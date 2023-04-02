Юран возглавит «Пари НН» в ближайшее время. Он не работал с августа после увольнения из «Химок»
Сергей Юран может стать главным тренером «Пари НН».
Ранее сообщалось, что нижегородский клуб уволит Артема Горлова. После 21 тура «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков и проиграв в 4 последних турах подряд.
Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», назначение Юрана произойдет в ближайшее время.
Последним клубом в тренерской карьере Юрана были подмосковные «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.
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