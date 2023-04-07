Глава «ПСЖ» пообщался с игроками. Аль-Хелайфи заявил, что они должны бороться за клуб
Президент «ПСЖ» пообщался с игроками на фоне проблем в команде
Нассер Аль-Хелайфи посетил сегодняшнюю тренировку парижан перед матчем с «Ниццей».
Глава «ПСЖ» обсудил тренировку с тренером команды Кристофом Гальтье, чтобы продемонстрировать ему поддержку, сообщает RMC Sport.
Кроме того, Аль-Хелайфи собрал всех футболистов, чтобы приободрить их и напомнить, что один должны бороться за клуб.
Часть игроков «ПСЖ» недовольна Гальтье. При нем Месси слишком часто получает мяч, а звезд не критикуют (RMC Sport)
«ПСЖ» – это не «Килиан Сен-Жермен». Мбаппе раскритиковал видео для фанатов, где из всех игроков команды сняли только его
Кто этот один?