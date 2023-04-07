Анчелотти о 4:0 с «Барсой»: «Этот матч в десятке моих лучших игр. Ставлю его очень высоко в футбольном плане»

Карло Анчелотти поставил разгром «Барсы» в топ-10 лучших матчей в карьере

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» разгромил «Барсу» на «Камп Ноу» со счетом 4:0.

«В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.

Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные», – сказал тренер « ».

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