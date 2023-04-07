Глава «ПСЖ» пообщался с игроками. Аль-Хелайфи заявил, что они должны бороться за клуб

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» пообщался с игроками на фоне проблем в команде

Нассер Аль-Хелайфи посетил сегодняшнюю тренировку парижан перед матчем с «Ниццей».

Глава «ПСЖ» обсудил тренировку с тренером команды Кристофом Гальтье, чтобы продемонстрировать ему поддержку, сообщает RMC Sport.

Кроме того, Аль-Хелайфи собрал всех футболистов, чтобы приободрить их и напомнить, что один должны бороться за клуб.

Часть игроков «ПСЖ» недовольна Гальтье. При нем Месси слишком часто получает мяч, а звезд не критикуют (RMC Sport)

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15 комментариев

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Тони Каскарино
🤣🤣🤣
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mot1v
Боритесь за клуб и получите тройные премиальные !
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Новый тренер ФК Спартак
они готовы бороться, нужно только о цене договориться
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Никита Смолов
Ответ Real_v_dushe
Как бы судья итак там помог в той игре арга с СА как мог, что он ещё должен был сделать в той игре?
В той игре Лаутаро косячил. И причем тут игра с СА , когда я тебе пишу про то, что Арги возили всех ? Ты смешной конечно
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roni20
Ответ llolishe
Месси то зачем бороться он чемпион мира уже и нет раздражителя соперника в виде Реала
Тем более что шейхи ему этот Чемпионат подарили . А чемпионат Франции почему не могут?
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Real_v_dushe
Ответ Никита Смолов
Это же надо было оплатить всем командам кроме Свудитов , что бы их Арги возили, как тузик тряпку…
Как бы судья итак там помог в той игре арга с СА как мог, что он ещё должен был сделать в той игре?
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Никита Смолов
Ответ Real_v_dushe
Хотя бы за то, что этот шейх ему и купил эту фифашную цацку. Ну и за зарплату тоже, он же типа профессиональный пешеход.
Это же надо было оплатить всем командам кроме Свудитов , что бы их Арги возили, как тузик тряпку…
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Роман
"Кроме того, Аль-Хелайфи собрал всех футболистов, чтобы приободрить их и напомнить, что один должны бороться за клуб".

Кто этот один?
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Real_v_dushe
Ответ llolishe
Месси то зачем бороться он чемпион мира уже и нет раздражителя соперника в виде Реала
Хотя бы за то, что этот шейх ему и купил эту фифашную цацку. Ну и за зарплату тоже, он же типа профессиональный пешеход.
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Abid_88
В Париже много ночных клубов ,какой он имел ввиду ?
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Real_v_dushe
Катарский шейх должен лично речами мотивировать парижских миллионеров победить Ниццу с Анжером, какой позор)))
+18
-1
+17
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d.xoxlov
В каком турнире он ждёт "борьбы" от всех собранных в клубе чемпионов всего и вся?
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pasmike
Рассмеявшись, игроки по достоинству оценили этот стендап
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Барсик Юрана
Про Сплинтера ни слова
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llolishe
Месси то зачем бороться он чемпион мира уже и нет раздражителя соперника в виде Реала
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