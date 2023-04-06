Владимир Писарский: «Я уже добился того, к чему стремился в жизни – играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса»
Владимира Писарского не беспокоит критика сторонних людей
Форвард «Крыльев Советов» отметил, что уже добился, чего хотел.
«Мне все равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще все равно. Я сейчас Писарский.
К чему стремился в жизни, я уже добился – играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов, – сказал Писарский.
Щас досидит жирный контракт, его понять можно это его первый и последний контракт с такими цифрами.
Успел заскочить в последний вагон набитый бюджетными деньгами для футболистов.
Как за человека порадоваться можно, но как футболист закончился