У Мудрика нет голов за 10 матчей в «Челси». У украинца ни одной полной игры за клуб – против «Вулвс» он вышел на 68-й

Михаил Мудрик не отметился результативными действиями в матче с «Вулверхэмптоном»

Вингер «Челси» вышел на замену на 68-й минуте игры 30-го тура . За отведенное ему время он ни разу не пробил, совершил одну обводку (с трех попыток), отдал две передачи (обе точные).

Украинец, приобретенный зимой за 70+30 млн евро у «Шахтера», по-прежнему не провел ни одной полной игры за «синих». За 10 матчей в составе « » он отдал один голевой пас и ни разу не забил.

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