5,5 млн испанцев смотрели матч «Барсы» и «Реала» – это 12% населения Испании

Матч «Барселоны» и «Реала» посмотрели 5,5 миллионов испанцев

Во вчерашнем матче Кубка Испании « » на выезде разгромил каталонцев (4:0).

Игру смотрели 5,5 млн зрителей страны – это 12% населения Испании (46,19 млн). Доля телеаудитории составила 40,7%.

Суммарное количество людей, так или иначе контактировавших с трансляцией, достигло 9 931 000 – это 21,5% населения Испании. Эта трансляция стала второй по популярности за год в Испании – после предыдущего класико.

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