Хавбек «Крыльев» Коваленко о матче с ЦСКА: «Мы должны были побеждать или довести до пенальти. Не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом»
Александр Коваленко рассказал, почему получил желтую карточку в матче с ЦСКА
В ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0). Полузащитник самарской команды Александр Коваленко получил желтую карточку в добавленное время в концовке матча.
«Согласен, что «Крылья» были не хуже ЦСКА в кубковом матче. Чуть-чуть не повезло в конце, концентрации не хватило – неудачный гол такой, прямо неприятно. О том, что не вылетаем из Кубка в случае поражения, вообще не думали. Мы играли только на победу, у нас было много моментов. Считаю, мы должны были побеждать в матче с ЦСКА или, как минимум, довести до пенальти.
Судейство? Я не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом. Говорю ему: «Дай сделать замену!» А он мне еще и желтую за это показал», – сказал Коваленко.
Главным арбитром на матче работе Артем Любимов.
«Крылья Советов» продолжат выступление в Кубке России по Пути регионов. Во втором полуфинальном раунде самарцы сыграют с «Акроном».
Ну скажи почему и мы поймем в принципе, если все по правилам.
Вот недавно смотрел игру Зенит-Урал и там было два эпизода спорных в пользу Урала , типа Вендел выбил мяч у Ранжеловича, как говорили комментаторы, но тогда должен быть штрафной в ворота Зенита, так как Кержаков поймал мяч, но посмотрел обзор этого матча и на 3.38 на стопкадре видно, что удар идет в пятку игроку Урала и потому он и упал и должен был удален Вендел, а это было при счете 0:0 кстати.
Второй спорный эпизод даже не показали и в обзоре этого матча, хотя там есть и обнимашки тренеров Зенита и девушки гимнастки, а вот момента, когда мяч катается по руке защитника Зенита нет.
Но еще забавней на футбольных передачах 8-16 Неценко и Радимов тоже нечего не говорят про эти моменты.
Как железный занавес времен СССР опустили на эту игру, хотя можно было спокойно показать с разных ракурсов эти моменты, пригласить господина Николаева и тот бы придумал отмазки, типа не сильно ударил Вендел по пятки Ранжеловича и тот сам решил упасть, симулянт, надо сербу ЖК давать, или мяч весел в воздухе, а не катался по руке, это слепые болельщики и типа надевайте очки.
Но выбрали молчание и это смешно, ведь в век интернета заниматься этим могут только дебилы, как и молчание болельщиков удивляет, пора требовать, чтоб нам показывали подробно все моменты, а не делать с нами, типа это покажем, а это вам быдло и не надо смотреть, не господа чай.