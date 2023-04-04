Юрий Семин: «Хвича превосходит Марадону на данном этапе. По популярности в Неаполе Кварацхелия отстает уже ненамного»

Теги Юрий Семин серия А Италия Наполи Диего Марадона Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия превосходит Диего Марадону

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре Хвичи Кварацхелии.

– Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

– Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше 100 миллионов евро.

Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

– Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

– Марадона в этом возрасте так не играл.

Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб «Барселону» в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи».

И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26.

А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного.

Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» – лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд, – сказал Семин.

35 комментариев

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Александра Александрова
Ответ ɔculpa
Ты, я не понял, кучу матчей в записи что ли пересмотрел, чтобы говорить тут про регулярную основу?
Я кучу записей видел , где Марадона это делал , у Кварцхелии я видел такой только один полумемент в его карьере ! Это две несравнимые величины и если люди это не понимают , то они просто ничего не понимают в футболе , просто сравнить с кем соревновался Марадона и с кем сейчас Кварцхклия !
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Kapitelman Abram
Сёмин: Трамвай построить-это не ешака купить...)))
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Игорь М.
Ответ NIK7478
Посмотрим. Сёмин-это не пацан с улицы! Но для начала Наполи предстоит пройти Милан, которому как раз только что влетели 0:4!
ЛЧ это не чемпионат. У Наполи уже есть вкус от победы в Серии А и смысла рвать жилы в матче с Миланом не было.
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Ignazio DE Alter
Кавани и Игуаин которые феерили в свои лучшие годы:
-Мы для тебя шутка какая-то?
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ɔculpa
Ответ Momos
Преувеличивает, ох преувеличивает. До Диего очень далеко еще ему.
Великий комплимент для Хвичи (как и для кого бы то ни было, тем более в его возрасте и на первый сезон не только в Неаполе, но и в чемпионатах топ-5), что об этом в принципе в некоторых местах идёт речь.
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Александра Александрова
Ответ Maricone
борщи вари, эксперд
Вам бы ума , хоть самую малость , а то нет ума , считай калека !
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ɔculpa
Ответ Александра Александрова
Юрий Палыч , Марадона брал мяч в центре и мог пройти все поле и он делал это на регулярной основе , это просто ,как небо и земля !
Ты, я не понял, кучу матчей в записи что ли пересмотрел, чтобы говорить тут про регулярную основу?
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Нико Кор
Таблетки забыл с утра выпить
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Maricone
Ответ Александра Александрова
https://m.youtube.com/watch?v=tWe06zT_QqA просто посмотрите на Марадону , Кварцхелии до Марадоны , ну как пешком до Китая!
борщи вари, эксперд
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reteka
Юрию Палычу больше не наливать.
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Александра Александрова
Ответ VanyaVanya063
Всё раньше думаю уровень сопротивления был слабее
https://m.youtube.com/watch?v=tWe06zT_QqA просто посмотрите на Марадону , Кварцхелии до Марадоны , ну как пешком до Китая!
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Александра Александрова
Ответ Дмитрий Якушевич
Тогда не было такой конкуренции в футболе как сейчас. Сейчас никто не может взять мяч и пройти все поле
https://m.youtube.com/watch?v=tWe06zT_QqA это просто несопоставимые уровни футбола
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Александра Александрова
Ответ Splin
Ну так и футбол изменился. Сейчас так никто не даст протащить
https://m.youtube.com/watch?v=tWe06zT_QqA посмотрите что делал Марадона , ну как вообще их можно сравнивать !
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Ortego
Ответ Heisenberg
От сравнений с Пиняевым и Захаряном до Марадоны.
С Пиняевым и Захаряном пока непонятно, ещё потягаться придется, а Марадону уже превзошел😂
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Ярик01
Ответ Xameleon1992
Палыч, закусывать надо, опытный же человек)
Опытный, закуска градус крадёт, что переводить продукт.
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VanyaVanya063
Ответ Александра Александрова
Юрий Палыч , Марадона брал мяч в центре и мог пройти все поле и он делал это на регулярной основе , это просто ,как небо и земля !
Всё раньше думаю уровень сопротивления был слабее
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Bahmut
Закусывать надо.
+1
-1
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Дмитрий Якушевич
Ответ Александра Александрова
Юрий Палыч , Марадона брал мяч в центре и мог пройти все поле и он делал это на регулярной основе , это просто ,как небо и земля !
Тогда не было такой конкуренции в футболе как сейчас. Сейчас никто не может взять мяч и пройти все поле
+3
-3
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Splin
Ответ Александра Александрова
Юрий Палыч , Марадона брал мяч в центре и мог пройти все поле и он делал это на регулярной основе , это просто ,как небо и земля !
Ну так и футбол изменился. Сейчас так никто не даст протащить
+9
-3
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Михо
Принято считать что Марадона провалился в Барселоне, но если брать статистику, а регулярно смотреть матчи тогда было невозможно, то в 36 матчах 22 забитых мяча вполне неплохо, учитывая что он не чистый забивала
+3
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Babayeff
Ну понеслась...
0
-1
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KMR
Сейчас футбол изменился. Раньше Веа мог брать ЗМ с посредственой статой.
+1
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мутятя
Марадона один такой.
+3
0
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Momos
Преувеличивает, ох преувеличивает.
До Диего очень далеко еще ему.
+3
0
+3
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инок
Хвича большой талант, но до Марадоны ещё далеко. Оставайся лучше в Неаполе, тебя там любят, всех денег не заработаешь, но станешь его легендой. Удачи тебе!
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