«Реал» предложит Камавинга долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Анчелотти и Перес довольны им
«Реал» намерен продлить контракт с Эдуардо Камавинга на улучшенных условиях
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Мадрид» хочет, чтобы француз надолго остался в клубе, поэтому в ближайшие месяцы предложит ему новый долгосрочный контракт.
20-летнему игроку предложат повышенную зарплату. Кроме того, в новом соглашении будет прописана увеличенная сумма отступных. Ранее сообщалось, что она может достичь миллиарда евро.
И главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, и президент клуба Флорентино Перес довольны выступлениями Эдуардо.
Статистику Камавинга можно найти здесь.
Если не снизит требования к себе плюс травмы обойдут стороной - это будущий мегатоп!💪