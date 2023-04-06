Лапочкин считает, что Безбородову стоило назначить пенальти в ворота «Краснодара» в 1-м тайме игры с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владислав Безбородов Краснодар Сергей Лапочкин Матч ТВ Егор Голенков Кайо Панталеао Футбол

Сергей Лапочкин считает, что в ворота «Краснодара» стоило назначить пенальти

Экс-арбитр ФИФА заявил, что главный арбитр матча первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» Владислав Безбородов должен был назначить в 1-м тайме пенальти в ворота краснодарцев.

Форвард «Ростова» Егор Голенков, находясь в штрафной соперников, ударил в сторону ворот «Краснодара», после чего получил удар по ноге от защитника Кайо.

Безбородов изучил повтор эпизода, но после подсказки ВАР не стал менять решение и назначать пенальти.

– Мне тоже казалось, что должен был назначить пенальти. Футбол – игра простая, не надо ее усложнять. Кто первый сыграл в мяч, тот и выигрывает дуэль. Видно, что игрок «Ростова» опередил соперника.

А защитник «Краснодара» по неосторожности ударил его по ноге. В любой части поля мы бы этот момент не обсуждали – фол. Он произошел в штрафной. Просто пенальти в данной ситуации.

– Чему руководствовался Безбородов?

– У Влада был похожий момент, когда он не поставил пенальти. Так как не последовало четких рекомендаций, то он посчитал, что и в этот раз прав, – сказал Лапочкин.

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13 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ФК РОСТОВ.
Краснодар сегодня был никакой, если ты игру смотрел. Ну а если нет то тогда Да.
То, что Краснодар был никакой, заслуга целиком Ростова. Привет!
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ФК РОСТОВ.
Ответ Permyak6
Блин, только на точку Ростов и рассчитывает, а здесь не дали и голяк
Краснодар сегодня был никакой, если ты игру смотрел. Ну а если нет то тогда Да.
+1
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ФК РОСТОВ.
Ответ Виктор Радченко
Москва вроде бы столица
Москва столица России а Ростов столица Юга России.
+2
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Виктор Радченко
Ответ Владислав Шевченко
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Москва вроде бы столица
+1
-1
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Permyak6
Блин, только на точку Ростов и рассчитывает, а здесь не дали и голяк
+1
-4
-3
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Ростов-на-Дону
Там сегодня три явных пендаля зажали! Особо третий, когда бычок неимоверными усилиями дотянулся рукой до мяча!
+1
0
+1
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Валерий Глубокий
Да на точку не поставили и усе ))) Решили, что и 4-е место достаточно Карпику )))
0
-4
-4
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Владислав Шевченко
Ответ Kenny De Schepper
как только селюкам не дали пенальти в матче - этот ростов сразу закончился 😂😂😂
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Андрей2099
Стоило бы назначить пенальти в ворота Краснодара и в первом, и во втором тайме тоже.
+8
0
+8
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Браказябра
Офигеть! ТРИЖДЫ рассмотрение пенальти, два из них 100% и ни одного не назначить! Вот это судейство!?!?!?
+12
-2
+10
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Kenny De Schepper
как только селюкам не дали пенальти в матче - этот ростов сразу закончился 😂😂😂
+9
-5
+4
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Виктор Литвинов
Какой же убогий нынешний Краснодар. Ивич просто*****
+8
-1
+7
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Браказябра
Ну и судилы! Один сухой, другой мокрый, да ещё и без бороды!
+4
-2
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Ярик01
В матче явно бритый за Краснодар. Бесит настолько однобокое судейство
+5
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