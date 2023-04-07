Жоау Канселу: «Победа в ЛЧ – моя большая мечта, я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может, с «Баварией» все получится, я не против»

Жоау Канселу рассказал, что мечтает о победе в Лиге чемпионов

– Один из твоих предшественников на правом фланге «Баварии», , тоже дважды был в составе символической сборной мира. Что ты знаешь о нем и его игре?

– Приятно, когда тебя сравнивают с такими великими игроками – раньше мне самому нравилось наблюдать за игрой Филиппа. Такое имя является для меня ориентиром – я также очень ценю и из мадридского «Реала».

Я думаю, мне еще многого предстоит достичь, чтобы в конце концов достичь уровня Филиппа Лама. Он выиграл все. Победа в чемпионов – это моя большая мечта, и я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против, – сказал защитник мюнхенской команды.