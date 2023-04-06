Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгрома «Барсы»: «Видеть такую игру – гордость для меня»
Карло Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгромной победы над «Барселоной»
«Мадрид» крупно обыграл каталонцев (4:0) во втором матче полуфинала Кубка Испании.
«Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру – гордость для меня и для всех, кто работает с вами.
Я вам солгал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале.
И еще. Завтра – выходной!» – объявил тренер в раздевалке после матча, чем вызвал бурную радость игроков.
Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе
Вот что делал Винисиус с распиаренным хрустом,который от бессилия постоянно фолил на хозяине,до сих пор не понял почему этого ноунейма не удаляют за такие наглые фолы
Ну а самый кайф это 1:40,когда бразилец завершил карьеру уругвайского бруска)
И ты скорее всего даже не понимаешь этого. хаха)
Боги футбола 1 ЛЧ за последние 10 лет и унижения от Ливерпуля,Ромы,Баварии.
Барсе вообще положен декретный отпуск и талоны на усиленное питание.
5:0
4:0
3:0
5:1
3:0
4:0
После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))