Юрий Семин: «Хвича превосходит Марадону на данном этапе. По популярности в Неаполе Кварацхелия отстает уже ненамного»
Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия превосходит Диего Марадону
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре Хвичи Кварацхелии.
– Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?
– Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро.
Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.
– Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?
– Марадона в этом возрасте так не играл.
Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи».
И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26.
А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.
И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного.
Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» – лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд, – сказал Семин.
-Мы для тебя шутка какая-то?
До Диего очень далеко еще ему.