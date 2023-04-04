Юрий Семин: «Хвича превосходит Марадону на данном этапе. По популярности в Неаполе Кварацхелия отстает уже ненамного»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия превосходит Диего Марадону

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался об игре .

– Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

– Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро.

Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

– Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже превзошел. Не перебор?

– Марадона в этом возрасте так не играл.

Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи».

И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26.

А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного.

Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. « » – лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд, – сказал Семин.