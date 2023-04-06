Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгрома «Барсы»: «Видеть такую игру – гордость для меня»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Карло Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгромной победы над «Барселоной»

«Мадрид» крупно обыграл каталонцев (4:0) во втором матче полуфинала Кубка Испании.

«Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру – гордость для меня и для всех, кто работает с вами.

Я вам солгал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале.

И еще. Завтра – выходной!» – объявил тренер в раздевалке после матча, чем вызвал бурную радость игроков.

Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе

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34 комментария

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distress of ignorance
Ответ ДЖИН
В чемпионате можно вообще уже в отпуск выходить.
Ну пусть Барселона и выходит в отпуск
0
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Rova Esenov
Ответ Том Мунтян
сектант в очередной раз подтверждает, что колхозники любую победу над Мадридом воспринимают как победу в ЛЧ) И ты скорее всего даже не понимаешь этого. хаха)
в точку
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Emin Aliev
тут скорее Барса лажанула, нежели Реал сыграл хорошо. В три предыдущие игры Реал играл не хуже, чем вчера, но Барселона была ужасна. Второй гол, что за лютый провал в центре..
+5
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ДЖИН
В чемпионате можно вообще уже в отпуск выходить.
+2
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sC@ryClown!
организуйте праздник в честь разгромной победе на Барселоной и дайте людям выходной,такого больше не будет уж точно.
0
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белошип
Ответ Parce
Что сделал винипух на фланге у Араухо? Все его голевые действия в центре и после контра атаки
https://youtu.be/AKGVUXdqqpM
Вот что делал Винисиус с распиаренным хрустом,который от бессилия постоянно фолил на хозяине,до сих пор не понял почему этого ноунейма не удаляют за такие наглые фолы
Ну а самый кайф это 1:40,когда бразилец завершил карьеру уругвайского бруска)
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Kyancey
Заслуженно! Отдохните, и со свежими силами в бой!
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Андрей Хенто
Наконец-то Мадрид сыграл как надо.
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андрей быцюк
Ответ Parce
Что сделал винипух на фланге у Араухо? Все его голевые действия в центре и после контра атаки
что сделала сарауха во время контратаки?
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Булат Кошкимбаев
А что бы было, если Асенсио и Родриго реализовали свои моменты. Уж слишком лёгкая победа.
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Lobelopa
Ответ przf2ckfqg
Да не, Анчи, не было такой игры, чтобы говорить «Я могу гордится». Ты можешь гордиться результатом, но не игрой. Игра была равна, первый тайм забрала Барселона, а второй Мадрид.
4-0: игра была равна. Это всё, что нужно знать об уровне адекватности сочувствующих скупщикам судей из Каталонии.
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rachidibrahimov
Ответ Parce
Рядом с кессье находилось 10 игрков обоих команд, такой себе аргумент. Вот повтор матча https://youtu.be/uN2FucNynCM тут отлично видно что все голевые действия винисиуса были из центра
Только гол был из центра. Ассист он сделал атакуя через левый фланг. А про 10 игроков это даже смешно. Араухо вместе с Кессье пытался его остановить, но не получилось
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Lobelopa
Папа Карло спокойно показал, кто в итоге хозяин в Испании. Можно дать парням отдохнуть. Всё чётко!
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Том Мунтян
Ответ englishman in new york
6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))
Ну ничего, скоро в сегунду отправитесь со всем судейским комитетом, там будешь фапать на свои влажные воспоминания)
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Lobelopa
Ответ englishman in new york
6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))
Грустный поклонник Стинга решил компенсировать вчерашние действия сексуального характера в отношении судейского кабинета перечислением купленных побед в былые времена?))
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Том Мунтян
Ответ englishman in new york
6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))
сектант в очередной раз подтверждает, что колхозники любую победу над Мадридом воспринимают как победу в ЛЧ)
И ты скорее всего даже не понимаешь этого. хаха)
+16
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Parce
Ответ rachidibrahimov
Рядом с Кессье в этот момент находился Араухо. Ассист он отдал, атакуя через фланг уругвайца. Не говоря, об обыгрышах 1 на 1, один из которых в первом тайме мог закончится голом
Рядом с кессье находилось 10 игрков обоих команд, такой себе аргумент. Вот повтор матча https://youtu.be/uN2FucNynCM тут отлично видно что все голевые действия винисиуса были из центра
+1
-2
-1
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Том Мунтян
Ответ ConorNite
Заслужили. Все же очень уверенной получилась победа
Предыдущие две игры по сути были такими же, просто не повезло.
0
-2
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f0rmoceft
Молодцы, наконец-то Карло выпустил атакующий состав на игру, вот и результат пришел
+4
-2
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Покерный Футбол
Ответ englishman in new york
6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))
Ага,олухи 5 ЛЧ за последние 10 лет
Боги футбола 1 ЛЧ за последние 10 лет и унижения от Ливерпуля,Ромы,Баварии.
Барсе вообще положен декретный отпуск и талоны на усиленное питание.
+35
-4
+31
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rachidibrahimov
Ответ Parce
Пенальти привез кессье, гол как раз был забит с центра после быстрой контраатаки
Рядом с Кессье в этот момент находился Араухо. Ассист он отдал, атакуя через фланг уругвайца. Не говоря, об обыгрышах 1 на 1, один из которых в первом тайме мог закончится голом
0
0
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englishman in new york
6:2
5:0
4:0
3:0
5:1
3:0
4:0
После этих 15 лет кринжа, как не дать этим олухам выходной))
+6
-12
-6
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przf2ckfqg
Да не, Анчи, не было такой игры, чтобы говорить «Я могу гордится». Ты можешь гордиться результатом, но не игрой. Игра была равна, первый тайм забрала Барселона, а второй Мадрид.
+3
-4
-1
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Игорь Новиков
Ответ Parce
В тегах Барселона, пусть убирают тогда и будет полноценно веткой Реала
Так речь не об этом. Вы новость читали? Как она относится к Барсе? Или только на тег смотрите?
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Parce
Ответ rachidibrahimov
гол + ассист. еще заработанный пенальти. Мало ?)
Пенальти привез кессье, гол как раз был забит с центра после быстрой контраатаки
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