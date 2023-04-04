Хавбек «Краснодара» Черников о Кубке: «Хотим завоевать первый трофей в истории клуба. Привыкаем к требованиям Ивича»

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Александр Черников Футбол

Александр Черников заявил о намерении «Краснодара» выиграть Фонбет Кубок России.

В четверг в матче 1/2 финала «быки» сыграют дома с «Ростовом» в Пути регионов.

«Мы очень хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории клуба.

Понимаем, что будет непросто в матче с «Ростовом», команда очень организованная, боевитая и с хорошими исполнителями, но и мы постепенно привыкаем к требованиям тренера [Владимира Ивича], находим свой футбол и готовы играть на победу», – сказал хавбек «Краснодара».

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3 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
А Ростов хочет завоевать второй трофей в истории клуба. Что же делать, как быть?
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Артем Гладских
Сразу говорю . Я фан ростова . Но после ростова в рпл я болею за Краснодар. Будет очень боевитый , и интересный футбол ! Надеюсь победит сильнейший !
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Учитель математики
Удачи пацаны!
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