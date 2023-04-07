Анчелотти о 4:0 с «Барсой»: «Этот матч в десятке моих лучших игр. Ставлю его очень высоко в футбольном плане»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Карло Анчелотти поставил разгром «Барсы» в топ-10 лучших матчей в карьере

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Реал» разгромил «Барсу» на «Камп Ноу» со счетом 4:0.

«В плане футбола я ставлю этот матч очень высоко, в десятку своих лучших игр.

Но нужно учитывать, что было много финалов, где моя команда играла хуже, но воспоминания остались очень приятные», – сказал тренер «Мадрида».

Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе

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48 комментариев

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madaev
Ответ Растиньяк
Первый тайм был абсолютно позорный. Что он несет?
Ты че несешь п###р ? Во-первых Реал выиграл этот тайм, 4-3 удары, 2-2 в створ
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TushcanRash
Ответ Nacho13
Ещё бы! Впервые за 15 лет Реал обыграл Барсу крупно.
Хоть один достойный человек из комментариев , который реально посмотрел статистику
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Luffy Die
Ответ bam bam
ребят , а он сказал про то что предыдущие три слил в одну калитку или тактично промолчал ?
а почему ему это упомянать ?
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Luffy Die
Ответ Растиньяк
Первый тайм был абсолютно позорный. Что он несет?
где он позорный? если Реал забил гол, а бабса не забила, и Реал имел как минимум 3-4 опасного момента, как и бабса
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donatodonatore
Молодец дед. Обставил молодого. Показал что почём в футболе.
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Иван Иванов
Пожалуй это был худший матч Барсы под руководством Хави , даже в ужасных матчах в группе лч с Баварией играли лучше .
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Мадрид наказывает!
Преподал урок футбола деревенщине))
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Рустам М.в
Ждем, когда Месси вернется в Барсу, тогда Реалу точно не поздоровится. В этом матче слил ставку по линии БК олимпбет кз, на победу Барсы. Но это не страшно, бонусами отобью.
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Muhammad Orhan
Ответ А. Мостовой
Барселона почти каждый год выносит Реал 5-0 4-0 6-2, а реал раз в 20 лет победил и радуется, вся суть "противостояния"
Но пусть хоть за 20 лет порадуються больше же им не чем похвастаться за 20 лет, 5 Классико 3 победы против 2 х, так что в этот сезоне Классико за Барсой.
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Kyancey
Ответ v.belorussky
Факты, говоришь? Ну, у Реала 5 КЧМ, а не 8, как ты написал)
Межконтинентальные кубки тоже в счёт :)
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Muhammad Juraev
Ответ TimKu
Мне тоже понравилось!
Ещё бы!
Это же не итальянский середняк!
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Alexander Sragovich
Ответ Роман
Барса доминировала первый тайм. У Барсы травмированы 1,2 или 3 игрока. Реалу должны были дать пенальти за игру рукой. И куча отмазок от фанатов проигравших.
Во первых 4 самых важных игрока. Во вторых почитай что фанаты Барсы пишут о пенальти ...99% адекватных согласны что это не пенальти. Хотя если бы это было с другой стороны, судья скорее бы дал пенальти.
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Igmu
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В том матче, где барса 4:0 выиграла вы не упоминали отсутствие Бензема 🤣
Конечно, ведь отсутствие Бензема и отсутствие Педри, Де Йонга, Дембеле и Кристенсена это одно и тоже.
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bam bam
ребят , а он сказал про то что предыдущие три слил в одну калитку или тактично промолчал ?
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Леван Мкртчян
Ответ Роман
Барса доминировала первый тайм. У Барсы травмированы 1,2 или 3 игрока. Реалу должны были дать пенальти за игру рукой. И куча отмазок от фанатов проигравших.
В мачте прошлого года (4:0)
’Анчелотти выбрал не ту тактику, а так бы мы....’
’ Не было Бензема , а так бы мы...’

В прошлом матче
’Вар убил Реал’ ведь там в сливочных пабликах сделали скриншот в момент паса ( НЕТ, не в момент паса)

Когда 0:1 было в кубке .
’ Ну так Барса позорно выставила автобус ’

Суперкубок 1:3
’ игроки Реала не восстановились после ЧМ’
( Хотя игроков Барсы было больше на ЧМ. И минут в сумме они сыграли больше)
’ Там оклиматизация плохо прошла’

Куча отмазок от фанатов проигравших
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Gurban Orazly
Конечно, обыграть Барсу непросто, так что наслаждайтесь этим сейчас, но будущее за Барсой. Хави строит идеальную команду из молодых игроков.
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Parce
Ответ M'bappe say's hello!
Болельщики Барселоны тебя понимают. Столько проигрывать...
Бро, 2 поражения в 5 матча сезона..
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Kikilboka
На мой взгляд, какой-то слишком рисковый матч, чтобы ставить его в кагорту лучших. Да, план на игру сработал, но Реал был близок к провалу своим приглашением Барсы к собственной штрафной.

Впрочем, Анчелотти мэтр и ему виднее, конечно
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Виталий Ан
Ответ Леван Мкртчян
Причем чужими пипи...ками)
)) при этом думают что они какое-то имеют отношения к ним. ))
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Nacho13
Ещё бы! Впервые за 15 лет Реал обыграл Барсу крупно.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Василий Смирнов
Как же круто будет если реал отсосунит в финале. Интересно в какой топ этот матч попадет тогда.
Как же круто видеть как тебя бомбит Васька
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Растиньяк
Первый тайм был абсолютно позорный. Что он несет?
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M'bappe say's hello!
Болельщики Барселоны тебя понимают. Столько проигрывать...
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V S
Ответ Василий Смирнов
Как же круто будет если реал отсосунит в финале. Интересно в какой топ этот матч попадет тогда.
Сам себе режисер.! ! ! . VS.
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Леван Мкртчян
Ответ Виталий Ан
А есть спортивный сайт куда не приходит малышня мерится пипи…ками?
Причем чужими пипи...ками)
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