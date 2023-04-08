Тухель об 1:0 с «Фрайбургом»: «Бавария» победила заслуженно. Было важно провести сухой матч»

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Томас Тухель Садьо Мане Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Фрайбургом»

Мюнхенская команда выиграла матч 27-го тура Бундеслиги со счетом 1:0. 

«Мы знали, что это будет трудная игра. Они не проигрывали дома 12 игр и обыграли нас в Кубке в середине недели.

В конце концов, я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно».

О Мане

«Он очень усердно работал в обороне и совершил много рывков в нападении. Это большой шаг вперед. Он знает, как может нам помочь. Ему не хватает голов, это ясно», – сказал Тухель

7 комментариев

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Beyond
Ответ Born is the King
Баварии летом надо куда-то спихнуть Мане.С зарплатой 22 млн так нагло играть вполноги может только игрок у которого нет мотивации
Щя те напишут какой он талант. Чел пришел явно с мыслью, что тут он на "заслуженном отдыхе". Он еще травму форсил, чтобы на ЧМ попасть. Араб знатно с ним прое-лся. Такое ощущение, что его купили исключительно из-за звездности, потому что он нхр Баварии не нужен был, это всем понятно.
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Виталий Ан
Приятные новости для Сити. Мои предположения что Тухель не успеет все наладить пока сбываются.
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Best game on Earth
Тухель отлично начал - с побед над двумя прямыми конкурентами.
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QWertY
Ответ Born is the King
Баварии летом надо куда-то спихнуть Мане.С зарплатой 22 млн так нагло играть вполноги может только игрок у которого нет мотивации
В Челси за сотку было бы идеально)
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Born is the King
Баварии летом надо куда-то спихнуть Мане.С зарплатой 22 млн так нагло играть вполноги может только игрок у которого нет мотивации
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DolJun
тухель сыграл 1-0 и лэмпард сыграл 1-0, но есть один нюанс
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Kimmich Scream
Ливерпуль шарлатаны, заберите свой сенегальский мешок и отдайте нам Тьяго
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