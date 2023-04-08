Тухель об 1:0 с «Фрайбургом»: «Бавария» победила заслуженно. Было важно провести сухой матч»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Фрайбургом»

Мюнхенская команда выиграла матч 27-го тура Бундеслиги со счетом 1:0.

«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 игр и обыграли нас в Кубке в середине недели.

В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно».

О Мане

«Он очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», – сказал .