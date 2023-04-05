Батальон «Эспаньола» получил письмо поддержки от «Шинника»: «Благодарим за героизм в жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции по защите Родины»
Батальон «Эспаньола» сообщил о получении благожелательного письма от «Шинника»
«Как мы помним, еще в феврале месяце «Эспаньола» разослала во все футбольные клубы страны письма с просьбой выступить в поддержку спецоперации, и сначала мы наткнулись на глухую стену молчания. Некоторые уже было даже стали утверждать о некоем заговоре.
Однако теперь мы видим, что нет никакого «заговора молчания», просто руководство разных клубов собиралось, что называется, с мыслями, готовило правильные формулировки.
Сегодня «Эспаньола» получила письмо со словами поддержки от ярославского «Шинника», и это неудивительно, ведь футболисты этого клуба совсем недавно лично столкнулись с украинской агрессией в стенах турецкого отеля и смогли дать достойный отпор идиотам.
«Клуб благодарит вас за профессионализм, героизм и отвагу, которые демонстрирует подразделение «Эспаньола» в важном и жизненно необходимом мероприятии – специальной военной операции» – с такими словами обращается руководство «Шинника» к бойцам нашего подразделения в своем ответном письме.
Ну а накануне в поддержку СВО, нас, активных футбольных болельщиков, сражающихся на фронте, в том числе и в рядах 1-го фанатского добровольческого отдельного отряда специального назначения «Эспаньола», поддержал главный тренер тольяттинского «Акрона».
«Фанаты многих клубов сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Они там жертвуют своими жизнями, кровь проливают. В такие тяжелые времена должны быть все вместе», – заявил, в частности, Евгений Калешин.
Честь и хвала функционерам и воспитанникам «Шинника» и «Акрона». Они показали достойный пример всем остальным российским клубам, которые, как мы надеемся, поддержат бойцов-фанатов. Нам известно, что центральные клубы страны также уже высказали слова соучастия и начали уже даже на деле помогать фанатским военным подразделениям», – сообщается в телеграм-канале батальона.
Тогда заживем.