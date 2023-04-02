Юран возглавит «Пари НН» в ближайшее время. Он не работал с августа после увольнения из «Химок»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Артем Горлов Футбол

Сергей Юран может стать главным тренером «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб уволит Артема Горлова. После 21 тура «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков и проиграв в 4 последних турах подряд.

Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», назначение Юрана произойдет в ближайшее время.

Последним клубом в тренерской карьере Юрана были подмосковные «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.

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25 комментариев

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Рустам Микогазиев
прям шикарная новость. если ему бюджета немного отсыпать, то у нас в регионе снова появится стабильная команда
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Nikita Lobko
верно, что один из журналюг Матча проиграл пари насчет голов Дзюбы и должен сделать тату с фейсом Артема у себя на груди ?
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Nikita Lobko
Ответ Евгений Есиков
Плохо НН закончит с этим "специалистом"...
почему ? При Юране Химки играли хорошо...
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Nikita Lobko
Гогниев написал заявление о своей отставке...?
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Евгений Есиков
Плохо НН закончит с этим "специалистом"...
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munchen_fest
Алкаш журналист Карпов же говорил что может поспорить что Юран больше не будет нигде тренировать после Химок)))
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подсолнух
теперь Пари Юрана
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Александр Кудрявцев
Ответ Russ Ivan
Юран не только умеет градусно болаболить, но и дело делает. Удачи Серёге и НН!
Если бы делал дело, то не уволили бы из Химок
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Александр Кудрявцев
Ответ Tigo_Volchara93
А если юран в Нижнем провалится, его зачехлят или дальше по кругу пойдет
Думаю что дальше пойдёт 😏😏😏😏
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Красная стрела
Неплохо, сразу было надо так сделать, а не звать ноунейма. Я сразу сказал, что быстро Нижний растеряет своё преимущество…
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Александр Кудрявцев
Ответ Алексей Ларин
Химки при Юране не плохо играли.
Спрашивается тогда что уволили. Коль не плохой играли
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Александр Кудрявцев
Короче Пари НН поменял шило на мыло
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Tun
Ответ Evgeny Trifonov
Красиво отправит Химки в ФНЛ в очном матче в последнем туре. Будет легендарно
К тому времени они уже вылетят и без него
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Wiley Fox
Тамбовские своего клоуна снова на госбабло пристроили в газовый фарм
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Алексей Ларин
Химки при Юране не плохо играли.
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Кирилл Голивец
Ответ Evgeny Trifonov
Красиво отправит Химки в ФНЛ в очном матче в последнем туре. Будет легендарно
Вместе с Глушаком)
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Мукунку хороший
Как в Пари дела с детьми инвесторов.?))
+4
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Russ Ivan
Юран не только умеет градусно болаболить, но и дело делает. Удачи Серёге и НН!
+5
-1
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Бюрофакс Барселоны
Новгород возвращается к истокам, то есть к автобусу.
+3
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Evgeny Trifonov
Красиво отправит Химки в ФНЛ в очном матче в последнем туре. Будет легендарно
+43
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Tigo_Volchara93
А если юран в Нижнем провалится, его зачехлят или дальше по кругу пойдет
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NIK7478
Антикризисный тренер, #пт!
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Константин Эсперов
С возвращением ! Чемп станет ещё интереснее в медийном пространстве точно
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Александр Зубков
ЮранНН.
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Вова Гаврилов
Интересное назначение, все-таки есть, что доказывать за то несправедливое увольнение
+16
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