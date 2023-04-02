Чалов забил в 4-м матче подряд. У него 13 мячей в этой РПЛ, больше лишь у Писарского, Промеса и Малкома

Форвард ЦСКА Федор Чалов забил 13-й гол в сезоне Мир .

24-летний футболист реализовал пенальти на 21-й минуте матча 21-го тура с « ».

Федор забил в четвертом матче подряд, в том числе и против «Зенита», два раза – с пенальти.

В этом сезоне в Премьер-лиге больше Чалова забили лишь три игрока: у Владимира Писарского из «Крыльев Советов» 14 мячей, а у («Спартак») и («Зенит») – по 16.

Подробная статистика Чалова доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).