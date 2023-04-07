Анчелотти о 4:0 с «Барсой»: «Этот матч в десятке моих лучших игр. Ставлю его очень высоко в футбольном плане»
Карло Анчелотти поставил разгром «Барсы» в топ-10 лучших матчей в карьере
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» разгромил «Барсу» на «Камп Ноу» со счетом 4:0.
«В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.
Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные», – сказал тренер «Мадрида».
Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе
Это же не итальянский середняк!
’Анчелотти выбрал не ту тактику, а так бы мы....’
’ Не было Бензема , а так бы мы...’
В прошлом матче
’Вар убил Реал’ ведь там в сливочных пабликах сделали скриншот в момент паса ( НЕТ, не в момент паса)
Когда 0:1 было в кубке .
’ Ну так Барса позорно выставила автобус ’
Суперкубок 1:3
’ игроки Реала не восстановились после ЧМ’
( Хотя игроков Барсы было больше на ЧМ. И минут в сумме они сыграли больше)
’ Там оклиматизация плохо прошла’
Куча отмазок от фанатов проигравших
Впрочем, Анчелотти мэтр и ему виднее, конечно