Хлусевич получил травму в матче с «Динамо», подкатившись под Нгамале. Игроку «Спартака» дали желтую
Даниил Хлусевич получил травму ноги в матче с «Динамо»
Хавбек «Спартака» на 18-й минуте совершил подкат в борьбе за мяч с полузащитником Муми Нгамале. Главный судья Сергей Иванов показал игроку красно-белых желтую карточку.
На протяжении нескольких минут Хлусевичу оказывали помощь, и на 22-й минуте он был заменен на Даниила Денисова.
В этой игре Хлусевич отметился передачей, приведшей к голу Александра Соболева на 7-й минуте. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция
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