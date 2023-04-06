Рэпер PLC, выступивший перед «Краснодар» – «Ростов», о Fan ID: «Это еще один инструмент контроля. Я против такого»

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Рэпер PLC, выступивший перед матчем «Краснодар» – «Ростов», высказался о системе Fan ID

– Ты сегодня выступаешь на арене в Краснодаре. Это самая большая арена, где ты выступал?

– Думал да, но мне напомнили, что мы как-то выступали в «Лужниках».

– Следишь ли за «Краснодаром»?

– Периодически хожу, слежу. Я хоть не являюсь фанатом, но меня безумно вдохновляет все, что происходит с проектом «Краснодар» в целом, развитие академии, стадиона, парка, спортивные школы. Сложно переоценить вклад в наш родной край и город.

– Знаком ли ты с Галицким?

– Нет, пару раз он отвечал мне в твиттере, как-то сидел в соседней ложе. Но лично не знакомы.

– Есть желание познакомиться?

– Да, конечно.

– Как относишься к Fan ID?

– Это еще один инструмент контроля над людьми, которые хотят быть свободными. Конечно, я против такого, – сказал музыкант.

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10 комментариев

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London-D
Я совсем не хэйтер рэпа, но когда я услышал выступление этого персонажа, то пришлось экстренно вырубать звук, потому что это было что-то очень плохое
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Константин Эсперов
Спасибо тебе , незнакомец ) ( мы честно в Краснодаре не знаем ,кто это и ни одной песни его не слышали )
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Дмитрий Иванченко
Я не пойму, они этими концертами привлечь пытаются людей на трибуны или отпугнуть?

Что этот рэпер сегодня, что "Малиновая лада" недавно у Зенита - это ж и в записи вкусовщина, а в живую без автотюна вообще непонятно как слушать
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раскаявшийся жиробас
Ответ Kenny De Schepper
мнение экспертного пукальщика ртом подъехало 🤡🤡🤡
спасибо, что держишь в курсе про себя, мы заметили)
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А. Мостовой
слышь че, крутой парень?
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Nick Crosier
Для детей и инвалидов выступал?
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MonkeyMeister
А бабки заработать ты не против зато.
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T622222
Это ты с ним сидел в соседней ложе )))))
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Kenny De Schepper
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-13
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sbmncd9b8c
Ну ничего себе,завтра без концертов!
+18
-2
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