Корниленко о походе «Крыльев» в церковь: «У православных большой праздник, а в команде много верующих. Это не мероприятие, просто посетили храм»
В «Крыльях Советов» рассказали, зачем ходили в церковь командой
Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко сообщил, что футболисты клуба в пятницу посетили церковь не в рамках командного мероприятия.
«Да, почти всей командой ходили в церковь. Сегодня у православных большой праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. В нашей команде много верующих ребят, которые посещают церковные службы. Поэтому в этом нет ничего необычного.
Неподалеку от нашего отеля в Москве есть храм, туда и сходили. Это не командное мероприятие, просто собрались и посетили храм после тренировки», – сказал Корниленко.
«Крылья Советов» занимают 12‑е место в Мир РПЛ, набрав 21 очко. Самарцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах.
Крылышки Ангельские 🙏