Сергей Юран: «Пари НН» не покинет РПЛ, могу заверить болельщиков»
Сергей Юран пообещал, что «Пари НН» не вылетит из Мир РПЛ
«Могу заверить болельщиков, что команда не покинет РПЛ.
Поставил задачу перед собой и перед парнями, что нас устроит только подняться выше и не участвовать в переходных матчах. Это решаемая задача, думаю, мы справимся.
Безволия и бесхарактерности точно не будет в исполнении игроков. Самое главное – набирать трудовые очки», – сказал новый главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
«Пари НН» после 21-го тура Премьер-лиги сезона занимает 13-е место в таблице, набрав 19 очков. В 22-м туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» 9 апреля.
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НН напрямую точно не вылетит.