Юран возглавит «Пари НН» в ближайшее время. Он не работал с августа после увольнения из «Химок»

может стать главным тренером «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб уволит . После 21 тура « » занимает 13-е место в турнирной таблице Мир , набрав 19 очков и проиграв в 4 последних турах подряд.

Как сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!», назначение Юрана произойдет в ближайшее время.

Последним клубом в тренерской карьере Юрана были подмосковные «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.