Юран о Глушакове: «Один из проводников моих идей в «Пари НН». Хорошее подспорье для меня»

Сергей Юран высказался о роли хавбека Дениса Глушакова в «Пари НН»

— Как пообщались с , с которым работали в «Химках»? Будете ли на него делать особую ставку?

— Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.

— Глушаков сказал, что с приходом результат не заставит себя долго ждать.

— Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю.

Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в , мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошел, – сказал главный тренер « ».