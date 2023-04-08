Владимир Писаркий: «Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны»

Владимир Писарский заявил, что игроки «Крыльев Советов» недовольны результатами команды

Форвард «Крыльев» отреагировал на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого смущают результаты команды в последних матчах.

«Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим. Но рисунок игры виден, хорошо играем, просто надо поработать над завершением.

Какое-то невезение присутствует в наших матчах. Думаю, что зрители не дадут соврать. Нам нужно побеждать в каждой игре в нашем случае», – сказал .

Серия « » без побед длится с 1 марта. Самарцы не выигрывают в 7 матчах подряд – 4 поражения и три ничьих.