«Реал» предложит Камавинга долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Анчелотти и Перес довольны им

«Реал» намерен продлить контракт с Эдуардо Камавинга на улучшенных условиях

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » хочет, чтобы француз надолго остался в клубе, поэтому в ближайшие месяцы предложит ему новый долгосрочный контракт.

20-летнему игроку предложат повышенную зарплату. Кроме того, в новом соглашении будет прописана увеличенная сумма отступных. Ранее сообщалось, что она может достичь миллиарда евро.

И главный тренер «Реала» , и президент клуба довольны выступлениями .

Статистику Камавинга можно найти здесь.