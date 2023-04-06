5,5 млн испанцев смотрели матч «Барсы» и «Реала» – это 12% населения Испании

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Матч «Барселоны» и «Реала» посмотрели 5,5 миллионов испанцев

Во вчерашнем матче Кубка Испании «Мадрид» на выезде разгромил каталонцев (4:0).

Игру смотрели 5,5 млн зрителей страны – это 12% населения Испании (46,19 млн). Доля телеаудитории составила 40,7%.

Суммарное количество людей, так или иначе контактировавших с трансляцией, достигло 9 931 000 – это 21,5% населения Испании. Эта трансляция стала второй по популярности за год в Испании – после предыдущего класико.

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9 комментариев

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VuNePonimaete
Мне кажется это мало для Испании, не?
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Born is the King
Где смотрели? На Браззерс?
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Дядя ТУРА
Ответ S1rAlex
Самый массовый просмотр порнофильма, получается 😁
1-7 Бразилия Германия рекорд
+5
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ljolik888
Ответ белошип
Неправильный заголовок спортс,даю бесплатную подсказку: 5,5 млн испанцев смотрели как Реал рвал бестрофейный кабинет)
Да , только д.....л мог придумать. Но хорошо что вы есть .интересней читать ваши доводы !
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ljolik888
Плюс 10 миллионов евро в казну. Спасибо Реалу .
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S1rAlex
Самый массовый просмотр порнофильма, получается 😁
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Александр Зубков
Ответ белошип
Неправильный заголовок спортс,даю бесплатную подсказку: 5,5 млн испанцев смотрели как Реал рвал бестрофейный кабинет)
Блин, ну зачем такие глупости писать. Как дети. Лет 10-12.
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Edwin_Hubble
Получается, почти 10 млн испанцев видели изнасилование в прямом эфире?
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белошип
Неправильный заголовок спортс,даю бесплатную подсказку:
5,5 млн испанцев смотрели как Реал рвал бестрофейный кабинет)
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