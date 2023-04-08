Юран о Глушакове: «Один из проводников моих идей в «Пари НН». Хорошее подспорье для меня»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Денис Глушаков Пари НН Футбол

Сергей Юран высказался о роли хавбека Дениса Глушакова в «Пари НН»

— Как пообщались с Глушаковым, с которым работали в «Химках»? Будете ли на него делать особую ставку?

— Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.

— Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать.

— Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю.

Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошел, – сказал главный тренер «Пари НН».

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5 комментариев

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Кино Музыка
Тут он прав. Уровень Глушакова очень серьезный козырь.
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Злобный Конь
Такой как Глушаков в любой момент может предать.
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Dinamik1
Что то много Юран якает впрочем это характерно для него значит скоро выгонят.
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инок
Думаю, что авторитет у Дениса в раздевалке есть, и он поможет Юрану сохранить команду в вышке.
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Уся Ваткин
Глушак - полупроводник
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