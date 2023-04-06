Неизвестные пытались ограбить дом Месси в Испании, но не смогли попасть внутрь. Они сбежали до прибытия полиции

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига происшествия Футбол

Дом Лионеля Месси пытались ограбить

Грабители пытались проникнуть в дом Лионеля Месси. Об этом сообщили в программе Y ahora Sonsoles.

Инцидент произошел вчера ночью в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны. В 2 часа ночи по местному времени два человека в черном проникли в сад футболиста, но войти в дом не смогли. Они покинули место преступления до прибытия полиции.

Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения.

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51 комментарий

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Renki
Дом Месси в защите отработал лучше, чем сам Месси.
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Водяра
Ответ Адам Нинуху
Жители барселоны делают все что бы Месси не захотел вернуться в клуб а поехал в Саудовскую Аравию к Криштиано Роналду
Нет, это делают Саудиты. Обстреливают магазин тещи в Росарио и грабят дом в Барселоне. Ждём грабежа в парижском особняке.
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Водяра
Тебас ищет бабло на адвокатов.
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Антон Герасименко
Ответ Утя Ваткин
Надо было по эльфийски "друг" сказать. Тогда зашли бы.
Марлон.
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Ответ rej1sta
Пишут, что пытались ограбить не дом Месси, а дом рядом https://ibb.co/YNVpRPQ
Грабили дом по соседству, перепрыгнули забор и...заблудились в саду :) эпик фэйл.)
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Ответ Экспертное мнение
Мне кажется Месси в Аргентине уже достиг того статуса, что и местная мафия будет уважать его, защищать, и максимум попросят совместную фотку, автограф, угостят
Там, кажется, Ди Стефано похищали. Для тех времён фигура не меньше.
Вопрос, как в нынешние времена тихо свинтить потом, если нет серьезных подвязок с реально серьезными людьми? А если преступники шальные и дурные, то это может окончиться плачевно для похищенного...
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ericssons
Украинцы, выходцы с ближнего востока или африканцы?
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rej1sta
Пишут, что пытались ограбить не дом Месси, а дом рядом
https://ibb.co/YNVpRPQ
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Sergey Troshin
Лапорта "во все тяжкие"
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hannibal ante portas
11 человек вчера надругались и обокрали барселону на спотифай арене.
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Pb-SE
Ответ Red_Marlboro_
Мостовой и Шалимов как пить дать,одному бабки на лицензию нужны,другому на бухло
Мостового опять в машине заперли на всю ночь.
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Марслан Акматалиев
Де Пауль красавец!)
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Павел павел
так теперь ясно что Лео круче Криша. у него даюе дом не обнесешь
.все конец спору обоим фан баазам))
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Russ Ivan
Чувак с таким именем и з/п экономит на четырёх узбеках с травматикой, не хватает нашей русской хватки...
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Дороф
Ответ Игорь Климов
Это точно был "Роман" со своими друзьями)
Абрамович, что ли? Людей не смеши.
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Кирилл Павлюченко
Голодные грабители хотели одолжить у Месси пару пакетиков "Лейс".
+1
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ДЖИН
Лоханулись, бывает. Против Месси трудно играть.
+7
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Gulom Azizkhujaev
Срочно поставить пенальти
+1
-2
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Xm.md
Ответ Alda
Заблудились в коридоре площадью 100 квадратов
Прям как пешеход в центре поля
+2
-10
-8
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dimitrii36
украинцы озоруют
+1
-3
-2
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Xm.md
Ответ несахар
неудачливым грабителям хочется сказать ребят, идите устройтесь на работу, не кошмарьте футболистов
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Экспертное мнение
Ответ Екн Лор
Или же Лёва решил вернуть свой законный ЗМ
ЗМ Месси находятся в музее Барсы, Лёва имеет возможность смотреть на них каждый день. В своей спальне ЗМ хранит наверно только Роналду, будь его воля он бы к себе забрал и все командные трофеи, но нельзя(
+2
0
+2
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Arty K.
опять происки Лапорты? 🤨
0
-1
-1
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Romeo Yankovich
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Кажется, я знаю, почему ригобер вчерашнюю игру пропустил)
я думаю Климов тоже был в деле. хотел футболку с финала чм стащить
+5
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+5
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несахар
Ответ Экспертное мнение
Мне кажется Месси в Аргентине уже достиг того статуса, что и местная мафия будет уважать его, защищать, и максимум попросят совместную фотку, автограф, угостят
мафия, тем более мафия в латинской америке, никого не уважает, у них только деньги на уме, ничего святого
+1
-2
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