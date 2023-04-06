Писарский о поражении «Крыльев» от ЦСКА: «Никакой трагедии нет, все понимают, что это невезение»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Осинькин Чемпионат.com Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский назвал невезением поражение от ЦСКА в Фонбет Кубке России

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ «Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом 0:1 (общий счет в двух матчах – 2:3). Самарцы продолжат выступление в турнире по Пути регионов и сыграют с «Акроном» во втором полуфинальном раунде.

«Осинькин в перерыве сказал, что мы играем не в свою игру, надо исправить ошибки и брать мяч под контроль – как раз это мы и выполнили во втором тайме.

Сейчас нет никакой трагедии. Все адекватно понимают, что это невезение. Я надеюсь, что когда-то это закончится. Самое главное, что мы хорошо играем», – сказал нападающий «Крыльев Советов».

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3 комментария

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Сибирский литовец
Акрон уже всех победил , я думал он вышел в полуфинал ЛЧ , а тут Крылья …)
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Osodj Djhshs
Писарский чувак довольно мерзковатый в плане того что футболисты получают заслуженно дофига, что европа не нужна он и тут востребован и вот сейчас говорит невезение, а невезение в чем? Типо ты играл 0-0 пропустил в конце, и? Если бы не пропустил ты бы все равно не выиграл, потому что не забил.
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FilinMD
Но Писарский же собирался победить и с хорошим настроением домой?
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