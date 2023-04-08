Юран о назначении в «Пари НН»: «Говорил, что скоро приму команду РПЛ – так и произошло. Я честен перед футболом, и он меня награждает новыми проектами»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран высказался после своего назначения в «Пари НН»

— Одна из интриг вашего назначения в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

— Нет, я не реваншист — цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

— Просто когда тот же Глушаков перешел в «Пари НН», то заметил: «Буду делать все возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

— Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю. Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе.

А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.

— Не было опасений, что после «Химок» пауза в вашей работе затянется?

— Нет. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи.

А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после «Химок» больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами, – сказал главный тренер «Пари НН».

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10 комментариев

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Регион-36
Слава Богу определили, а то в Воронеже недавно мелькал, на матче с Сочи, уж испугался )
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Spaten
Без Юрана было скучно
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rodjer22
Удачи Юрану. Настоящий профессионал
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ЕгориЙ
Резиновое изделие снова про какие-то похороны заговорило.
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Treq Qert
Так,а через 16 дней кто будет тренером НН?
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Spartakus1984
Лукавит,ожидал он что его команда уровня Локомотива или они сами позовут,но не позвали
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Garik_new
Ответ Sledim
видать Алекс Фергюсон не совсем был честен с футбол, т.к. его футбольная судьба не часто награждала новыми проектами )))
Бутса...мстит!
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Sledim
видать Алекс Фергюсон не совсем был честен с футбол, т.к. его футбольная судьба не часто награждала новыми проектами )))
+2
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Мансур Абдрахимов
Будем посмотреть!удачи!
+3
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T622222
Мостовой - дайте хотя бы школу детскую!??? Сволочи…..
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