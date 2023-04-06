Хавбек «Крыльев» Коваленко о матче с ЦСКА: «Мы должны были побеждать или довести до пенальти. Не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом»

Александр Коваленко рассказал, почему получил желтую карточку в матче с ЦСКА

В ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл « » (1:0). Полузащитник самарской команды получил желтую карточку в добавленное время в концовке матча.

«Согласен, что «Крылья» были не хуже ЦСКА в кубковом матче. Чуть-чуть не повезло в конце, концентрации не хватило – неудачный гол такой, прямо неприятно. О том, что не вылетаем из Кубка в случае поражения, вообще не думали. Мы играли только на победу, у нас было много моментов. Считаю, мы должны были побеждать в матче с ЦСКА или, как минимум, довести до пенальти.

Судейство? Я не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом. Говорю ему: «Дай сделать замену!» А он мне еще и желтую за это показал», – сказал Коваленко.

Главным арбитром на матче работе Артем Любимов.

«Крылья Советов» продолжат выступление в Кубке России по Пути регионов. Во втором полуфинальном раунде самарцы сыграют с «Акроном».