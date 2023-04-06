Владимир Писарский: «Я уже добился того, к чему стремился в жизни – играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимира Писарского не беспокоит критика сторонних людей

Форвард «Крыльев Советов» отметил, что уже добился, чего хотел.

«Мне все равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще все равно. Я сейчас Писарский.

К чему стремился в жизни, я уже добился – играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов, – сказал Писарский.

11 комментариев

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Sunnyboy
При всем уважении, подобные выражения выглядят по идиотски. Да и Оренбург играет покруче крыльев.
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FilinMD
При всех его заслугах, а они есть, ЧСВ слишком большое. Достаточно просто почитать его интервью и посмотреть на то, как он ведет себя на поле, как примадонна какая-то)
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Osodj Djhshs
Ток днем писал что он мерзковатый, а он опять..))
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Lindeman
Таки ты и за Оренбург играл в РПЛ. Зачем тогда в КС перешёл?
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Радик_Казань
Мерзковатый тип
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Семён Миньёле
Как бы за ним же и не похоронили....
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Доктор Верховцев
«Поднялся с ковра на плинтус» это называется, так-то.
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Balt
Но из Оренбурга ушёл зря. Пока переход в КС себя никак не оправдывает.
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KiNG_K
Ответ Tigo_Volchara93
Где-то полгода назад, когда только только этот футболист перешел в Крылья советов и дал интервью в котором сказал я о достиг того, о чем мечтал, я сразу сказал он закончился как футболист, все. Щас досидит жирный контракт, его понять можно это его первый и последний контракт с такими цифрами. Успел заскочить в последний вагон набитый бюджетными деньгами для футболистов. Как за человека порадоваться можно, но как футболист закончился
Как вы нытики достали))
+10
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Tigo_Volchara93
Где-то полгода назад, когда только только этот футболист перешел в Крылья советов и дал интервью в котором сказал я о достиг того, о чем мечтал, я сразу сказал он закончился как футболист, все.
Щас досидит жирный контракт, его понять можно это его первый и последний контракт с такими цифрами.
Успел заскочить в последний вагон набитый бюджетными деньгами для футболистов.
Как за человека порадоваться можно, но как футболист закончился
+5
-9
-4
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Darkhan Darkhan
Сычевой туповатый,футбол жесток не будешь работать будешь играть за 2дротс
+17
-10
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