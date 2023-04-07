Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи приехал на базу команды и посетил тренировку перед матчем с «Ниццей»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично присутствует на тренировке команды.
Парижане готовятся к матчу против «Ниццы» в рамках чемпионата Франции, который состоится 8 апреля.
В пятницу глава клуба приехал на тренировочную базу команды.
Нассер Аль-Хелайфи посетил тренировочное занятие команды в преддверии предстоящей игры.
Во время тренировки функционер разговаривал с советником команды по футбольным вопросам Луишем Кампушем.
«ПСЖ» проиграл два последних матча в Лиге 1 – «Ренну» (0:2) и «Лиону» (0:1).
Месси первым это прочухал,и навострил лыжи.
Когда же в этом цирке поймут, что дело тут не совсем в тренере