Неизвестные пытались ограбить дом Месси в Испании, но не смогли попасть внутрь. Они сбежали до прибытия полиции

Дом Лионеля Месси пытались ограбить

Грабители пытались проникнуть в дом . Об этом сообщили в программе Y ahora Sonsoles.

Инцидент произошел вчера ночью в городе Кастельдефельс, расположенном в 20 километрах от Барселоны. В 2 часа ночи по местному времени два человека в черном проникли в сад футболиста, но войти в дом не смогли. Они покинули место преступления до прибытия полиции.

Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения.