Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи приехал на базу команды и посетил тренировку перед матчем с «Ниццей»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично присутствует на тренировке команды.

Парижане готовятся к матчу против «Ниццы» в рамках чемпионата Франции, который состоится 8 апреля.

В пятницу глава клуба приехал на тренировочную базу команды.

посетил тренировочное занятие команды в преддверии предстоящей игры.

Во время тренировки функционер разговаривал с советником команды по футбольным вопросам .

« » проиграл два последних матча в Лиге 1 – «Ренну» (0:2) и «Лиону» (0:1).