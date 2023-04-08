У Мудрика нет голов за 10 матчей в «Челси». У украинца ни одной полной игры за клуб – против «Вулвс» он вышел на 68-й
Михаил Мудрик не отметился результативными действиями в матче с «Вулверхэмптоном»
Вингер «Челси» вышел на замену на 68-й минуте игры 30-го тура АПЛ. За отведенное ему время он ни разу не пробил, совершил одну обводку (с трех попыток), отдал две передачи (обе точные).
Украинец, приобретенный зимой за 70+30 млн евро у «Шахтера», по-прежнему не провел ни одной полной игры за «синих». За 10 матчей в составе «Челси» он отдал один голевой пас и ни разу не забил.
Вы еще до Зозули докатитесь