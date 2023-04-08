Хлусевич получил травму в матче с «Динамо», подкатившись под Нгамале. Игроку «Спартака» дали желтую

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Муми Нгамале Даниил Хлусевич Здоровье Даниил Денисов Футбол

Даниил Хлусевич получил травму ноги в матче с «Динамо»

Хавбек «Спартака» на 18-й минуте совершил подкат в борьбе за мяч с полузащитником Муми Нгамале. Главный судья Сергей Иванов показал игроку красно-белых желтую карточку.

На протяжении нескольких минут Хлусевичу оказывали помощь, и на 22-й минуте он был заменен на Даниила Денисова.

В этой игре Хлусевич отметился передачей, приведшей к голу Александра Соболева на 7-й минуте. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция

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4 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Здоровья Хлусевичу.
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arspurs9
Аж собственное колено заболело
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Ильдар Фарукшин
Здоровья
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ECB
И правильно дали...
+2
-2
0
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