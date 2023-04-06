Неизвестные пытались ограбить дом Месси в Испании, но не смогли попасть внутрь. Они сбежали до прибытия полиции
Дом Лионеля Месси пытались ограбить
Грабители пытались проникнуть в дом Лионеля Месси. Об этом сообщили в программе Y ahora Sonsoles.
Инцидент произошел вчера ночью в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны. В 2 часа ночи по местному времени два человека в черном проникли в сад футболиста, но войти в дом не смогли. Они покинули место преступления до прибытия полиции.
Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения.
Вопрос, как в нынешние времена тихо свинтить потом, если нет серьезных подвязок с реально серьезными людьми? А если преступники шальные и дурные, то это может окончиться плачевно для похищенного...
https://ibb.co/YNVpRPQ
.все конец спору обоим фан баазам))