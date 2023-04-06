Хавбек «Крыльев» Коваленко о матче с ЦСКА: «Мы должны были побеждать или довести до пенальти. Не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Артем Любимов Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко рассказал, почему получил желтую карточку в матче с ЦСКА

В ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0). Полузащитник самарской команды Александр Коваленко получил желтую карточку в добавленное время в концовке матча.

«Согласен, что «Крылья» были не хуже ЦСКА в кубковом матче. Чуть-чуть не повезло в конце, концентрации не хватило – неудачный гол такой, прямо неприятно. О том, что не вылетаем из Кубка в случае поражения, вообще не думали. Мы играли только на победу, у нас было много моментов. Считаю, мы должны были побеждать в матче с ЦСКА или, как минимум, довести до пенальти.

Судейство? Я не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом. Говорю ему: «Дай сделать замену!» А он мне еще и желтую за это показал», – сказал Коваленко.

Главным арбитром на матче работе Артем Любимов.

«Крылья Советов» продолжат выступление в Кубке России по Пути регионов. Во втором полуфинальном раунде самарцы сыграют с «Акроном».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
А провда почему не дал судья сделать замену Крыльям, хотелось бы услышать начальника транспортного цеха, как там у Жванецкого, типа Николаева или Федотова судьи бывшего?
Ну скажи почему и мы поймем в принципе, если все по правилам.
Вот недавно смотрел игру Зенит-Урал и там было два эпизода спорных в пользу Урала , типа Вендел выбил мяч у Ранжеловича, как говорили комментаторы, но тогда должен быть штрафной в ворота Зенита, так как Кержаков поймал мяч, но посмотрел обзор этого матча и на 3.38 на стопкадре видно, что удар идет в пятку игроку Урала и потому он и упал и должен был удален Вендел, а это было при счете 0:0 кстати.
Второй спорный эпизод даже не показали и в обзоре этого матча, хотя там есть и обнимашки тренеров Зенита и девушки гимнастки, а вот момента, когда мяч катается по руке защитника Зенита нет.
Но еще забавней на футбольных передачах 8-16 Неценко и Радимов тоже нечего не говорят про эти моменты.
Как железный занавес времен СССР опустили на эту игру, хотя можно было спокойно показать с разных ракурсов эти моменты, пригласить господина Николаева и тот бы придумал отмазки, типа не сильно ударил Вендел по пятки Ранжеловича и тот сам решил упасть, симулянт, надо сербу ЖК давать, или мяч весел в воздухе, а не катался по руке, это слепые болельщики и типа надевайте очки.
Но выбрали молчание и это смешно, ведь в век интернета заниматься этим могут только дебилы, как и молчание болельщиков удивляет, пора требовать, чтоб нам показывали подробно все моменты, а не делать с нами, типа это покажем, а это вам быдло и не надо смотреть, не господа чай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛЮБИТЕЛЬ
Лишь бы обвинить кого нибудь но не себя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Там же Фролов не был готов. Скорее всего сами Крылья не стали замену проводить перед голом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Ответ Кирилл Голивец
Крылья даже с этой ужасной серией очень хорошо играют. Но что-то с психологией сбилось. С Ахматом и Оренбургом должны были и по игре побеждать, итог - одно очко
Ушло от них везение , за счет класса побеждать не получается, а одного старания на поле мало.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Крылья даже с этой ужасной серией очень хорошо играют. Но что-то с психологией сбилось. С Ахматом и Оренбургом должны были и по игре побеждать, итог - одно очко
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий