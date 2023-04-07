Жоау Канселу: «Победа в ЛЧ – моя большая мечта, я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может, с «Баварией» все получится, я не против»

Теги Бавария Филипп Лам бундеслига Германия Дани Алвес Лига чемпионов УЕФА Марсело Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу рассказал, что мечтает о победе в Лиге чемпионов

– Один из твоих предшественников на правом фланге «Баварии», Филипп Лам, тоже дважды был в составе символической сборной мира. Что ты знаешь о нем и его игре?

– Приятно, когда тебя сравнивают с такими великими игроками – раньше мне самому нравилось наблюдать за игрой Филиппа. Такое имя является для меня ориентиром – я также очень ценю Дани Алвеса и Марсело из мадридского «Реала».

Я думаю, мне еще многого предстоит достичь, чтобы в конце концов достичь уровня Филиппа Лама. Он выиграл все. Победа в Лиге чемпионов – это моя большая мечта, и я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против, – сказал защитник мюнхенской команды. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Надо в Реал переходить, чтоб наверняка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
"Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против"
_____________________________________________________
всегда против этих испаноязычных наемников.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Muller
нагельсмана убрали. не может не получиться...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
У Коутиньо с Баварией получилось, попутно выбив свой клуб)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий