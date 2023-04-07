Гаспар о Месси: «Финансово будут предложения лучше, но если решать сердцем, сильнее, чем в «Барсе», Лео не любят нигде в мире»

Жоан Гаспар считает, что Лионеля Месси больше всего любят в «Барселоне»

Бывший президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении аргентинца в каталонский клуб.

«Если он будет решать с финансовой точки зрения, то наверняка [у него] будут предложения лучше, но если решать сердцем, нет в мире места, где Месси любят так сильно, как в «Барселоне».

Идея состоит в том, что может завершить карьеру и остаться в клубе. Это не имеет никакого отношения к деньгам. Сейчас клуб не в лучшем состоянии, но возможностей у него много», – считает бывший президент каталонского клуба.

Также Гаспар высказался об уходе Месси из «Барсы».

«Вы не смогли обеспечить того, чего заслуживал Лео, что ему обещали. Очень печально, потому что великий игрок ушел из-за того, что [клуб] не выполнил того, о чем договорился», – отметил Гаспар.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.