Канселу недоволен, что в запасе начнет игру «Баварии» с «ПСЖ». Он не выходит в старте после их 1-го матча
Защитник Жоау Канселу может не сыграть в матче «Баварии» с «ПСЖ».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, арендованный у «Манчестер Сити» португалец в запасе начнет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас мюнхенцы играют в три защитника, а выиграть конкуренцию за место в составе у Альфонсо Дэвиса или Кингсли Комана, как утверждается, в данном случае шансов нет.
Сам игрок недоволен ситуацией, но претензии ответственным лицам не высказывает.
В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – как раз против парижан. С тех пор он дважды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.
«Бавария» примет «ПСЖ» 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В три защитника будут играть против ПСЖ, а не всегда, предыдущие матчи были подготовкой к ответке, экспериментировали с составом, подбирая варианты выбирая между Блиндом в качестве третьего ЦЗ или Станишичем. А в первом как раз именно Дэвис выходил не в старте.
С Хамесам и Коутиньо тоже самое сделали)))