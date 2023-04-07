«Реал» предложит Камавинга долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Анчелотти и Перес довольны им

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эдуардо Камавинга деньги Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Эдуардо Камавинга на улучшенных условиях

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Мадрид» хочет, чтобы француз надолго остался в клубе, поэтому в ближайшие месяцы предложит ему новый долгосрочный контракт.

20-летнему игроку предложат повышенную зарплату. Кроме того, в новом соглашении будет прописана увеличенная сумма отступных. Ранее сообщалось, что она может достичь миллиарда евро.

И главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, и президент клуба Флорентино Перес довольны выступлениями Эдуардо.

Статистику Камавинга можно найти здесь.

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16 комментариев

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Gornostaev
Камавинга + Тчуамени - у Реала образуется новый достойный центр поля, вполне способный достойно заменить трио Модрич-Кроос-Каземиро... Конечно, до их занебесного уровня и сыгранности еще далеко, но если добавят еще креатива в лице Биллингэма, например, будет совсем перспективно смотреться...
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Макс Кидалов
Ответ M93
Еще бы не быть им довольным. Камавинга это какая-то имба. В центре, на фланге выдает высочайший уровень. А ведь ему всего 20 лет.
Я не знаю кто тебя минусует, все по факту
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Сергей Логинов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жаль, ЧМ не выиграл.
Будет ещё время
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Макс Кидалов
Камавинга мне напоминаете Александра Кержакова по дриблингу и скорости, очень похож
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Макс Кидалов
Он в свои 20 лет наверно сыграл самые драматичные матчи которые вообще могут быть в карьере футболиста , я не знаю что камавингу удивит ещё. Он играл с ман сити когда камбэк сделали невероятный, потом в финале чм камбэк сделали сразу как он вышел на поле, потом в доп время провели драматичные и серия пенальти, в этом сезоне на энфилде с 0 2 камбэкнули и разгромили ливер и барсу разгромили. Мне кажется больше нет матчей или ситуаций которые его удивят
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RS7
Очень быстро прогрессирует этот малый, универсал что способен на любой позиции играть, не удивлюсь если увижу его в линии атаки.
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белошип
Камавинга и есть тот самый бриллиант,который продолжает прогрессировать и тащить в больших матчах,это вам не распиаренные бруски кабинета,которых пиарят фантики бчк и их агенты)
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M93
Еще бы не быть им довольным. Камавинга это какая-то имба. В центре, на фланге выдает высочайший уровень. А ведь ему всего 20 лет.
+8
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+6
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Иван Куянец
Камавинга прогрессирует! Приятно это слышать
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ sports!
так к сведению: если Камавинга выиграет Кубок, то он в свои 20, может выиграть все возможные кубки в составе Мадрида.
Жаль, ЧМ не выиграл.
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Сергей Логинов
Всё правильно, играет Кама отлично
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Kyancey
Однозначно заслуженно! Камавинга - настоящее и будущее «Реала»!👑
Если не снизит требования к себе плюс травмы обойдут стороной - это будущий мегатоп!💪
+7
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sports!
так к сведению: если Камавинга выиграет Кубок, то он в свои 20, может выиграть все возможные кубки в составе Мадрида.
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Jadie James
Все верно
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Азат-хорват
Как по мне Камавинга шикарно себя показывает на протяжении этого сезона, да и прошлого тоже
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Dylan Walker
В Перес доволен Анчелотти?!
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