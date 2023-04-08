Лэмпард о 0:1 с «Вулвс»: «Челси» играл на 70% в 1-м тайме, этого хватало для равной игры, но откуда ни возьмись прилетела ракета»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

Фрэнк Лэмпард призвал «Челси» переломить ситуацию после игры с «Вулверхэмптоном» (0:1)

«В первом тайме, думаю, мы сыграли процентов на 70 или около того. Это было достаточно для того, чтобы игра была равной, но откуда ни возьмись прилетела ракета от соперника.

Во втором тайме мы действовали энергичнее, больше создавали, больше игроков добиралось до штрафной соперника.

Мы работаем вместе один или два дня, надо понять, на что нацелена команда. В ней было много перемен, но это не оправдание. Ситуацию нужно исправлять, и я думаю, что сегодняшняя игра это показала. Мне нужно понять настрой. Победы должны войти в привычку.

Стоит отдать должное «Вулвс», игроки были нацелены на победу и не боялись идти в единоборства.

Мы будем работать, воссоздавать ситуации и повторять. Возможно, у команды есть ощущение, что она не может забить.

Команда находится не на той позиции, на какой хочет быть, но такова реальность, нужно за счет работы изменить ситуацию. Нужно достичь той точки, с которой можно начать движение вперед. Нам нужно поднять уровень игры до более высокого уровня, нежели сегодня», – сказал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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55 комментариев

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Ванька-Манька
и вот это посмешище - легенда челсе и апл?😂😂😂
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Yri Yrov
Ответ The Judge
Что должно произойти, что бы это считалось провалом? Или это игра слов типа реален в Мадриде?
вылететь в шип
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OldRedWhite
Ответ Виталий Ан
Что то очень похоже на интервью Поттера.
Волшебник проник в его мозг !
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OldRedWhite
Ответ Mr@k
жаргончик у него однако
Прилет и выбух !
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Tristan...
При Поттере такой херни не было!
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Chyngyz Orozaliev
Ответ леннорыч-абрамович
Если Френк провалится и в этот раз, то с тренерской карьерой можно заканчивать.
разве? в Англии анличанин всегда найдет работу, впрочем как и в Рф, где круговорот одних и тех же тренеров. Брюс, Эллердайс,Ходжсон,Мойес, итд
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Вовито Бомбито
Персонально жаль Лэмпарда
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The Judge
Ответ Yri Yrov
провал реален
Что должно произойти, что бы это считалось провалом? Или это игра слов типа реален в Мадриде?
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Andreas Soffliggare
Ответ llolishe
Лэмпард-легенда Вест Хэма и сделает все чтобы любимый клуб был выше Челси Помните Поттера-Брайтон будет играть лучше чем Челси!Сдержал слово ведь!
Баян:) Сначала про Мойеса так говорили, когда он из Эвертона ушел тренировать МЮ.
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deadjoker
Ну френки хоть веселые прессухи иногда выдает.
+3
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Febos_
Ответ QWertY
А они что смогут? Даже Тухель с более крутым составом выше 3 места не прыгнул, а тут совсем ахутунг. Или ты считаешь их круче Тухеля? Энрике может и да, но остальные точно нет
в современном футболе если любой из них удержать высокий уровень на протяжении 2- или макс 3 года, то этого достаточно. Я не верю и не жду нового Ферги на долгие годы вперёд. так же Тухель исчерпал себя в Челси , по игре было видно что команда уже не играет как раньше. Тухеля можно было увольнять , но не заменить его на поттера!
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Yri Yrov
Ответ The Judge
А куда тут проваливаться? В этом сезоне клуб уже на дне, провал нереален.
провал реален
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Yri Yrov
Ответ леннорыч-абрамович
Если Френк провалится и в этот раз, то с тренерской карьерой можно заканчивать.
а кто сказал что он что то может изменить как тренер Поттер был лучше
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Mr@k
жаргончик у него однако
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llolishe
Лэмпард-легенда Вест Хэма и сделает все чтобы любимый клуб был выше Челси

Помните Поттера-Брайтон будет играть лучше чем Челси!Сдержал слово ведь!
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Виталий Ан
Что то очень похоже на интервью Поттера.
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QWertY
Ответ Febos_
Нагельсманн , и Анчи со своим вайбом, и возможно опытный Энрике который в клубном футболе был хорош в барсе
А они что смогут? Даже Тухель с более крутым составом выше 3 места не прыгнул, а тут совсем ахутунг. Или ты считаешь их круче Тухеля? Энрике может и да, но остальные точно нет
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Sergeev55
Добро пожаловать в реальную жизнь!!!
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DolJun
хорошо не рассказал сколько иксджи был этот удар
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Александр Белов
Уважаемый американский друг, мистер Боули, нам нужно 500 млн фунтов, для усиления обороны, так как нынешняя неспособна отражать такие ракеты и на агрессора Вулверхэмптон необходимо наложить санкции и исключить из турнира, - добавил Френк.
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Febos_
Ответ QWertY
Норм тренер это который?
Нагельсманн , и Анчи со своим вайбом, и возможно опытный Энрике который в клубном футболе был хорош в барсе
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Universal1000
Откуда ни возьмись прилетела ракета...

Пошла жаришка конечно.

Сколько там очков до зоны вылета?
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Today I feel Qatari
Быстрая карма за то что подсидел топаря Салтора. Теперь до конца сезона обречен страдать
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Febos_
Ответ 6LACK
О каких импотентах ты говоришь? МЮ идёт по графику 73 очка за 38 игр – это железобетонно топ-4 АПЛ, Ньюкасл в тех матчах, которые я видел, играл от обороны, но это игры против топов, у сорок состав явно пока уступает биг-6, но импотенцией я бы точно это не назвал, результаты неплохие. Из провалов – в первую очередь Челси, потом – Ливерпуль.
это ты сейчас так можешь говорить после очередного поражение Челси, а в январе и в начале февраля Челси отставал от зоны Лч на 5-6 очков, и конкуренты играли так плохо что победи Челси пару тройку игр подряд, и сейчас разговоров про Лэмпса не было бы
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Сергей Лимонников
Ответ Febos_
будь в Челси норм тренер хотя бы даже с февраля, клуб сейчас спокойно шёл бы в топ 4 , все конкуренты такие же импотенты если не хуже по игре, и Поттер имея шанс на топ 4 отдал очень много игр против тех команд которых он обязан был обыграть.
Да в Челси сейчас и состава толком нет. Куча новичков, которые не понимают в каком они статусе в команде. С руководством хрен пойми что. Аросто весь клуб в глобальной перестройке.
Я не спорю, что у Поттера не получилось, но всех собак на него весить тоже странно. Да и пример Артеты есть, которому дали поработать.
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