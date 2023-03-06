Канселу недоволен, что в запасе начнет игру «Баварии» с «ПСЖ». Он не выходит в старте после их 1-го матча

Защитник Жоау Канселу может не сыграть в матче «Баварии» с « ».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, арендованный у « » португалец в запасе начнет ответный матч 1/8 финала чемпионов. Сейчас мюнхенцы играют в три защитника, а выиграть конкуренцию за место в составе у или Кингсли Комана, как утверждается, в данном случае шансов нет.

Сам игрок недоволен ситуацией, но претензии ответственным лицам не высказывает.

В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – как раз против парижан. С тех пор он дважды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

« » примет «ПСЖ» 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.