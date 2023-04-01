в « » поздравили с рекордом по матчам на уровне сборных.

Игра за Португалию против Лихтенштейна в квалификации Евро-2024 стала для форварда 197-й на международном уровне – он опередил Бадера Аль-Мутву из Кувейта.

«Спасибо «Аль-Насру» и моим партнерам, что отпраздновали со мной то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей на уровне сборных», – написал 38-летний игрок, опубликовав фотографии врученного ему торта.

Изображения: twitter.com/Cristiano