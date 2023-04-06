«Барса» верит в Хави, несмотря на 0:4 в класико. Ему предложат новый контракт после победы в Ла Лиге

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Класико Футбол

«Барселона» продолжает верить в Хави, несмотря на разгромное поражение от «Реала»

Как пишет Diario Sport, руководство «блауграны» абсолютно уверено в тренере даже после 0:4 в класико. Ему предложат продлить контракт, как только каталонцы обеспечат чемпионство в Ла Лиге.

В «Барсе» убеждены, что Хави – идеальная кандидатура, чтобы попытаться оживить клуб в спортивном плане после нескольких лет неудач. Он понимает философию «Барселоны» и осознает финансовое положение клуба.

В клубе считают, что сезон в Ла Лиге получился очень хорошим, и это станет основой для дальнейших успехов в еврокубках. Ожидается более успешное выступление в Лиге чемпионов.

Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе

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69 комментариев

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Игорь Климов
Ле ваня 00
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Игорь Климов
Хави в Барселоне нужно обязательно оставлять!
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Olejan14
Послушайте у него не хватает игроков центр мертвый!Был бы де Йонг и Педро было бы все по другому
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Kairman
Ответ SLEVIN
так ла лига совсем слабая стала. а важные матчи хави все проиграл
Но реал же обыграл 3 раза р ещё один раз в том сезоне
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Теннисный абсолют
Не знаю, не фанат Эль Бадалоны, но по-моему Чаби плохо работает в матчах на выбывание.
Не его это. В этом он похож на Пепа.
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le vani
шальке 04 = барса 04
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SLEVIN
Ответ suzok
Всем скептикам хочу напомнить , Вчера половина основного состава был травмированы. Верю в Чави , в отличие от Вальверде и Сетьена команда при Чави хоть как то заиграла. Удачи тебе Чави ...
представляешь у всех клубов травмы случаются. нашли отмазку
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SLEVIN
Ответ Kairman
Сейчас бы из-за одного матча тренера увольнять, когда в лиге отрыв 12 очков
так ла лига совсем слабая стала. а важные матчи хави все проиграл
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Nikolaus_H
Ответ SLEVIN
ты суперкубок за трофей считаешь?))
А что по твоему трофей? Только ЛЧ и внутренний чемпионат?
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Appa
Ответ SLEVIN
ты суперкубок за трофей считаешь?))
Прочитай еще раз его комментарий, внимательно…
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SLEVIN
Ответ Михаил Вагин
Так во всех матчах где вылеты были не было: в ЛЧ: Араухо, Кристенсен, Кунде В ЛЕ: Дембеле, Гави, Педри Вчера: Педри, Дембеле, Кристенсен, Де Йонг
представляешь, у всех клубов постоянно травмы. что за отмазки вечные
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Владимир Самсонов
Ответ Михаил Вагин
Так во всех матчах где вылеты были не было: в ЛЧ: Араухо, Кристенсен, Кунде В ЛЕ: Дембеле, Гави, Педри Вчера: Педри, Дембеле, Кристенсен, Де Йонг
Травмы - это норма для футбола. У топ-клубов куча замен
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CopaAmerica
чтобы победить в след раз надо для начала "принять" это поражение, принять но не смириться, верить что выиграешь в след раз и работать в поте лица
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SLEVIN
Ответ Жалгас Жолдасов
По-моему это Почеттино слил Лигу 1 с безоговорочным фаворитом в прошлом году) Чем он лучше условного Хави? И учитывая его прошлое в Эспаньол
очевидно, почетино ставил футбол по тотальнее чем хави, и опыта имеет гораздо больше
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Aleksandr Danilov
Все правильно. У Барсы и так состав не топ, ещё и половина с травмами. 2 титула уже хороший сезон. Вернётся гном и ещё пару усилений и можно замахнуться на то то большее
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SLEVIN
Ответ Футбол_это_жизнь
При отсутствии 4 основных игроков первый тайм барса провела хорошо. Пропустила в концовке тайма и поплыла. Хави однозначно должен продолжить работать с командой! Надеялся что будет 2 трофея. Но видимо команда ещё не готова к такому. Хави вытащил 3 из 4 матчей против Реала. Вчера стал заложником своих же слов. На Камп Ноу надо играть красиво. Мог бы закрыться и оборонять счёт 1-0. Но пошёл в размен и проиграл. Это как в боксе, идёшь в размен и соперник оказывается чуть точнее и все, нокаут, грогги и нокдаун’
ты суперкубок за трофей считаешь?))
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SLEVIN
Ответ MUthebest
ЛЧ попали в группу к Баварии и Интеру, первый матч у Баварии могли спокойно побеждать, имели 2 100% момента, не дали пенальти на дембеле, но не свезло, бывает. Следующий матч Думфрис играет рукой на 90 минуте, но волейбол в тот раз разрешили на вар, а могло быть 7 очков сразу после первых 3 матчей ЛЕ попали на набравший ход МЮ
а что интер такой сильный клуб? или манчестер? который лихорадит. хави реально с важными матчами совершенно не справляется
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Ахмедияр Алланиян
Ответ Франческо Тортик
Анчелотти демонстративно показал разницу в классе. Эти случайные победы над Реалом не имеют ничего общего с реальностью. Больше Чем Коррупция была не просто унижена, она была полностью уничтожена на тренировочной базе Реала "Камп-Ноу", где бчк победил всего 1 раз за последние 5 лет. Эти 0:4 еще и останутся в сердцах на веки веков в качестве последнего классико на Камп-Ноу, перед полной реконструкцией стадиона. Вечная память. Повезло, что 0:4. Могли закончить крупнее. Реал поступил перед дамой по-джентельменски.
У Анчелоти без травм не как но у Барсы в запасе нет как у Реала чтобы усилить игру или травмы не было заметными
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Игорь Климов
Ответ Александр
пучеглазого пора менять, совсем мышей не ловит.
Где тебя менять, почему ты не ловишь?
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MUthebest
Ответ Los Galácticos
С ЛЧ и ЛЕ с треском вылетели, и вчерашний разгромный вылет от Реала тоже заставляет задуматься, для больших ли задач Хави как тренер.
ЛЧ попали в группу к Баварии и Интеру, первый матч у Баварии могли спокойно побеждать, имели 2 100% момента, не дали пенальти на дембеле, но не свезло, бывает. Следующий матч Думфрис играет рукой на 90 минуте, но волейбол в тот раз разрешили на вар, а могло быть 7 очков сразу после первых 3 матчей
ЛЕ попали на набравший ход МЮ
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Игорь Климов
Ответ Франческо Тортик
Анчелотти демонстративно показал разницу в классе. Эти случайные победы над Реалом не имеют ничего общего с реальностью. Больше Чем Коррупция была не просто унижена, она была полностью уничтожена на тренировочной базе Реала "Камп-Ноу", где бчк победил всего 1 раз за последние 5 лет. Эти 0:4 еще и останутся в сердцах на веки веков в качестве последнего классико на Камп-Ноу, перед полной реконструкцией стадиона. Вечная память. Повезло, что 0:4. Могли закончить крупнее. Реал поступил перед дамой по-джентельменски.
Запомни одну истину - победы никогда не бывают случайными, случайными бывают поражения.
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Ахмедияр Алланиян
Почему бы нет у состава Хави 4 травмированые игроки как Кристенсен, Де Енг, Дембеле, Педри ани из основной состава
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Жалгас Жолдасов
Ответ eazyjet
Или Почеттино
По-моему это Почеттино слил Лигу 1 с безоговорочным фаворитом в прошлом году) Чем он лучше условного Хави? И учитывая его прошлое в Эспаньол
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f0rmoceft
Хави растет как тренер, но с топ соперниками часто лажает. Думаю следующий сезон будет для него решающим
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CopaAmerica
Ответ suzok
Всем скептикам хочу напомнить , Вчера половина основного состава был травмированы. Верю в Чави , в отличие от Вальверде и Сетьена команда при Чави хоть как то заиграла. Удачи тебе Чави ...
тоже предпочитаю верить в Хави
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