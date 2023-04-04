Хавбек «Краснодара» Черников о Кубке: «Хотим завоевать первый трофей в истории клуба. Привыкаем к требованиям Ивича»

Александр Черников заявил о намерении «Краснодара» выиграть Фонбет Кубок России.

В четверг в матче 1/2 финала «быки» сыграют дома с « » в Пути регионов.

«Мы очень хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории клуба.

Понимаем, что будет непросто в матче с «Ростовом», команда очень организованная, боевитая и с хорошими исполнителями, но и мы постепенно привыкаем к требованиям тренера [ ], находим свой футбол и готовы играть на победу», – сказал хавбек « ».