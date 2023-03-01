Президент «Баварии» о матче с «ПСЖ»: «У нас суперкоманда, я абсолютно уверен в игроках. И в Бундеслиге все под контролем»

Президент «Баварии» уверен в положительном исходе матча с «ПСЖ».

Мюнхенцы на выезде обыграли парижан в первом матче 1/8 финала (1:0). Ответная игра пройдет в Германии 8 марта.

О победе над « » (3:0)

«Мы доминировали. Победа могла быть крупнее. Мы всегда знали, что у нас суперкоманда. Игроки просто должны показывать это на поле.

Если посмотреть на то, кто у нас выходил на замену ( , , Серж Гнабри, , и Матис Тель – Sports.ru), другим клубам остается только облизывать пальцы. Это одна из причин моей уверенности [в успехе]».

О первом матче с «ПСЖ» и ответной игре

«Наша команда уже показала, в том числе и в Париже, что она в порядке, когда это действительно имеет значение. И игроки покажут это снова. Я абсолютно уверен перед матчем с «ПСЖ».

О Бундеслиге

«У нас все под контролем, мы лидеры. У нас еще есть домашний матч с «Боруссией» Дортмунд. Наша цель – победить в чемпионате Германии одиннадцатый раз подряд», – сказал Герберт Хайнер.

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