Анчелотти – игрокам «Реала» перед класико: «Барса» не была лучше нас ни в Кубке, ни в Ла Лиге. Мы не заслуживали поражения и докажем это»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Стало известно, что говорил Карло Анчелотти игрокам «Реала» перед класико

Мадридский клуб выиграл 4:0 у «Барсы» на «Камп Ноу» в ответной игре Кубка Испании и вышел в финал турнира. 

«Они были не лучше нас ни в первом матче Кубка Испании на «Бернабеу», ни в Ла Лиге на «Камп Ноу».

Мы не заслуживали поражения и собираемся доказать это. Не забывайте, что это финал», – говорил Анчелотти футболистам перед игрой.

Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе

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31 комментарий

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Иван Куянец
Ответ Экспертное мнение
Анчелотти красава, лучший! Надеемся продлят с ним контракт.
Пока рано делать выводы , надо смотреть что будет в конце сезона
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ZA.RMA
Ответ Real_v_dushe
"Не забывайте, что это финал" - ключевая фраза, после неё любой наш соперник обречён, мы финалы не проигрываем.
Ну, справедливости ради - Мадрид проиграл в финале Суперкубка…не стоит забывать
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Real_v_dushe
"Не забывайте, что это финал" - ключевая фраза, после неё любой наш соперник обречён, мы финалы не проигрываем.
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Баночка С Землицей
Ответ Игорь Новиков
Речь про конкретные матчи, а не сезон. По сезону все очевидно.
Всё верно, признаю ошибку, по заголовку слова Карло имеют совсем иной смысл
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Влад Тюрин
Ответ udiekemen
Ты уже забыл 5 побед подряд ?)
Причём здесь 5 побед подряд в прошлом, если говорится про этот сезон (конкретно 2023 год) и якобы колоссальное превосходство Реала над Барселоной, хотя это не так ?
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Андрей Хенто
Даже не по сути игры, а по составу действительно Барселона не сильнее Мадрида, а во многом и уступает, но последние две игры с Барселоной до ответного матча в Кубке сыграли просто ужасно. Имея большие проблемы в составе Барселона использовала единственный шанс в первом матче Кубка и была 75 минут лучше в домашнем матче в рамках Примеры. Не знаю почему Карло выбирал такую аккуратную тактику на матчи с Барселоной, за что собственно говоря и поплатились. С таком Барселоной можно и нужно играть в свой футбол, а не отдавать мяч им.
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udiekemen
Ответ Влад Тюрин
Если такой разный уровень, то как победитель ЛЧ слил участнику ЛЕ (у которого несколько месяцев отсутствуют важные игроки основы) 3 встречи подряд и отстаёт на 12 очков в Ла лиге ?
Ты уже забыл 5 побед подряд ?)
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Влад Тюрин
Ответ Роман
Сейчас бы сравнивать частника и победителя ЛЧ с участником ЛЕ. Очевидно разный уровень.
Если такой разный уровень, то как победитель ЛЧ слил участнику ЛЕ (у которого несколько месяцев отсутствуют важные игроки основы) 3 встречи подряд и отстаёт на 12 очков в Ла лиге ?
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Игорь Новиков
Ответ Баночка С Землицей
Лучше, не лучше, а отрыв в лиге очень ощутимый. Из той же оперы, что Реал был слабее всех своих соперников в ЛЧ
Речь про конкретные матчи, а не сезон. По сезону все очевидно.
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Пако
В этом Эль Класико возможно решалась тренерская судьба и самого Папы Карло.
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Дмитрий Евсюков
Ответ белошип
Пускай 0:4 только не реставрируют)
все хорошо, успокойся. Бчк - судейский проект без истории. Клуб негрейры, проигрывают Ле. Хави и Иньеста переоценены. Месси - гном, которому уефа купили чм.
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Экспертное мнение
Ответ bugi
хави перед классико: да поможет нам негрейра животворяший
Анчелотти красава, лучший! Надеемся продлят с ним контракт.
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bugi
Ответ Экспертное мнение
Хави игроками Барсы перед класико: так ребята, Реал начал ныть очень сильно и будут пытаться давить на судей до конца сезона, к тому же, могут убрать Анчелотти, сегодня катку отдаем и сильно не давим, пусть порадуются, как ребенок конфетке, успокоятся. Потом начнем всё по новой.
хави перед классико: да поможет нам негрейра животворяший
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Экспертное мнение
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Роман
Ответ justadamso@icloud.com
Не была лучше ? Карло забыл пилюли свои ?
Зато Чави создал перед матчем настрой и психологию поражения.
"Реал фаворит"
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Дмитрий Евсюков
Ответ белошип
Все по факту,бчк кроме суперкубка в двух класико подряд жёстко отскакивала,а когда фарт и отскоки закончились,кабинет был уничтожен на тренировочном унитазе своим хозяином)
ну а помимо сравнений, которые могут придти только в голову основного посетителя и , видимо не только, заведения Кащенко, то да. Действительно в Испании бчк обыграла Великий Реал только лишь в 3 из 5 матчей за сезон. При этом выиграла непосредственно у Могучего Реала суперкубок, и скорее всего ЛаЛигу
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Роман
Сейчас бы сравнивать частника и победителя ЛЧ с участником ЛЕ.
Очевидно разный уровень.
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Дамир Байназаров
Ответ Баночка С Землицей
Лучше, не лучше, а отрыв в лиге очень ощутимый. Из той же оперы, что Реал был слабее всех своих соперников в ЛЧ
Ну это другое - скажут тебе сливки
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белошип
Ответ Дмитрий Евсюков
ну хорошо, что "тренировочный унитаз" ( я в шоке откуда такие великолепно -ошеломительные сравнения берутся в голове у человека) Барсы скоро отреставрируют
Пускай 0:4 только не реставрируют)
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Дмитрий Евсюков
Ответ белошип
Все по факту,бчк кроме суперкубка в двух класико подряд жёстко отскакивала,а когда фарт и отскоки закончились,кабинет был уничтожен на тренировочном унитазе своим хозяином)
ну хорошо, что "тренировочный унитаз" ( я в шоке откуда такие великолепно -ошеломительные сравнения берутся в голове у человека) Барсы скоро отреставрируют
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f0rmoceft
Обычная речь перед матчем, чтобы дополнительно подзарядить команду.
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Ya_Mama
Ответ Kyancey
Забыли вы октябрьскую победу «Реала» со счётом 3:1. И в матче 2го круга, как и в первом матче Кубка «Мадрид» ни разу не заслуживал поражения
Да, он заслуживал крупного поражения.
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белошип
Все по факту,бчк кроме суперкубка в двух класико подряд жёстко отскакивала,а когда фарт и отскоки закончились,кабинет был уничтожен на тренировочном унитазе своим хозяином)
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Gurban Orazly
Анчелотти психолог.
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Cruel Snake
Предоставил неопровержимые доказательства
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