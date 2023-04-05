Яя Туре: «Достижения Месси впечатляют, он добился всего. Лео помог бы «Барселоне», он может закончить карьеру только там»
Яя Туре считает, что Лионель Месси закончит карьеру в «Барселоне»
– Как думаете, Месси вернется в «Барселону» в следующем сезоне?
– Я удивлюсь, если это произойдет, но, слушайте, в футболе никогда не знаешь, что будет дальше.
Достижения Месси в течение карьеры впечатляют. Он добился всего и даже выиграл чемпионат мира. Я не знаю, останется ли он в «ПСЖ», посмотрим, что будет дальше.
«Барселоне» он помог бы. Мне кажется, что Месси может завершить карьеру только в «Барселоне». Но я не знаю, что будет, поскольку у него есть действующий контракт. Увидим, – заявил бывший полузащитник «блауграны».
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