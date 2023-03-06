Канселу недоволен, что в запасе начнет игру «Баварии» с «ПСЖ». Он не выходит в старте после их 1-го матча

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Жоау Канселу Кингсли Коман Альфонсо Дэвис Футбол

Защитник Жоау Канселу может не сыграть в матче «Баварии» с «ПСЖ».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, арендованный у «Манчестер Сити» португалец в запасе начнет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас мюнхенцы играют в три защитника, а выиграть конкуренцию за место в составе у Альфонсо Дэвиса или Кингсли Комана, как утверждается, в данном случае шансов нет.

Сам игрок недоволен ситуацией, но претензии ответственным лицам не высказывает.

В последний раз Канселу начинал игру «Баварии» в стартовом составе 14 февраля – как раз против парижан. С тех пор он дважды вышел на замену и один раз остался на скамейке до конца матча.

«Бавария» примет «ПСЖ» 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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19 комментариев

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Михо
Ну он с ПСЖ вообще провалил 1 тайм и справедливо был заменен
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Елена Готье
"Сейчас мюнхенцы играют в три защитника, а выиграть конкуренцию за место в составе у Альфонсо Дэвиса или Кингсли Комана, как утверждается, в данном случае шансов нет."

В три защитника будут играть против ПСЖ, а не всегда, предыдущие матчи были подготовкой к ответке, экспериментировали с составом, подбирая варианты выбирая между Блиндом в качестве третьего ЦЗ или Станишичем. А в первом как раз именно Дэвис выходил не в старте.
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113k
пеп давно пожалел что зину отдал вместо канселу
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Supreme Allah
После того как МНМ его декласировали оно и не удивительно.
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felixdyadya
Ответ Матвей Баранов
я честно, хотел бы его в Реале видеть, было бы очень интересно
Согласен ,шансов было бы больше в основе играть
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ QWertY
Он Далоту конкуренцию в сборной проиграл. Не зря его Пеп слил
Сане со Стерлингом, кстати, тоже таким макаром плавно уехали из Сити(причём, фунтик даже пересидел слегка, успев напороть как следует)🤓
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RealJon
Его агент сперва предлагал его Реалу, а руководство отказался от этого трансфера. Не знаю, думаю Бавария не будет его купить за 70млн летом, и изза возраста и изза его вот этого каприза

С Хамесам и Коутиньо тоже самое сделали)))
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Почти полтора месяца продержался
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Эксперимент
Ну и характер у него, так он долго нигде не задержится
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Бестрофейник 19/20
Его можно понять. Хочет набить стату на слабаках
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ɔculpa
Ответ СуперНегр228
С самого начала было понятно что для него Бавария не была первым вариантом
Это как-то относится к содержанию новости?
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Los Galácticos
Ничего удивительного, конкуренция в составе Баварии высочайшая и состав часто ротируется причём без потери в качестве игры, при этом игрового времени в сезоне достаточно получают абсолютно все, в этом плане немецкая машина настроена идеально.
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Олег910
В сборной на банке, в Сити на банке, в Баварии на банке. Парень очевидно снизил требования к себе, в топ командах такие в старте не играют.
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benjamin92
Один из лучших летералей в мире, но по характеру как пороховая бочка
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Влад Яшнов
Пх ну скажет тоже. Он бы ещё в Челси поехал и говорил что места в составе не хватает
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Матвей Баранов
я честно, хотел бы его в Реале видеть, было бы очень интересно
+4
-1
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QWertY
Он Далоту конкуренцию в сборной проиграл. Не зря его Пеп слил
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СуперНегр228
С самого начала было понятно что для него Бавария не была первым вариантом
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sp.msk.86
Уже?
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