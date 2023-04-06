«Барса» верит в Хави, несмотря на 0:4 в класико. Ему предложат новый контракт после победы в Ла Лиге
«Барселона» продолжает верить в Хави, несмотря на разгромное поражение от «Реала»
Как пишет Diario Sport, руководство «блауграны» абсолютно уверено в тренере даже после 0:4 в класико. Ему предложат продлить контракт, как только каталонцы обеспечат чемпионство в Ла Лиге.
В «Барсе» убеждены, что Хави – идеальная кандидатура, чтобы попытаться оживить клуб в спортивном плане после нескольких лет неудач. Он понимает философию «Барселоны» и осознает финансовое положение клуба.
В клубе считают, что сезон в Ла Лиге получился очень хорошим, и это станет основой для дальнейших успехов в еврокубках. Ожидается более успешное выступление в Лиге чемпионов.
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