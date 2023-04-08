У Мудрика нет голов за 10 матчей в «Челси». У украинца ни одной полной игры за клуб – против «Вулвс» он вышел на 68-й

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Вулверхэмптон Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не отметился результативными действиями в матче с «Вулверхэмптоном»

Вингер «Челси» вышел на замену на 68-й минуте игры 30-го тура АПЛ. За отведенное ему время он ни разу не пробил, совершил одну обводку (с трех попыток), отдал две передачи (обе точные).

Украинец, приобретенный зимой за 70+30 млн евро у «Шахтера», по-прежнему не провел ни одной полной игры за «синих». За 10 матчей в составе «Челси» он отдал один голевой пас и ни разу не забил.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Social Warrior
Ответ QWertY
Зачем ему голы, если он не атакующий игрок? По идее у него позиция -тероборона. Хз почему он перешел в фк Челси, а не в фк Бахмут
У хох.лов судьба такая - на чужбине сортиры мыть)))
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Verhovn
Ответ 113k
В комментах полные днища в понимании футбола собрались.
Ха-ха. Расскажи нам о таланте Мудрика. Если ты так уверен, что народ не понимает.
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Фёдор Кузнецов
Скажу так, я изначально плохо относился к этому трансферу и считал это политической переплатой, но даже я не ожидал что всё будет настолько плохо
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Сергей Галынский
Хватит уже материться
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Илья Добрый
Ответ ks-1993
Почему новостей про данного товарища как про Головина и Миранчука вместе взятыми. Вы еще до Зозули докатитесь
Где он, кстати?)
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Игорь Пичугин
Ответ llolishe
Сам виноват-сразу в Челси поперся Надо было идти в условный Лидс
Лучше в Уфу
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Social Warrior
Ответ Gaiar
Переоценки этой страны в целом)
Недолго нам ещё эту недо-страну с недо-людьми терпеть осталось..)
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113k
В комментах полные днища в понимании футбола собрались.
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-2
-2
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madrilenos
обычно такие бревна как раз в ворота Мадрида забивают ))) я бы поставил ставку на его гол в среду в ЛЧ.
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Stas Nadtochy
Ответ llolishe
Сам виноват-сразу в Челси поперся Надо было идти в условный Лидс
Зинченко из Уфы перешел сразу в Ман Сити.
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Александр Максаков
А можно так про каждого игрока каждой команды в каждом виде спорта? Интересно же, кто сколько матчей не забивал, не выходил в основе, не получал предупрждений, и т.д. и т.п.
+2
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+2
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Только Крылья
а касаний!? касаний сколько?
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Gaiar
Ответ Rio de Janeiro
Ценник и на его фоне игра Мудрика прям олицетворение переоценке украинского футбола в целом
Переоценки этой страны в целом)
+5
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SkyCarrier
Ответ юра георгиевский
Зачем купили чубатого хохла ..... ?! Пишу в сотый раз. Безумцы.
Одному Боэли известно!
+1
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Verhovn
А какие комментарии вы хотите? Футболист - ноль. И больше не стоит постить о нем истории... Не зайдёт.
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igls54
Большая наивность думать, что Мудрика для голов покупали
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Branddd
Новый Нинья?)
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tyuiop tyuiop
Ответ QWertY
Зачем ему голы, если он не атакующий игрок? По идее у него позиция -тероборона. Хз почему он перешел в фк Челси, а не в фк Бахмут
так под изюмом тероборона атаковала ещё как
+1
-2
-1
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Владимир Самсонов
Ответ romanisti89
Комментарий удален модератором
Может потому что об этом игроке несколько экспертов сказали, что он претендент за Золотой мяч?
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sango
Ответ Акира_1
За то, чтоб Спортс каждый матч писал отдельную новость о нем.
Я прям даже переживать начал, про мудрика ни одной новости целых 36 часов не было 😂
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#SharkTeam
Это все ерунда. Помните те 20 минут с ливерпулем?! Парень еще покажет себя!
+3
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Topordo
Лучший трансфер в истории Шахтера и худший в истории Челси.
+6
0
+6
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ks-1993
Почему новостей про данного товарища как про Головина и Миранчука вместе взятыми.
Вы еще до Зозули докатитесь
+4
0
+4
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Enchanter WIZZARD
Скоро побьет рекорд Петера Чеха по количеству сухих минут за Челси. Уже Легенда!!!
+15
0
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Bartez1986
Срна довольно потирает руки сранью
0
0
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