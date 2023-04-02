Чалов забил в 4-м матче подряд. У него 13 мячей в этой РПЛ, больше лишь у Писарского, Промеса и Малкома

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Квинси Промес Малком Федор Чалов Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард ЦСКА Федор Чалов забил 13-й гол в сезоне Мир РПЛ.

24-летний футболист реализовал пенальти на 21-й минуте матча 21-го тура с «Факелом».

Федор забил в четвертом матче подряд, в том числе и против «Зенита», два раза – с пенальти.

В этом сезоне в Премьер-лиге больше Чалова забили лишь три игрока: у Владимира Писарского из «Крыльев Советов» 14 мячей, а у Квинси Промеса («Спартак») и Малкома («Зенит») – по 16.

Подробная статистика Чалова доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).

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10 комментариев

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Честный контроль
Один из лучших и главное умных нападающих в России!
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Класс команд можно и неглядя, по радио(на слух) определить. Ломанёт Факел во втором тайме-штучки 3-4 пропустит. Не ломанёт ,0 :1или 1:1 вымучают.
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Teodrakis
Чалов самый перспективный Нап у нас, может заливным и не будет, но сколько разных схем через него прошло, и мозгами он прям многое уже знает и умеет, а не просто ногу подставлять на остриё. К 30 годам должен быть топом
+2
0
+2
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Кирилл Эсаулов
Напарника бы ему посолиднее...
Заба парень хороший, но это не уровень. Счёт мог быть крупнее, если бы Зе был нападающим.
+4
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Вова Гаврилов
Федор обрел уверенность
+1
0
+1
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Кирилл
Хороший сезон проводит Федя.
Стажировка в Швейцарии очень пошла ему на пользу.
+13
-1
+12
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Кирилл
Ответ Иван Колгашкин
Цель была больше 13 в сезоне РПЛ
13 результативных действий - голов и голевых передач.
В матче с Зенитом Федя выиграл спор.
+6
0
+6
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Иван Колгашкин
Цель была больше 13 в сезоне РПЛ
0
-2
-2
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Игорь Новиков
Ответ Иван Колгашкин
Старается спор выиграть)
Давно выиграл же уже.
+20
-2
+18
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Иван Колгашкин
Старается спор выиграть)
+2
-2
0
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