Гаспар о Месси: «Финансово будут предложения лучше, но если решать сердцем, сильнее, чем в «Барсе», Лео не любят нигде в мире»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Жоан Гаспар Футбол

Жоан Гаспар считает, что Лионеля Месси больше всего любят в «Барселоне»

Бывший президент «Барселоны» высказался о возможном возвращении аргентинца в каталонский клуб.

«Если он будет решать с финансовой точки зрения, то наверняка [у него] будут предложения лучше, но если решать сердцем, нет в мире места, где Месси любят так сильно, как в «Барселоне».

Идея состоит в том, что Лионель Месси может завершить карьеру и остаться в клубе. Это не имеет никакого отношения к деньгам. Сейчас клуб не в лучшем состоянии, но возможностей у него много», – считает бывший президент каталонского клуба.

Также Гаспар высказался об уходе Месси из «Барсы».

«Вы не смогли обеспечить того, чего заслуживал Лео, что ему обещали. Очень печально, потому что великий игрок ушел из-за того, что [клуб] не выполнил того, о чем договорился», – отметил Гаспар.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в «Барселону» по окончании сезона.

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11 комментариев

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Пако
У Месси сердце прагматика
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Эксперт Спортс
Месси ушел за хлебом (ЧМ) думаю он вернётся. Это было просто прогулка по парку. Теперь время домой к семье, к своему другу к Хави) Это будет легендарно. Если он захочет то он устроит лучший сезон для Барсы как он это сделал с Аргентиной, как старые добрые времена
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Vahid Bayramov
Ответ А. Мостовой
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Винисиус твой брат родной.
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Константин Симкин
Ответ А. Мостовой
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Ты уже продал, у кого что болит, тот о том и говорит
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Vahid Bayramov
Ответ Parce
Даже Мостовой бы такую фигню не сказал бы 🤡
вам достойное место в ток шоу рядом со скабеевой.
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dr. cage
Месси никогда не вёлся на деньги.
Поэтому очевидно, что между саудовскими сотнями денег и Барсой, он выберет спортивный проект Интер Майями..
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Станислав Л
Ответ Спартак сила
Месси легенда
Барсы и Аргентины!
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Alex1104
Торгуется.
А ведь даже не беря в расчет футбол, заработают очень много.
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Batyr Haydarov
Ответ А. Мостовой
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Альнаср
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Parce
Ответ А. Мостовой
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Даже Мостовой бы такую фигню не сказал бы 🤡
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А. Мостовой
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Спартак сила
Месси легенда
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