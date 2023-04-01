«Аль-Наср» поздравил Роналду с рекордом по матчам за сборную и подарил торт
Криштиану Роналду в «Аль-Насре» поздравили с рекордом по матчам на уровне сборных.
Игра за Португалию против Лихтенштейна в квалификации Евро-2024 стала для форварда 197-й на международном уровне – он опередил Бадера Аль-Мутву из Кувейта.
«Спасибо «Аль-Насру» и моим партнерам, что отпраздновали со мной то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей на уровне сборных», – написал 38-летний игрок, опубликовав фотографии врученного ему торта.
Изображения: twitter.com/Cristiano
Более того 0 МВП на турнирах сборных за всю его карьеру и 0 трофеев, 0 медалей на ЧМ.
Мощь)
Само слово король подразумевает взятие вершины футбола - ФИФА ЧМ.