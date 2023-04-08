Владимир Писаркий: «Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Спорт-Экспресс Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский заявил, что игроки «Крыльев Советов» недовольны результатами команды

Форвард «Крыльев» отреагировал на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого смущают результаты команды в последних матчах.

«Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим. Но рисунок игры виден, хорошо играем, просто надо поработать над завершением.

Какое-то невезение присутствует в наших матчах. Думаю, что зрители не дадут соврать. Нам нужно побеждать в каждой игре в нашем случае», – сказал Писарский.

Серия «Крыльев Советов» без побед длится с 1 марта. Самарцы не выигрывают в 7 матчах подряд – 4 поражения и три ничьих. 

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7 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Roman
Писарский весною в Крыльях: 4 матча, 0 голов, 0 ассистов Воробьев из Оренбурга, который сидел под Писарским в первой части сезона: 4 матча, 3 гола, 1 ассист Я думаю, эта статистика красноречиво показывает, что дело не в игроке, а в команде. Но Володя решил убежать за длинным рублем в Самару)
Ну вобще пойти на повышение контракта это нормально,никто не откажется от хорошей ЗП.Но команду конечно свою нужно найти.
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Roman
Писарский весною в Крыльях: 4 матча, 0 голов, 0 ассистов
Воробьев из Оренбурга, который сидел под Писарским в первой части сезона: 4 матча, 3 гола, 1 ассист
Я думаю, эта статистика красноречиво показывает, что дело не в игроке, а в команде. Но Володя решил убежать за длинным рублем в Самару)
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Spaten
«Ну что загрустили, мой юный корнет?»
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Злобный Конь
Писарский явно нездоров.
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вовочка6762
Поменьше автоголов на последней минуте и тогда везение попрет !
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Dinamik1
Я думаю что понты Писарского как раз подходят для пердива.
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Bashibuzuck
Букву "с" в заголовок добавьте😉
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