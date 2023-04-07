Томас Тухель: «Бавария» выбыла из Кубка Германии, но были и положительные моменты. Мы останемся позитивными»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Фрайбург Томас Тухель Футбол

Тренер «Баварии» Томас Тухель предпочитает говорить о позитиве после вылета из Кубка Германии

Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв «Фрайбургу» со счетом 1:2 в четвертьфинале.

«После такого поражения сразу возникает злость. Это огромное разочарование. 

Поражения еще больше ранят в играх на выбывание, но мы останемся позитивными. Можно быть злым, но также важно оставаться позитивным.

Нам нужно показать реакцию [на поражение]. В прошлой игре были и положительные моменты. Мы выбыли, и должны это принять, но мы также продемонстрировали положительные моменты.

Нам забили дальним ударом и с пенальти. «Фрайбург» очень компактно оборонялся.

В решающие моменты нам не хватало точности. Не хватало последнего паса и немного точности», – сказал главный тренер «Баварии».

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3 комментария

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Очки Дани Алвеса
А Нагельсманн бы в финал вышел. И докажите, что нет?😂😂
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-1
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Акира_1
Странно, в Англии Тухель во всех кубках доходил всегда до финала, а тут Фрайбург.
+1
-2
-1
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инок
Зачем Баварии так переживать, если можно просто потом выйти на кубок через путь регионов..))
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-2
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