Корниленко о походе «Крыльев» в церковь: «У православных большой праздник, а в команде много верующих. Это не мероприятие, просто посетили храм»

Теги Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия Матч ТВ религия Футбол

В «Крыльях Советов» рассказали, зачем ходили в церковь командой

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко сообщил, что футболисты клуба в пятницу посетили церковь не в рамках командного мероприятия.

«Да, почти всей командой ходили в церковь. Сегодня у православных большой праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного.

Неподалеку от нашего отеля в Москве есть храм, туда и сходили. Это не командное мероприятие, просто собрались и посетили храм после тренировки», – сказал Корниленко.

«Крылья Советов» занимают 12‑е место в Мир РПЛ, набрав 21 очко. Самарцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах.

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3 комментария

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coil666
Команду как будто прокляли, дай бог исповедь поможет…
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gjc7ygdzkc
Спаси Вас Господи 🙏
Крылышки Ангельские 🙏
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Каба
Просто сходили в праздник в храм, всё в порядке, ничего необычного. А предыдущую новость раздули, будто они туда пошли потому что не могут выиграть в семи матчах подряд.
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