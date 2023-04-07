Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи приехал на базу команды и посетил тренировку перед матчем с «Ниццей»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично присутствует на тренировке команды.

Парижане готовятся к матчу против «Ниццы» в рамках чемпионата Франции, который состоится 8 апреля.

В пятницу глава клуба приехал на тренировочную базу команды.

Нассер Аль-Хелайфи посетил тренировочное занятие команды в преддверии предстоящей игры.

Во время тренировки функционер разговаривал с советником команды по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

«ПСЖ» проиграл два последних матча в Лиге 1 – «Ренну» (0:2) и «Лиону» (0:1).

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9 комментариев

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Теннисный абсолют
Эль-Хелаифи один из самых авторитетных руководителей команд в Европе.
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Станислав Л
Ответ ConorNite
Вроде Гальтье 2 матча дали на исправление ситуации. Аль-Хелайфи, видимо, пришел напомнить ему об этом)) Когда же в этом цирке поймут, что дело тут не совсем в тренере
расскажи, в чем тогда дело
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MajestySport
приехал посмотреть на мыльного пузыря
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Злобный Конь
Посмотрит, скажет : да нафиг нужна эта обуза. Чемпионат мира провели,больше никаких обязаностей нет. И пойдёт ПСЖ по пути "Анжи" .
Месси первым это прочухал,и навострил лыжи.
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Bayern_Norway
Просто клуб без истории. И игроки не чувствуют ответственности.
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Василий Питерский
Да пусть хоть папа римский на тренировку приедет. Футболистам пох…..Они просто рубят бабло с арабов…
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Раиль Гайнетдинов
А что это изменит ?
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1skandeR
Думаю, 1-я большая проблема ПСЖ - это президент клуба, который везде сует свой нос.
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ConorNite
Вроде Гальтье 2 матча дали на исправление ситуации. Аль-Хелайфи, видимо, пришел напомнить ему об этом))
Когда же в этом цирке поймут, что дело тут не совсем в тренере
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