Киммих праздновал победу над «Фрайбургом» перед его фанатами и спровоцировал потасовку между игроками. Йозуа извинился после матча

Йозуа Киммих спровоцировал потасовку между игроками «Баварии» и «Фрайбурга»

Мюнхенская команда одержала победу в матче 27-го тура Бундеслиги (1:0) благодаря голу Маттейса де Лигта на 51-й минуте.

После финального свистка Йозуа решил отпраздновать победу перед трибуной, где находились болельщики соперников, те освистали его.

Нападающий «Фрайбурга» схватил хавбека «Баварии» за плечо и сердито заговорил с ним, тоже вступил в конфликт с Киммихом. Вскоре несколько игроков обеих команд столпились на поле и устроили потасовку. Судья Даниэль Зиберт показал желтую карточку Киммиху и Хелеру, после чего ситуация успокоилась.

прокомментировал инцидент после матча.

«Он должен радоваться трем очкам и не провоцировать болельщиков соперника! Это неспортивно и не нужно», – сказал полузащитник « ».

Киммих извинился за свое поведение.

«Было очень много эмоций, мы многое перенесли. Это была очень важная победа для нас. Поражение в Кубке глубоко засело. Я позволил эмоциям овладеть мной, не нужно было этого делать. Вы можете считать, что это было неспортивно», – сказал Йозуа.

4 апреля «Фрайбург» на выезде выбил «Баварию» из Кубка Германии на стадии 1/4 финала (2:1).