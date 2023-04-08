«Челси» не побеждает 4 матча – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Реалу»
«Челси» продлил серию матчей без побед
Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ.
Ранее лондонцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Ливерпулем» (0:0), а также проиграли «Астон Вилле» (0:2).
В данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
Следующий матч «Челси» проведет 12 апреля – команда сыграет против «Реала» на выезде в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
изводит пенсов 😭