Контракт Юрана продлится на 2 года, если «Пари НН» останется в Мир РПЛ
Сергей Юран рассказал о сроке своего контракта с «Пари НН».
— Вы не устали спасать команды от вылета?
— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!
— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?
— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить задачу, избежав стыков. Я так и сказал команде.
— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?
— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть на турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.
— Правда, что ваш контракт с «Пари НН» рассчитан до конца сезона?
— До конца сезона. Но если мы остаемся в РПЛ, он автоматически продлевается еще на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется, – сказал главный тренер «Пари НН».
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