Рэпер PLC, выступивший перед «Краснодар» – «Ростов», о Fan ID: «Это еще один инструмент контроля. Я против такого»
Рэпер PLC, выступивший перед матчем «Краснодар» – «Ростов», высказался о системе Fan ID
– Ты сегодня выступаешь на арене в Краснодаре. Это самая большая арена, где ты выступал?
– Думал да, но мне напомнили, что мы как-то выступали в «Лужниках».
– Следишь ли за «Краснодаром»?
– Периодически хожу, слежу. Я хоть не являюсь фанатом, но меня безумно вдохновляет все, что происходит с проектом «Краснодар» в целом, развитие академии, стадиона, парка, спортивные школы. Сложно переоценить вклад в наш родной край и город.
– Знаком ли ты с Галицким?
– Нет, пару раз он отвечал мне в твиттере, как-то сидел в соседней ложе. Но лично не знакомы.
– Есть желание познакомиться?
– Да, конечно.
– Как относишься к Fan ID?
– Это еще один инструмент контроля над людьми, которые хотят быть свободными. Конечно, я против такого, – сказал музыкант.
Что этот рэпер сегодня, что "Малиновая лада" недавно у Зенита - это ж и в записи вкусовщина, а в живую без автотюна вообще непонятно как слушать