Хлусевич получил травму в матче с «Динамо», подкатившись под Нгамале. Игроку «Спартака» дали желтую

Даниил Хлусевич получил травму ноги в матче с «Динамо»

Хавбек « » на 18-й минуте совершил подкат в борьбе за мяч с полузащитником . Главный судья показал игроку красно-белых желтую карточку.

На протяжении нескольких минут оказывали помощь, и на 22-й минуте он был заменен на .

В этой игре Хлусевич отметился передачей, приведшей к голу Александра Соболева на 7-й минуте. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция