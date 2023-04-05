Батальон «Эспаньола» получил письмо поддержки от «Шинника»: «Благодарим за героизм в жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции по защите Родины»

Теги Евгений Калешин болельщики Первая лига Шинник Политика Акрон Футбол

Батальон «Эспаньола» сообщил о получении благожелательного письма от «Шинника»

«Как мы помним, еще в феврале месяце «Эспаньола» разослала во все футбольные клубы страны письма с просьбой выступить в поддержку спецоперации, и сначала мы наткнулись на глухую стену молчания. Некоторые уже было даже стали утверждать о некоем заговоре.

Однако теперь мы видим, что нет никакого «заговора молчания», просто руководство разных клубов собиралось, что называется, с мыслями, готовило правильные формулировки.

Сегодня «Эспаньола» получила письмо со словами поддержки от ярославского «Шинника», и это неудивительно, ведь футболисты этого клуба совсем недавно лично столкнулись с украинской агрессией в стенах турецкого отеля и смогли дать достойный отпор идиотам.

«Клуб благодарит вас за профессионализм, героизм и отвагу, которые демонстрирует подразделение «Эспаньола» в важном и жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции» – с такими словами обращается руководство «Шинника» к бойцам нашего подразделения в своем ответном письме.

Ну а накануне в поддержку СВО, нас, активных футбольных болельщиков, сражающихся на фронте, в том числе и в рядах 1-го фанатского добровольческого отдельного отряда специального назначения «Эспаньола», поддержал главный тренер тольяттинского «Акрона».

«Фанаты многих клубов сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Они там жертвуют своими жизнями, кровь проливают. В такие тяжелые времена должны быть все вместе», – заявил, в частности, Евгений Калешин.

Честь и хвала функционерам и воспитанникам «Шинника» и «Акрона». Они показали достойный пример всем остальным российским клубам, которые, как мы надеемся, поддержат бойцов-фанатов. Нам известно, что центральные клубы страны также уже высказали слова соучастия и начали уже даже на деле помогать фанатским военным подразделениям», – сообщается в телеграм-канале батальона.

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32 комментария

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RobertR
Ответ Misson
Какая защита родины? Это Херсон что ли родина? Или Изюм с Мелитополем? Надо вещи называть своими именами - "Спасибо за верную службу и готовность отдать свои жизни ради личных амбиций пожизненного диктатора и главного военного преступника 21 века!"
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, привёз — они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях.
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j30
Ответ Misson
Какая защита родины? Это Херсон что ли родина? Или Изюм с Мелитополем? Надо вещи называть своими именами - "Спасибо за верную службу и готовность отдать свои жизни ради личных амбиций пожизненного диктатора и главного военного преступника 21 века!"
историю изучи как эти земли оказались в украине
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Оригинальный Ник
Ответ Misson
Какая защита родины? Это Херсон что ли родина? Или Изюм с Мелитополем? Надо вещи называть своими именами - "Спасибо за верную службу и готовность отдать свои жизни ради личных амбиций пожизненного диктатора и главного военного преступника 21 века!"
Родина — это Россия, которой может не стать при проигрыше войны
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Tok7
сатанинские нацисты беснуются😅 Итог будет один, враг будет разбит победа будет за нами!
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Shibosan
Стыд какой.
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Олег Устименко
Ответ RW7
Да. Так где находишься? Луганск, Артемовск, Донецк?
сам чьих будешь, холоп?
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Иван Алейников
Ответ RSM-1930
не позорься
Ростовского хотите переплюнуть?
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Вечно в бане
Ответ nobrainnopain
Тут спортс набирал айтишников, писать новое приложение для мобильников. Было бы очень показательно, если бы они сделали отображение флага страны по текущему IP. В нынешних реалиях это необходимо на всех форумах😏
И банить сразу неправильные флаги. А правильные флаги, оставляющее неправильные комменты, ловить и сажать.
Тогда заживем.
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nobrainnopain
Ответ tyuiop tyuiop
ага. сами не играют в еврокубках, и остальным не дадут🤣🤣🤣
Какие же вы жалкие)))
+3
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nobrainnopain
Тут спортс набирал айтишников, писать новое приложение для мобильников. Было бы очень показательно, если бы они сделали отображение флага страны по текущему IP. В нынешних реалиях это необходимо на всех форумах😏
+1
-7
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bibendum
Калешин разочаровал
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BaltikaSPb
Шиннику и Акрону уважуха!
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tyuiop tyuiop
Ответ nobrainnopain
Шинник и Акрон молодцы! 👏🏻
ага. сами не играют в еврокубках, и остальным не дадут🤣🤣🤣
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tyuiop tyuiop
Ответ Tok7
Враг будет разбит! Победа будет за нами!
если вы хотели процитировать татарского, то в оригинале было потеря будет за нами
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Антофф
Фан уйди в военкомате получали?
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RSM-1930
Ответ Misson
Какая защита родины? Это Херсон что ли родина? Или Изюм с Мелитополем? Надо вещи называть своими именами - "Спасибо за верную службу и готовность отдать свои жизни ради личных амбиций пожизненного диктатора и главного военного преступника 21 века!"
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nobrainnopain
Шинник и Акрон молодцы! 👏🏻
+10
-15
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Misson
Какая защита родины? Это Херсон что ли родина? Или Изюм с Мелитополем? Надо вещи называть своими именами - "Спасибо за верную службу и готовность отдать свои жизни ради личных амбиций пожизненного диктатора и главного военного преступника 21 века!"
+55
-9
+46
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greenvud
Ответ Tok7
Враг будет разбит! Победа будет за нами!
Из окопа пишешь, разбивальщик?
+8
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RW7
Ответ Tok7
Слишком любопытный
Да. Так где находишься? Луганск, Артемовск, Донецк?
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greenvud
Необучаемые
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Sinister Kid
ФК Химки опять в пролёте. А так старались.
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SpartMoscow1988
Ответ Евгений Громов 22
Первая мысль была про Эспаньол ) Барселонский))
Аналогично)
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RW7
Ответ Pelerin
Скорее пиши Милонову. Только он спасёт тебя!
Тут без шансов
+3
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Three Days Grace
предлагаю шинник отправить в помощь этим эспаньолкам
+34
-9
+25
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