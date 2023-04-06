Владимир Писарский: «Я уже добился того, к чему стремился в жизни – играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса»

Владимира Писарского не беспокоит критика сторонних людей

Форвард « » отметил, что уже добился, чего хотел.

«Мне все равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще все равно. Я сейчас .

К чему стремился в жизни, я уже добился – играю в . Поднялся с плинтуса, с низов, – сказал Писарский.