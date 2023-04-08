«Челси» не побеждает 4 матча – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Реалу»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

«Челси» продлил серию матчей без побед

Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда уступила «Вулверхэмптону» со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ.

Ранее лондонцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Ливерпулем» (0:0), а также проиграли «Астон Вилле» (0:2). 

В данный момент «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. 

Следующий матч «Челси» проведет 12 апреля – команда сыграет против «Реала» на выезде в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. 

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29 комментариев

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Максим Ларченков
АбрАмович наложил походу проклятье при уходе, прямо у входа
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Адам Цевич
Пусть уже каждый игрок играет как ему в кайф. Как во дворе. Хуже уже не будет
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v.belorussky
Челси - это главный футбольный мем сезона 22/23
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Pitkin
Что нас ждёт на Бернабеу?
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Виталий Ан
Самый легкий соперник ЛЧ 1/4 в истории. Если уж с вулвз не показать свои амбиции в первой игре. То на что то претендовать сложно. А Сити ждут серьезные испытания с Баварией, потом Реал. С другой стороны Милан, Наполи, Интер и Бенфика, проходной финалист. И опять шансы на титул очень высоки у Реала. В этом году очень повезло Реалу. С Сити будет финал, ну или с Баварией. А сам финал будет с доминирующем перевесом еще до матча.
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-1
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v.belorussky
Крепитесь, синие братья! Думаю, вам теперь ещё долго терпеть владельца-самодура.
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Кактус Каким
Челси будет тяжело с маргариновыми,у тех тоже нет игры,но деревянный бензема необычайно удачливый
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-2
-2
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Febos_
все худшие игроки при поттере сыграли также плохо и при Фрэнке , подтвердив свой низкий уровень , а теперь надеюсь больше не увидим их до конца сезона .
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Александр
Че там шмудрик? Сколько обводок?
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
выпускать кукурелью на фланг в четверке - была та еще ошибка, думаю против реала это не повториться. ну и есть надежда на канте. а вообще против реала в такой форме - лишь бы не разгром
У тебя вообще сегодня плохой день....и Скотти забил и твой унылый середняк с физруком у руля ожидаемо обкакался😂😂😂
+4
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Мыкола
Ответ QWertY
Дайте топарю Ламперду поработать! Он сделает из Челси машину☝🏻
Из мешка уже сделали машину. Стиральную. Хорошо бабло отмывает 😀
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Recreated
Ох Реал их мордой об газон повозит!
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QWertY
Дайте топарю Ламперду поработать! Он сделает из Челси машину☝🏻
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Jhon Jhon
Ответ Ноно Гомес
Простим если пройдете Реал, а так сборище бездарей, которым ничего не надо, такая команда каким обозвал Ттх Конте и ушел)
Только вот на чм все эти игроки играли более чем хорошо, ну кроме Маунта, он всегда дном был.
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Мадрид наказывает!
Ответ blaugrano
Не знаю, что должно случиться, чтобы Челси прошёл Мадрид. Разве что поменять тренера в день игры. И сделать то же самое перед ответкой в Лондоне. И перед вторым таймом ещё раз.
колдуешь, барсаглор?))
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Мыкола
Дальше будет хуже 😀
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Роман
К концу сезона Челси без тренера будет доигрывать.
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Obdob
Проклятый Тэйлор! Каждый тур издевается над челси и
изводит пенсов 😭
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-2
-1
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Rakhman Abdulla
никакущая игра от Челси!
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blaugrano
Не знаю, что должно случиться, чтобы Челси прошёл Мадрид. Разве что поменять тренера в день игры. И сделать то же самое перед ответкой в Лондоне. И перед вторым таймом ещё раз.
+12
-1
+11
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llolishe
Когда вышел на поле Мудрик исход матча был определен до финального свистка
+1
-1
0
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CriminalJoint62
Не обязаны побеждать. Лэмпса с возвращением
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Акира_1
Игроки уже откровенно забили на АПЛ, если ещё и от Реала вылетят, потеряв последнюю мотивацию играть, то можно на остаток сезона молодёжь ставить. Хуже не будет.
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Konstantin Meerov
3-0 в Мадриде
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DolJun
выпускать кукурелью на фланг в четверке - была та еще ошибка, думаю против реала это не повториться. ну и есть надежда на канте. а вообще против реала в такой форме - лишь бы не разгром
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-4
-4
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