Сергей Юран: «Пари НН» не покинет РПЛ, могу заверить болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран пообещал, что «Пари НН» не вылетит из Мир РПЛ

«Могу заверить болельщиков, что команда не покинет РПЛ.

Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, думаю, мы справимся.

Безволия и бесхарактерности точно не будет в исполнении игроков. Самое главное – набирать трудовые очки», – сказал новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

«Пари НН» после 21-го тура Премьер-лиги сезона занимает 13-е место в таблице, набрав 19 очков. В 22-м туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» 9 апреля.

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26 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ну вот и Юран на должность в фарм-клубе нализал...по Шевчуку...
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Брат Заремы
Не покинет Премьер-Лигу,а пробьется в ФНЛ.
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Алар
А кто будет участвовать в переходных Крылья, Урал или Сочи? Уверен, они не согласны! Кроме Нижнего и Факела, некому))
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Иван1984
Вперед за Нижний!!!!!
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Сибирский литовец
Отлично 👍, мои симпатии барсику ( слону)
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Владислав88
Ну как играет Факел и транжирят моменты Крылья, можно спокйно такой заверять, тем самых тяжёлых игр с Зенитом и Локо уже не будет. 12-м Нижний будет 100%
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ тот самый Кадрус
После вылета в 1 -ю Лигу Журналист: Вы же обещали, что не вылетите в первую лигу? Юран: тебе лично обещал, клоун??
Здесь, ##### (блин), прогнило ##### (насквозь) все. Посмотри, как футболисты себя ведут, ###### в рот (черт побери). Никакого уважения, ##### (блин), к старшим!!!
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Тренерские конспекты Бормана
Даю барсика на отсечение! - заверил Юран.
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Кино Музыка
Выйти из переходной зоны задача трудная, в конкурентах только Крылья. Там тоже сильный тренер. У остальных соперников слишком большой запас очков. Надежда больше на стыки.
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Малком
Ответ Russ Ivan
Там уже Торпедо и Химки забронировали лифт вниз, не страшно заверять...
Из стыков тоже можно вылететь)
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TheSportNik
Ну в стыках будет играть, а там посмотрим.
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Виталий Желтоусов
Ответ Виталий Желтоусов
Будет ли у нижнего ещё игра с Химками. НН напрямую точно не вылетит.
В последнем туре нижний окончательно....эти Химки. Супер.
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kokakoka
Вылетит в стыках от Алании
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Виталий Желтоусов
Будет ли у нижнего ещё игра с Химками.
НН напрямую точно не вылетит.
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Roman
Нижний не вылетит в ФНЛ, а оформит повышение в лучшую лигу мира
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Иван Левин
Ответ тот самый Кадрус
После вылета в 1 -ю Лигу Журналист: Вы же обещали, что не вылетите в первую лигу? Юран: тебе лично обещал, клоун??
Ахах, цитата на века))
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Айвенго
Конечно, не покинет! Альфа-дед же дал поручение Правительству проработать вопрос со стадионами ЧМ-2018, они должны эксплуатироваться максимально. Вопрос с вылетом давно расписан, как и со сменой команд из ФНЛ. Химки и Торпедо меняют Балтика и Рубин. Это же очевидно, причем тут Юран вообще.
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инок
Думаю правильно поступили в Пари НН назначив Юрана, результат будет, в таких ситуациях Сергей умеет работать...
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Яков Фридман
Так уверен, значит заручился поддержкой голубого гиганта и судейской коллегии.
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Al Al
Не знаете, Гогниев так же говорил?
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тот самый Кадрус
После вылета в 1 -ю Лигу Журналист: Вы же обещали, что не вылетите в первую лигу? Юран: тебе лично обещал, клоун??
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dimamak10
Спартак Гогниев тоже так сказал и его уволили
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Kyancey
Русский Биг Сэм, жги!💪
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Russ Ivan
Там уже Торпедо и Химки забронировали лифт вниз, не страшно заверять...
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Rinat Khudayberdin
пацан сказал - пацан забыл)))
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