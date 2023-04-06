Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгрома «Барсы»: «Видеть такую игру – гордость для меня»

Карло Анчелотти дал игрокам «Реала» выходной после разгромной победы над «Барселоной»

« » крупно обыграл каталонцев (4:0) во втором матче полуфинала Кубка Испании.

«Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру – гордость для меня и для всех, кто работает с вами.

Я вам солгал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале.

И еще. Завтра – выходной!» – объявил тренер в раздевалке после матча, чем вызвал бурную радость игроков.

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