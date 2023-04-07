Томас Тухель: «Бавария» выбыла из Кубка Германии, но были и положительные моменты. Мы останемся позитивными»

Тренер «Баварии» Томас Тухель предпочитает говорить о позитиве после вылета из Кубка Германии

Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв « » со счетом 1:2 в четвертьфинале.

«После такого поражения сразу возникает злость. Это огромное разочарование.

Поражения еще больше ранят в играх на выбывание, но мы останемся позитивными. Можно быть злым, но также важно оставаться позитивным.

Нам нужно показать реакцию [на поражение]. В прошлой игре были и положительные моменты. Мы выбыли, и должны это принять, но мы также продемонстрировали положительные моменты.

Нам забили дальним ударом и с пенальти. «Фрайбург» очень компактно оборонялся.

В решающие моменты нам не хватало точности. Не хватало последнего паса и немного точности», – сказал главный тренер «Баварии».