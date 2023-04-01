«Аль-Наср» поздравил Роналду с рекордом по матчам за сборную и подарил торт

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду в «Аль-Насре» поздравили с рекордом по матчам на уровне сборных.

Игра за Португалию против Лихтенштейна в квалификации Евро-2024 стала для форварда 197-й на международном уровне – он опередил Бадера Аль-Мутву из Кувейта.

«Спасибо «Аль-Насру» и моим партнерам, что отпраздновали со мной то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей на уровне сборных», – написал 38-летний игрок, опубликовав фотографии врученного ему торта.

Изображения: twitter.com/Cristiano

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29 комментариев

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Serega Fart
Какой торт, Карл? Шейхи дарят ламбы и яхты
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Тюменский медвежонок
Ответ Streetbor
что за ракета там стартует снизу в зад Роналду 🚀
господи, какой же мусор в ваших головах... если вы думаете постоянно об одном и том же
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Eziiko
Торт с клубникой?
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Temp LC
Лучше верблюда подарили бы
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Goofts
Возможно ему будут дарить торт каждый раз после матчей сборных, там совсем слабые соперники
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Dmitry Shaolin
Ответ GuruFutbola
Из торта выпрыгнул бадр или новый его аравийский бойфренд?)
Месси выпрыгунул.
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Dmitry Shaolin
Ответ CriminalJoint62
Торт хороший, но зачем он Роналду? Тип не ест сахар на протяжении всей карьеры
с чего ты взял, что он сахар не ест))))))))) Бредятина. Сахар = энергия, но все хорошо в меру.
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yrok77
Ответ Domian
Герцог Анжуйский а что?
да просто ниоткуда появился новый хейтерок
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Goofts
Ответ Domian
197 матчей и 0+0 в нокаутах на главном турнире в истории Спорта. Более того 0 МВП на турнирах сборных за всю его карьеру и 0 трофеев, 0 медалей на ЧМ. Мощь)
Поэтому он и не топ 10 футболистов в истории
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Dmitry Shaolin
Норм тортик то.
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Игорь Климов
Ответ Streetbor
что за ракета там стартует снизу в зад Роналду 🚀
Возможно, там что-то выпало у него)
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Domian
Ответ yrok77
какой твой прошлый ник?
Герцог Анжуйский а что?
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yrok77
даже в новости про торт для Роналду первым делом отмечаются его основные хейтеры спортса, ну не могут они без Криштиану жить
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Игорь Климов
Ответ GuruFutbola
Из торта выпрыгнул бадр или новый его аравийский бойфренд?)
По-видимому это был Морган)
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yrok77
Ответ Domian
Не бывает королей с 0 ЧМ и 0+0 в плей офф ЧМ. Само слово король подразумевает взятие вершины футбола - ФИФА ЧМ.
какой твой прошлый ник?
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Артур Багдасарян
Ответ CriminalJoint62
Торт хороший, но зачем он Роналду? Тип не ест сахар на протяжении всей карьеры
та прост у шейха у семнадцатой жены подруга делает тортики на дому, заказик подкинули
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9черное
Вафельный?
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Domian
197 матчей и 0+0 в нокаутах на главном турнире в истории Спорта.
Более того 0 МВП на турнирах сборных за всю его карьеру и 0 трофеев, 0 медалей на ЧМ.
Мощь)
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Domian
Ответ Бухгалтер2021
король футбола
Не бывает королей с 0 ЧМ и 0+0 в плей офф ЧМ.
Само слово король подразумевает взятие вершины футбола - ФИФА ЧМ.
+6
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哈爾與他 們同在
Ответ Streetbor
что за ракета там стартует снизу в зад Роналду 🚀
он так то любитель таких ракет)
+2
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Бухгалтер2021
Ответ Дмитрий Гудков
С колой подали?
спрайт
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Бухгалтер2021
король футбола
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rigobersong
Ответ Streetbor
что за ракета там стартует снизу в зад Роналду 🚀
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AnMe
Ответ CriminalJoint62
Торт хороший, но зачем он Роналду? Тип не ест сахар на протяжении всей карьеры
Бывают пп тортики. 21й век
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Дмитрий Гудков
С колой подали?
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