Лапочкин считает, что Безбородову стоило назначить пенальти в ворота «Краснодара» в 1-м тайме игры с «Ростовом»

Сергей Лапочкин считает, что в ворота «Краснодара» стоило назначить пенальти

Экс-арбитр ФИФА заявил, что главный арбитр матча первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» Владислав Безбородов должен был назначить в 1-м тайме пенальти в ворота краснодарцев.

Форвард «Ростова» Егор Голенков, находясь в штрафной соперников, ударил в сторону ворот «Краснодара», после чего получил удар по ноге от защитника Кайо.

Безбородов изучил повтор эпизода, но после подсказки ВАР не стал менять решение и назначать пенальти.

– Мне тоже казалось, что должен был назначить пенальти. Футбол – игра простая, не надо ее усложнять. Кто первый сыграл в мяч, тот и выигрывает дуэль. Видно, что игрок «Ростова» опередил соперника.

А защитник «Краснодара» по неосторожности ударил его по ноге. В любой части поля мы бы этот момент не обсуждали – фол. Он произошел в штрафной. Просто пенальти в данной ситуации.

– Чему руководствовался Безбородов?

– У Влада был похожий момент, когда он не поставил пенальти. Так как не последовало четких рекомендаций, то он посчитал, что и в этот раз прав, – сказал Лапочкин.