Чалов забил в 4-м матче подряд. У него 13 мячей в этой РПЛ, больше лишь у Писарского, Промеса и Малкома
Форвард ЦСКА Федор Чалов забил 13-й гол в сезоне Мир РПЛ.
24-летний футболист реализовал пенальти на 21-й минуте матча 21-го тура с «Факелом».
Федор забил в четвертом матче подряд, в том числе и против «Зенита», два раза – с пенальти.
В этом сезоне в Премьер-лиге больше Чалова забили лишь три игрока: у Владимира Писарского из «Крыльев Советов» 14 мячей, а у Квинси Промеса («Спартак») и Малкома («Зенит») – по 16.
Подробная статистика Чалова доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).
Заба парень хороший, но это не уровень. Счёт мог быть крупнее, если бы Зе был нападающим.
Стажировка в Швейцарии очень пошла ему на пользу.
В матче с Зенитом Федя выиграл спор.