находились болельщики соперников, те освистали его. 

Нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич схватил хавбека «Баварии» за плечо и сердито заговорил с ним, Лукас Хелер тоже вступил в конфликт с Киммихом. Вскоре несколько игроков обеих команд столпились на поле и устроили потасовку. Судья Даниэль Зиберт показал желтую карточку Киммиху и Хелеру, после чего ситуация успокоилась. 

Николас Хефлер прокомментировал инцидент после матча. 

«Он должен радоваться трем очкам и не провоцировать болельщиков соперника! Это неспортивно и не нужно», – сказал полузащитник «Фрайбурга».

Киммих извинился за свое поведение. 

«Было очень много эмоций, мы многое перенесли. Это была очень важная победа для нас. Поражение в Кубке глубоко засело. Я позволил эмоциям овладеть мной, не нужно было этого делать. Вы можете считать, что это было неспортивно», – сказал Йозуа. 

 4 апреля «Фрайбург» на выезде выбил «Баварию» из Кубка Германии на стадии 1/4 финала (2:1).

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6 комментариев

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Bayern2004
Ответ Олег Ринкевич
в интервью киммиха извинениями и не пахнет
А за что извиняться? Он ни в кого не плевал,трусы не снимал и просто выразил переполнявшие его эмоции.
Человек реально "болеет" за команду и результат.
Как по мне ,много лучше нежели радостные обнимания игроков после разгромных поражений,типо "деньга капает" ,какие мол проблемы?
Киммих молодой,а страсть естественна.
Мудрый Мюллер всё со Штрайхом перетёрли.
+2
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Барыга блинами
Лучше бы в Кубке так праздновали свой позорный вылет!)
+1
-2
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Олег Ринкевич
в интервью киммиха извинениями и не пахнет
+10
0
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Кондрат Крапива
Фрайбург это и есть город и команда так и называется - "Фрайбург". Земля -Баден-Вюртемберг.
+4
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Ilia Ashirov
Прошу прощения за духоту. Команда "Фрайбург" из города Фрайбург. Из Франкфурта другая команда - Айнтрахт
+16
-1
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FC BAYERN 1900
Какой гол Киммиха? Забил де Лигт!
0
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