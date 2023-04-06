Писарский о поражении «Крыльев» от ЦСКА: «Никакой трагедии нет, все понимают, что это невезение»

Владимир Писарский назвал невезением поражение от ЦСКА в Фонбет Кубке России

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ « » уступили со счетом 0:1 (общий счет в двух матчах – 2:3). Самарцы продолжат выступление в турнире по Пути регионов и сыграют с «Акроном» во втором полуфинальном раунде.

« в перерыве сказал, что мы играем не в свою игру, надо исправить ошибки и брать мяч под контроль – как раз это мы и выполнили во втором тайме.

Сейчас нет никакой трагедии. Все адекватно понимают, что это невезение. Я надеюсь, что когда-то это закончится. Самое главное, что мы хорошо играем», – сказал нападающий «Крыльев Советов».