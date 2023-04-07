Томас Тухель: «Бавария» выбыла из Кубка Германии, но были и положительные моменты. Мы останемся позитивными»
Тренер «Баварии» Томас Тухель предпочитает говорить о позитиве после вылета из Кубка Германии
Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв «Фрайбургу» со счетом 1:2 в четвертьфинале.
«После такого поражения сразу возникает злость. Это огромное разочарование.
Поражения еще больше ранят в играх на выбывание, но мы останемся позитивными. Можно быть злым, но также важно оставаться позитивным.
Нам нужно показать реакцию [на поражение]. В прошлой игре были и положительные моменты. Мы выбыли, и должны это принять, но мы также продемонстрировали положительные моменты.
Нам забили дальним ударом и с пенальти. «Фрайбург» очень компактно оборонялся.
В решающие моменты нам не хватало точности. Не хватало последнего паса и немного точности», – сказал главный тренер «Баварии».
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