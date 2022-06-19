Зидан об ударе головой в грудь Матерацци: «Не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. В жизни люди не все делают идеально»

заявил, что не гордится ударом головой в грудь Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

Зидан получил красную карточку в дополнительное время. Франция проиграла финальный матч Италии по пенальти.

«Я не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути.

В жизни люди не все делают идеально. Это правда: были времена, когда мне приходилось трудно.

Думаю, – единственный, кто мог меня сдержать. Он был бы важен в тот вечер.

Но даже будь он рядом со мной, в любом случае вы не можете изменить прошлое», – сказал бывший футболист сборной в интервью Téléfoot.

Зидан боднул Матерацци. Так что же сказал итальянец?