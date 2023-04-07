Анчелотти – игрокам «Реала» перед класико: «Барса» не была лучше нас ни в Кубке, ни в Ла Лиге. Мы не заслуживали поражения и докажем это»
Стало известно, что говорил Карло Анчелотти игрокам «Реала» перед класико
Мадридский клуб выиграл 4:0 у «Барсы» на «Камп Ноу» в ответной игре Кубка Испании и вышел в финал турнира.
«Они были не лучше нас ни в первом матче Кубка Испании на «Бернабеу», ни в Ла Лиге на «Камп Ноу».
Мы не заслуживали поражения и собираемся доказать это. Не забывайте, что это финал», – говорил Анчелотти футболистам перед игрой.
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"Реал фаворит"
Очевидно разный уровень.