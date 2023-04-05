Сергей Юран: «Пари НН» не покинет РПЛ, могу заверить болельщиков»

Сергей Юран пообещал, что «Пари НН» не вылетит из Мир РПЛ

«Могу заверить болельщиков, что команда не покинет .

Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, думаю, мы справимся.

Безволия и бесхарактерности точно не будет в исполнении игроков. Самое главное – набирать трудовые очки», – сказал новый главный тренер «Пари НН» .

«Пари НН» после 21-го тура Премьер-лиги сезона занимает 13-е место в таблице, набрав 19 очков. В 22-м туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» 9 апреля.

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