Батальон «Эспаньола» получил письмо поддержки от «Шинника»: «Благодарим за героизм в жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции по защите Родины»

Батальон «Эспаньола» сообщил о получении благожелательного письма от «Шинника»

«Как мы помним, еще в феврале месяце «Эспаньола» разослала во все футбольные клубы страны письма с просьбой выступить в поддержку спецоперации, и сначала мы наткнулись на глухую стену молчания. Некоторые уже было даже стали утверждать о некоем заговоре.

Однако теперь мы видим, что нет никакого «заговора молчания», просто руководство разных клубов собиралось, что называется, с мыслями, готовило правильные формулировки.

Сегодня «Эспаньола» получила письмо со словами поддержки от ярославского «Шинника», и это неудивительно, ведь футболисты этого клуба совсем недавно лично столкнулись с украинской агрессией в стенах турецкого отеля и смогли дать достойный отпор идиотам.

«Клуб благодарит вас за профессионализм, героизм и отвагу, которые демонстрирует подразделение «Эспаньола» в важном и жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции» – с такими словами обращается руководство «Шинника» к бойцам нашего подразделения в своем ответном письме.

Ну а накануне в поддержку СВО, нас, активных футбольных болельщиков, сражающихся на фронте, в том числе и в рядах 1-го фанатского добровольческого отдельного отряда специального назначения «Эспаньола», поддержал главный тренер тольяттинского « ».

«Фанаты многих клубов сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Они там жертвуют своими жизнями, кровь проливают. В такие тяжелые времена должны быть все вместе», – заявил, в частности, .

Честь и хвала функционерам и воспитанникам « » и « ». Они показали достойный пример всем остальным российским клубам, которые, как мы надеемся, поддержат бойцов-фанатов. Нам известно, что центральные клубы страны также уже высказали слова соучастия и начали уже даже на деле помогать фанатским военным подразделениям», – сообщается в телеграм-канале батальона.